Trump hat Corona: Was bedeutet das für den Wahlkampf? 7 Fragen und Antworten US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania haben sich mit dem Coronavirus angesteckt. Das erklärte Trump am Freitagmorgen. Beiden gehe es soweit gut. Was seine Infektion bedeutet. Fabian Hock 02.10.2020, 10.40 Uhr

Öffentliche Auftritte des US-Präsidenten wie hier an einer Medienkonferenz in Washington dürfte es vorerst nicht geben: Donald Trump hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Chris Kleponis / Pool / EPA

Kann Trump weiter regieren?

Der Leibarzt des Präsidenten versicherte, Trump könne seine Amtsgeschäfte «ohne Unterbrechung» weiterführen. Trump und seiner Ehefrau Melania gehe es gut, während der Genesung würden beide vorerst im Weissen Haus bleiben, so Sean Conley. Ihnen stünden dort die «grossartigsten» medizinischen Experten zur Verfügung.

Wie gefährlich ist die Infektion für den Präsidenten?

Bislang wurde nichts darüber bekannt, dass Trump Symptome entwickelt hätte. Eine Erkrankung mit Covid-19, die in den USA bislang rund 200'000 Menschen das Leben kostete, könnte für den Präsidenten jedoch schlimme Folgen haben. Denn auch wenn er regelmässig mit seiner «hervorragenden» Gesundheit prahlt, zählt er doch zur Risikogruppe: Trump ist 74 Jahre alt und gilt mit rund 110 Kilogramm bei einer Grösse von 1,90 Meter als übergewichtig.

Was passiert, wenn der Präsident schwer erkrankt?

Donald Trumps Coronainfektion ist die schwerste gesundheitlich Gefährdung eines amtierenden US-Präsidenten seit vielen Jahren. Sollte er tatsächlich so schwer erkranken, dass er seine Amtsgeschäfte nicht weiterführen kann, gibt es ein klares Protokoll: Zuerst würde, natürlich, der Vizepräsident übernehmen. Aber was, wenn Mike Pence ebenfalls erkrankt? Dann käme die Präsidentin des Repräsentantenhauses zum Zug - Trumps erbittertste Gegnerin, die Demokratin Nancy Pelosi.

Wie hat sich Trump angesteckt?

Das ist unklar. Was man weiss: Nur Stunden vor bekannt werden seiner Infektion, wurde ein positiver Befund auf das Virus bei seiner engen Beraterin Hope Hicks öffentlich. Trump erklärte daraufhin, dass er sich in Quarantäne begeben werde. Das war am Donnerstagabend. Ob sich Trump tatsächlich bei ihr angesteckt hat, ist jedoch offen.

Schadet Trump seine Ansteckung im Wahlkampf - oder nützt sie ihm sogar?

Trumps grösste Stärke ist das Bad in der Menge. Seine Reden vor Tausenden begeisterten Anhängern. Darauf wird er nun vorerst verzichten müssen. Gerade in umkämpften Staaten wie Florida, wo für Freitag eine Rallye angesetzt war, wird ihn der Verzicht schmerzen. Allerdings könnte der Präsident auch profitieren. In seiner ersten Reaktion scheint Trump die Infektion sehr ernst zu nehmen. Das könnte ihm selbst bei seinen Kritikern wohlwollend ausgelegt werden. Nimmt seine Infektion einen schweren Verlauf, könnte dies für Gegner eher entwaffnend wirken. Zwar hat Trump das Virus bei vielen Gelegenheiten verharmlost. Doch darauf hinzuweisen, während der Präsident mit einer schweren Krankheit kämpft, dürfte - zu Recht - niemandem Pluspunkte einbringen. Übersteht Trump die Infektion indes unbeschadet, dürften ihn seine treuesten Anhänger erst recht als den unverwundbaren Anführer feiern, den er gerne gibt. Allerdings wird ihm seine eigene Infektion nicht helfen zu argumentieren, dass die Coronalage im Land unter Kontrolle sei, wie Trump zuletzt immer wieder betonte.

Was sagt Trump selbst?

Der Präsident twitterte: «@FLOTUS und ich wurden positiv auf COVID-19 getestet. Wir beginnen unsere Quarantäne und den Erholungsprozess umgehend. Wir stehen das ZUSAMMEN durch!»

Welche Auswirkungen zeigen sich jetzt schon durch Trumps Infektion?

Als erstes reagierten die Börsen: Weltweit schmierten die Leitindizes ab. Der Schweizer Aktienindex SMI verlor rund 0,7 Prozent. Die Verunsicherung über die Ansteckung des US-Präsidenten nur wenige Wochen vor der Wahl ist gross. Trump selbst strich seinen Terminkalender zusammen: Eine für Freitag geplante Spendengala und eine Kundgebung in Florida sagte er ab.