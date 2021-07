Haitis Präsident Jovenel Moise im eigenen Haus getötet

Überfall «Unmenschlich und barbarisch» – Haitis Präsident im eigenen Haus getötet Das bitterarme Land Haiti leidet unter Gewalt und Korruption, seit eineinhalb Jahren gibt es kein Parlament. Jetzt haben Unbekannte den Staatschef in seiner Residenz getötet. Der Karibikstaat steht am Abgrund. 07.07.2021, 13.41 Uhr

Jovenel Moïse ist tot. Jean Marc Herve Abelard / EPA

Der haitianische Präsident Jovenel Moïse ist in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) in seiner Residenz überfallen und tödlich verletzt worden. Seine Ehefrau Martine Moïse sei bei dem Angriff verletzt worden, teilte die Regierung des Karibikstaats mit. Die Angreifer hätten Spanisch gesprochen, hiess es in der Mitteilung weiter.