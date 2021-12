USA: Folgt nun die Quarantäne für Touristinnen und Touristen?

Tourismus Omikron alarmiert Regierung Biden: Müssen sich nun alle Amerika-Reisende nach der Ankunft in den USA testen lassen? Touristinnen und Touristen aus Europa können seit einem Monat wieder nach Amerika fliegen – falls sie vollständig geimpft sind. Nun fasst die Regierung von Präsident Joe Biden bereits wieder eine Verschärfung der Einreisebestimmungen ins Auge. Diskutiert wird auch über eine Quarantäne. Renzo Ruf, Washington 01.12.2021, 14.59 Uhr

Auf den Strassen von New York City tummeln sich wieder die Touristinnen und Touristen aus Europa. Hier ein Bild vom Thanksgiving-Umzug in der vergangenen Woche. Eduardo Munoz Avarez / AP

Sie sind zurück, die Touristen aus Europa. Ob in einem Starbucks in Washington oder in der U-Bahn in New York, nun sind in den grossen amerikanischen Städten wieder deutsche Fluchwörter und Schweizer Dialektausdrücke zu hören. Seit dem Ende der Corona-Einreisesperre, die am 8. November fiel, sollen bereits Tausende von vollständig geimpften Touristinnen und Touristen aus dem Schengen-Raum über den Atlantik geflogen sein, meldet die Reiseindustrie.

Nun könnte dieser Trip in die USA wieder ein bisschen komplizierter werden. Aufgeschreckt von der Omikron-Mutation des Coronavirus plant die Regierung von Präsident Joe Biden in den nächsten Tagen eine Verschärfung des Einreiseprotokolls, wie die «Washington Post» in ihrer Mittwochsausgabe berichtete. Demnach müssten sich künftig alle Menschen, die nach Amerika fliegen, innerhalb der letzten 24 Stunden vor der Abreise auf das Coronavirus testen lassen. Damit wären von der Testpflicht, die aktuell nur für ausländische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger gilt, künftig auch wieder die Besitzerinnen und Besitzer eines amerikanischen Passes betroffen. (In die USA einreisen dürfen derzeit nur ausländische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die sowohl vollständig geimpft sind als auch einen negativen Corona-Test vorweisen können.)

Obligatorische Quarantäne nach der Landung?

Zudem denkt die Regierung Biden laut darüber nach, sämtliche Amerika-Reisenden nach ihrer Ankunft in den USA zum Corona-Test zu schicken. Dieser Test müsste drei bis fünf Tage nach der Landung auf einem amerikanischen Flughafen erfolgen und wäre wohl kostenpflichtig. Stark umstritten sei, meldete die «Post», ob diese Testpflicht nach Ankunft mit einer Quarantäne verknüpft werden solle, die gemäss den Gedankenspielen der Biden-Gesundheitsexperten sieben Tage dauern könnte. Eine solche Massnahme würde wohl das Ende des aktuellen Mini-Booms zur Folge haben, kurz nach Beginn der gerade für Touristen attraktiven Weihnachtssaison.

Aus dem Weissen Haus heisst es bisher, dass es sich bei diesen Vorschlägen bloss um Ideen der Gesundheitsbehörde CDC (Centers for Disease Control and Prevention) handle. Präsident Biden halte am Donnerstag eine Rede, in der er über die Corona-Pläne seiner Regierung für die kommenden Wintermonate sprechen werde. In den vergangenen Monaten herrschte zwischen dem Weissen Haus und der Gesundheitsbehörde CDC eine Arbeitsteilung. Biden war dabei für das grosse Ganze zuständig, während die Expertinnen und Experten das Kleingedruckte der Corona-Auflagen formulierten. Ein CDC-Sprecher bestätigte in der Nacht auf Mittwoch, dass die Behörde über «die Anpassung» des Testregimes nachdenke, angesichts der Omikron-Variante des Coronavirus.