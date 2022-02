Wie im Dschungelbuch: Putins Nervenspiel um die Ukraine

Ukraine Die USA als Tiger «Shere Khan», Europa als Hyänen: Was das «Dschungelbuch» über Putins Angriffspläne verrät Russlands Präsident zitiert gerne aus dem weltbekannten Kinderbuch. In der Ukraine-Krise setzt Putins auf ein Nervenspiel - genau wie eine Figur seines Lieblingsautors Rudyard Kipling. Derweil kommen aus den Separatistengebieten der Ostukraine immer mehr Flüchtlinge an. Inna Hartwich, Moskau 21.02.2022, 16.12 Uhr

Ein Nervenspiel um die Ukraine: Russlands Präsident Wladimir Putin vor dem Sicherheitsrat in Moskau. Alexei Nikolsky / AP

Eigentlich sollen hier Kinder gesund werden, sollen Meeresluft schnuppern, auf dem Spielplatz herumtollen, hin und wieder Physiotherapie erhalten. Damit wirbt das Kinder-Sommerlager «Die Rote Landung» direkt am Asowschen Meer, knapp 1200 Kilometer südlich von Moskau . Die Ukraine ist nicht weit von hier.

An sommerliche Erholung aber ist in der «Roten Landung» derzeit nicht zu denken. Die eisernen Tore sind abgesperrt, davor parken Fahrzeuge der Polizei, drinnen warten vor allem Frauen, junge und alte, mit Kindern und ohne. «Flüchtlinge» aus den selbsternannten «Volksrepubliken» Donezk und Luhansk. Menschen, die hin und hergeschoben werden, ohne zu wissen, was mit ihnen weiter passieren soll.

Das russische Fernsehen, unabhängiges wie staatliches, berichtet seit dem Wochenende von den «Flüchtlingslagern» an der russisch-ukrainischen Grenze. «Es war ein Fehler, überhaupt hierher zu kommen», zitieren die einen. «Immerhin raus aus der Gefahr», berichten die anderen.

Lange Schlangen an den Grenzübergängen

Seit der Videobotschaft des Donezker «Oberhaupts» Denis Puschilin, in der er Frauen, Kinder und ältere Menschen dazu aufruft, sich zur Evakuierung nach Russland bereit zu machen, berichten Beobachter aus dem Donbass von kilometerlangen Schlangen an den Grenzübergängen. In den südwestrussischen Städten Rostow am Don und Taganrog müssen auch Studenten aus ihren Studentenwohnheimen weichen, um den ankommenden Menschen Platz zu machen, die nicht in Hotels oder Zelten an der Grenze untergekommen sind. Russische Behörden sprechen von mehr als 60'000 «Evaukierten». Einige Regionen in Westrussland haben den Notfall ausgerufen.

«Seit Puschilins Aufruf herrscht hier Panik», berichtet eine junge Frau in Donezk, die aus Sicherheitsgründen nicht namentlich genannt werden will. Die Menschen seien vollkommen unsicher und angespannt. «Sie wissen nicht recht, was sie machen sollen. Sie stehen weinend am Bahnhof und verabschieden sich von ihren Verwandten. Sie bekräftigen ihre Männer und Söhne, ihre Pflicht zum Vaterland zu erfüllen, sie suchen wieder Bunker auf, kaufen Konserven und Klopapier auf. Vor den Geldautomaten und Tankstellen bilden sich lange Schlangen», sagt sie am Telefon. Jede Nacht höre man selbst im Zentrum von Donezk Geschosse, so laut, wie seit Jahren nicht mehr. Es sei nicht klar, von wem diese kämen.

«Manche sagen, von den Ukrainern, andere meinen, von den hiesigen Militärs selbst. Die Lage ist unübersichtlich, die Stadt leert sich.»

Derweil drängt der Westen den Kreml an den Verhandlungstisch, um die sich weiter zuspitzende Lage an der russisch-ukrainischen Grenze diplomatisch zu lösen. Auf Initiative des französischen Präsidenten Emmanuel Macron soll bald ein Gipfeltreffen «mit allen Beteiligten» stattfinden. Moskau aber bremst. Der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bezeichnete die Pläne für die Organisation eines Gipfels als «verfrüht».

Putin spielt mit den Ängsten des Westens

Stattdessen hat Russlands Präsident Wladimir Putin am Montag ausserplanmässig den nationalen Sicherheitsrat einberufen. Am Dienstag sollen zudem unplanmässige Plenarsitzungen beider Parlamentskammern stattfinden. Das kommt äusserst selten vor. Beobachter in Moskau sehen darin einen direkten Zusammenhang mit der Verschärfung der Krise an der Grenze. Manche von ihnen rechnen damit, dass dabei ein erster Schritt getan wird, um die Separatistengebiete in der Ostukraine als unabhängig anzuerkennen.

Putin spielt mit den Ängsten des Westens, signalisiert Entspannung, um danach umso schärfer seine Forderungen nach den Sicherheitsgarantien an den Westen zu stellen. Interessant dabei ist ein Blick in die Bücher des britischen Autors Rudyard Kipling. Putin erzählt immer wieder von seiner Begeisterung für den «Meister des Imperialismus» und zitiert bei seinen Auftritten gern daraus.

Durch Kiplings Roman «Kim» fand der Begriff «Great Game», der den historischen Konflikt zwischen Grossbritannien und Russland um die Vorherrschaft in Zentralasien beschreibt, erst grössere Verbreitung. Ob das, was Russland mit seinen Plänen nach einer neuen Sicherheitsarchitektur in Europa fordert, ein «New Great Game» sei, fragen sich russische wie internationale Politologen seit Jahren. Russlands Handeln ist rein der Geopolitik geschuldet, die Führung in Moskau denkt in Einflusszonen, will ihren Machtanspruch erweitern, zur Not auch mit militärischen Mitteln.

Auch das «Dschungelbuch» zieht Putin hervor, wenn er seinen erklärten Gegner lächerlich machen will. Die USA setzte er schon einmal mit Shere Khan, dem Tiger, gleich, um den die Hyänen (Europa in Putins Verständnis) scharwenzelten und ihm nach dem Mund sprächen. Die jüngste Operation in der Ostukraine, so belegen es Metadaten von Puschilins Videobotschaft, trägt offenbar den Namen «Der Wurf des Mungos».

Kiplings Mungo Rikki-Tikki-Tavi aus dem «Dschungelbuch» gilt als Beschützer der Menschheit. Der Angriff dieses Raubtieres funktioniert so: Es versucht, sich mit falschen Attacken der Vorhersehbarkeit der Reaktion einer Schlange bewusst zu sein, die Schlange mit solchen Finten mürbe zu machen – und sie dann mit einem echten Angriff niederzustrecken. Das Spiel mit den Nerven betreibt auch Putin.