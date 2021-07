Über 20 Tote: Belgien hart von Überschwemmungen getroffen

ÜBER 20 TOTE IN BELGIEN Wegen Überschwemmungskatastrophe: Lüttichs Bürgermeisterin rät Bewohnern: «Verlassen Sie die Stadt» Vor allem der Süden des Landes in der Provinz Lüttich wurde hart von den Überschwemmungen getroffen. Mindestens 20 Menschen kamen ums Leben. Premierminister Alexander De Croo ruft einen nationalen Trauertag aus. Remo Hess, Brüssel 16.07.2021, 16.14 Uhr

In der 200'000 Einwohner-Stadt Lüttich trat die Maas über die Ufer. Keystone

In Belgien kam es vor allem im Süden und Südosten des Landes, in der französischsprachigen Wallonie unweit der deutschen Grenze, zu starken Überschwemmungen. Zahlreiche Städte wurden überflutet. Die Bilanz für ganz Belgien lag am Freitagnachmittag laut offiziellen Angaben bei mindestens 20 Toten und und 19 Vermissten. Medien berichteten von mindestens 23 Toten.