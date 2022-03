In der Ukraine tobt der Krieg: 5 Szenarien, wie er enden könnte

Ukraine Die Menschen fliehen, die Welt bangt: Wie kommen wir da wieder raus? Fünf Szenarien, wie der Krieg enden könnte Neun Tage nach dem ersten Angriff der russischen Truppen auf die Ukraine zeichnet sich ein brutaler Zermürbungskrieg ab. Über dessen Ende kann nur ein Mann entscheiden. Und der ist zunehmend unberechenbar. Samuel Schumacher und Inna Hartwich, Moskau Jetzt kommentieren 05.03.2022, 05.00 Uhr

Der Krieg in der Ukraine erschüttert die Welt. Reuters

Eine gigantische Explosion unmittelbar neben dem grössten Atomkraftwerk Europas, 1,2 Millionen Menschen auf der Flucht, tote Kinder und zerbombte Städte – und all das mitten auf unserem Kontinent: Der Krieg in der Ukraine hat unendliches Leid gebracht. Stoppen kann ihn derzeit nur Wladimir Putin.

Explosion: Die russische Armee griff das Atomkraftwerk Saporischschja an. AP

Doch der mutmassliche Kriegsverbrecher und amtierende russische Präsident lässt nicht mit sich reden. Ein weiteres Gesprächsangebot des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski hat er abgelehnt. Am Telefon liess er Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron wissen, dass es ihm bei seiner «Sonderoperation» (so der russische Euphemismus für den brutalen Angriffskrieg) «um die ganze Ukraine» gehe. Wie kommt die Welt aus diesem Albtraum wieder raus? 5 Szenarien:

Kreml-Chef Wladimir Putin. AP

1. Putin gewinnt den Krieg.

Geschichten über die heldenhaften Ukrainerinnen und Ukrainer, die die russischen Panzer mit blossen Händen aufhalten und sich dem Feind todesmutig entgegenstellen, sorgen seit Tagen weltweit für Schlagzeilen. Doch die Wehrhaftigkeit des geschundenen Volkes darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Ukraine den Russen militärisch unterlegen ist.

Die russische Luftwaffe, die bislang nur eine relativ kleine Rolle gespielt hat, könnte den Grad der Zerstörung und die Zahl der (zivilen) Opfer in diesem Krieg binnen Minuten massiv erhöhen. Mehr als 1500 Kampfjets haben die Russen, die Ukrainer gerade mal 98.

Ein aggressiver Luftkrieg dürfte die ukrainische Regierung entweder eliminieren oder zur Flucht ins Exil zwingen. Putin würde eine Kreml-freundliche Regierung einsetzen und den Widerstand militärisch unterdrücken. Das Resultat wäre ein Marionetten-Staat, ähnlich wie es Weissrussland bereits heute ist.

Das Szenario wäre brandgefährlich, weil es Putin zeigen würde, dass sein aggressives Verhalten zum Erfolg führen kann. Europa und die gesamte Weltordnung wären auf Jahrzehnte hinaus destabilisiert.

2. Putin muss aufgeben.

Einen langen Krieg kann sich Putin finanziell nicht leisten. Ab zehn Tagen Kriegsdauer wird es für Moskau bereits brenzlig, schreibt Riho Terras, der frühere Oberbefehlshaber der estnischen Streitkräfte, auf Twitter. Sobald die ersten Särge mit toten Soldaten in Russland eintreffen, beginnt die Propaganda-Fassade über die vermeintlich erfolgreiche «militärische Sondermission» zu bröckeln.

Die internationalen Sanktionen setzen der russischen Wirtschaft jetzt schon extrem zu. Massenproteste oder ein Aufbegehren der einflussreichen Oligarchen könnten Putin zum Umdenken zwingen. «Jeder Rückzug würde für Putin jetzt bedeuten, dass er sein Gesicht verliert», sagte die Russland-Expertin Gulnaz Partschefeld diese Woche dem Sender TVO.

Um Putin einen gangbaren Ausweg aus der selbst verschuldeten Situation zu bieten, schlägt der Kriegs-Historiker Mike Martin vor, man solle dem Kremlchef eine Privat-Amnestie und politisches Asyl in der Schweiz gewähren. Tritt Putin ab, wäre die grösste Kriegsgefahr wohl behoben.

3. Der Krieg eskaliert komplett.

Laut der «New York Times» machen sich amerikanische Geheimdienstkreise Sorgen darüber, dass Putin sich durch die heftige Reaktion des Westens zu sehr in die Enge getrieben fühlen könnte und zu bislang undenkbaren Mitteln greift, um sich aus der misslichen Lage zu befreien. Fiona Hill, die die US-Regierung in Russland-Fragen berät, sagte diese Woche gegenüber «Politico»: «Wir müssen einsehen, dass Putin bereit ist, deutlich weiter zu gehen, als wir uns das vorstellen wollen.»

Konkret könnte das heissen, dass Putin den Krieg auf andere europäische Länder ausweitet. Wolodimir Selenski warnte am Donnerstag davor, Putin werde erst vor den Toren Berlins halt machen. Horst Teltschik, einstiger Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, hält sogar einen «begrenzten Nuklearschlag» für denkbar, wie er diese Woche gegenüber dieser Zeitung gesagt hat. Eine dahingehende Eskalation würde die Welt in eine extrem unberechenbare, hochgefährliche Situation bringen.

4. Putin wird ausgeschaltet.

«Gibt es einen Brutus in Russland? Gibt es einen erfolgreichen Graf von Stauffenberg in der russischen Armee?» Diese Frage stellte der republikanische US-Senator Lindsay Graham in den Raum. Um den Wahnsinn zu stoppen, brauche es einen Mordanschlag, forderte Graham. Ähnliche Forderungen formulierte auch der konservative «Fox News»-Moderator Sean Hannity. Man müsse die «Schlange Putin köpfen», sagte er.

Lawrence Freedman, emeritierter Professor für Kriegsstudien am Londoner Kings College, hält einen Sturz Putins für genau so wahrscheinlich wie eine Eliminierung von Selenski. Was das für den Krieg bedeutete, hängt wesentlich davon ab, wer Putin politisch beerben würde.

5. Die Diplomatie siegt doch noch.

Anatol Lieven, Russland-Forscher bei der US-Denkfabrik Quincy Institute for Responsible Statecraft, schreibt im «Guardian», dass eine diplomatische Lösung nach wie vor möglich sei. Russlands Maximalforderungen seien zwar unerfüllbar. Was den zukünftigen Status der besetzten Krim, die Stationierung von Raketen in der Ukraine oder auch die so oder so nicht realistische Hoffnung Kiews auf eine Aufnahme in die Nato angehe, gäbe es aber durchaus noch Spielraum.

«Der Westen würde moralisch falsch liegen, wenn er sich gegen einen angemessenen Deal wehrt, mit dem die Invasion und das Leid der ukrainischen Bevölkerung beendet werden könnte», schreibt Anatol Lieven.

