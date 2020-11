Terrornacht in Wien – Augenzeuge berichtet: «Er ist von Bar zu Bar gegangen und hat um sich geschossen» Ein Anschlag mit fünf Toten erschüttert Österreichs Hauptstadt. Eindrücke aus Wien am Morgen danach. Stefan Schocher aus Wien 03.11.2020, 10.02 Uhr

Polizeibeamte stehen am Dienstagmorgen am Tatort Schwedenplatz in Wien. Hans Punz / APA/APA

Schockstarre am Tag danach. An allen Ecken und Enden im Zentrum Wiens schwer bewaffnete Polizei. Vor allem aber: Viele offene Fragen nach dem Anschlag vom Vorabend. Mindestens fünf Menschen sind tot, darunter ein mutmasslicher Attentäter. 17 Menschen wurden mit zum Teil schweren Verletzungen in Spitäler eingeliefert. Die Lage ist auch am Dienstag noch chaotisch.

«Überblick?», so ein Polizist in einer der vielen engen Gassen in der Innenstadt. Überblick habe er keinen. Er schütze hier nur ein Büro. Und er hoffe auf baldige Ablöse. Die ganze Nacht hatte der Beamte aus dem Umland von Wien hier gestanden.

Bars waren voll, Restaurants belebt

Als am Montag Abend in der Wiener Innenstadt die ersten Schüsse fielen, war es ein wenig wie ein Samstag Abend mit Ablaufdatum. Zu Mitternacht sollten alle Lokale wegen des Lockdowns schliessen. Die Bars waren voll, die Restaurants belebt. «Er ist von Bar zu Bar gegangen und hat um sich geschossen», so ein Augenzeuge, der das Geschehen von seiner Wohnung aus beobachtet hat. Ob das der Mann war, der auf Handyvideos zu sehen war, könne er nicht sagen.

Das Innenministerium schloss auch am Dienstag nicht aus, dass ein oder auch mehrere Attentäter auf der Flucht waren.

Polizei sammelt Handyvideos

Laut aktuellem Stand dürfte der Anschlag in Wien von der Seitenstettengasse, in der die Hauptsynagoge der Stadt sowie die Büros der Israelitischen Kultusgemeinde angesiedelt sind, und dem darum liegenden «Judenviertel» ausgegangen sein. Aber auch an anderen Orten im Zentrum der Stadt wurde geschossen. Nach wie vor ist jedenfalls unklar, wie die Tat ablief. Zur Rekonstruktion des Hergangs, vor allem aber auch, um herauszufinden, wie viele Täter letztlich tatsächlich unterwegs waren, sammelt die Polizei Handyvideos.

Nur soviel ist bisher gesichert: Eine männliche Leiche wurde am Fleischmarkt Gefunden, die einer Frau, einer Kellnerin, beim Ruprechtsplatz. Ein drittes Todesopfer gab es am Franz Josefs Kai, einer der Angreifer wurde bei der Ruprechtskirche erschossen.

Mit Sturmgewehr und Pistole ausgerüstet

Ausgerüstet war der getötete Angreifer mit einem Sturmgewehr. Auch eine Pistole soll er bei sich getragen haben. Eine Sprengstoffweste, die er trug, stellte sich als Attrappe heraus. Völlig unklar war auch am Dienstag noch, was es mit Bilder einer scheinbaren Festnahmen von vier Männern auf sich hatte. Im Internet kursierten Fotos von vier vor einem Juweliergeschäft auf dem Graben unweit des Judenviertels auf dem Boden knienden Männern mit nackten Oberkörpern, die die Hände hinter dem Kopf verschränkt hatten, umringt von Sondereinsatzkräften der Polizei. Die Behörden machten dazu keine Angaben.

Noch in der Nacht jedenfalls kam es zu mehreren Hausdurchsuchungen und auch Festnahmen im Umfeld des getöteten Angreifers. Der dürfte jedenfalls mit dem IS sympathisiert haben. Näheres zu den Hintergründen und den Festnahmen war aber zunächst nicht bekannt.

Bis spät in die Nacht und die frühen Morgenstunden hatten sich Menschen schließlich in der Innenstadt in Bars, Restaurants und Hotels verbarrikadiert – trotz einer an sich angeordneten Schliessung von Hotels ab Mitternacht öffneten zahlreiche Beherbergungsbetriebe unentgeltlich ihre Pforten und nahmen Gäste auf, die in der Innenstadt fest sassen.

Wien wurde abgeriegelt, der öffentliche Verkehr stillgelegt

Die Innenstadt wurde von der Polizei zwischenzeitlich komplett abgeriegelt. Der öffentliche Verkehr wurde komplett eingestellt und Taxis fuhren nicht einmal in die Nähe der Innenstadt.

Die Polizei hatte alle verfügbaren Kräfte auch aus dem Umland Wiens in die Hauptstadt beordert. Und auch die Armee wurde zur Verstärkung der Polizei mobilisiert. Allerdings vor allem zum Schutz von Botschaften und anderen wichtigen Gebäuden.

Eine für den Dienstag angesetzte Sondersitzung im Nationalrat zur vorzeitigen Pensionierung von Schwerarbeitern wurde auf unbestimmte zeit verschoben. Stattdessen wurde ein Sonderministerrat anberaumt.