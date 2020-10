Video Terrorverdacht nach tödlicher Messerattacke in Nizza Nur zwei Wochen nach dem brutalen Anschlag auf einen Lehrer wird Frankreich wieder Ziel von mutmasslich terroristischer Gewalt. Und es traf Nizza, wo es bereits 2016 eine schwere Attacke gab.

Aktualisiert 29.10.2020, 11.27 Uhr

(dpa) Nach einer tödlichen Messerattacke in Nizza hat die Pariser Anti-Terror-Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Dabei gehe es unter anderem um den Vorwurf des Mords in Verbindung mit einem terroristischen Vorhaben, bestätigte die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.