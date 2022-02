Ukraine-Krise: Können die USA die drohende Energielücke stopfen?

Ukraine-Konflikt Diese Krise ist anders: Auch dank Flüssiggas aus Amerika kann Europa dem russischen Druck länger standhalten Europa hat Angst, bei einer Eskalation der Ukraine-Krise den Zugriff auf Erdgas aus Russland zu verlieren. Diese Gefahr besteht zwar, findet der Energieexperte Nikos Tsafos. Im Gegensatz zu früher stehen nun aber Alternativen zur Verfügung, auch für die Schweiz. Renzo Ruf, Washington 07.02.2022, 15.00 Uhr

Cove Point LNG in Lusby (Maryland). Im Vordergrund die Anlagen zur Verflüssigung des Erdgases; im Hintergrund, in der Chesapeake Bay, die Anlagen zur Beladung von Tankschiffen. zvg/BHE GT&S

Amerika steht bereit. Sollte eine weitere Zuspitzung der Ukraine-Krise dazu führen, dass Russland seine Energieexporte nach Europa einschränkt, dann will Washington die entstandene Lücke füllen. «Wir arbeiten mit Ländern und Unternehmen auf der ganzen Welt zusammen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und Preisschocks abzuschwächen», sagte ein hochrangiger Berater von US-Präsident Joe Biden kürzlich in einem Hintergrundgespräch.

Mit solchen Zusicherungen will Washington die europäischen Verbündeten beruhigen. Und verhindern, dass es Russlands Präsident Wladimir Putin einmal mehr gelingt, den Westen im Streit um die Zukunft der Ukraine zu spalten — ist doch Europa von Erdgaslieferungen aus Russland abhängig. In der EU stammen 40 Prozent des Gases, mit dem Haushalte geheizt und Unternehmen betrieben werden, aus Russland. In der Schweiz sind es, gemäss Angaben des Verbandes der Schweizerischen Gasindustrie, gegen 47 Prozent.

«Energie ist eine lausige Waffe», sagt der Experte

Nikos Tsafos. zvg

Allein: Ein genauer Blick auf den globalen Energiemarkt zeigt, dass die Ausgangslage der aktuellen Ukraine-Krise sich von früheren Krisen unterscheidet. Dies sagt Nikos Tsafos, Experte für Energiefragen und Geopolitik an der Denkfabrik CSIS (Center for Strategic and International Studies) in Washington. Für diese Behauptung führt der gebürtige Grieche im Gespräch drei Beweise ins Feld.

Erstens: Die Ukraine hat als Transitland für russisches Gas stark an Bedeutung verloren — obwohl die umstrittene Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 noch gar nicht in Betrieb ist. Im vergangenen Jahr wurden nur 42 Milliarden Kubikmeter Erdgas durch das Land transportiert oder umgerechnet 70 Prozent weniger als im Jahr 1998. Würden die Transitlieferungen durch die Ukraine in einem Kriegsfall unterbrochen, wären die Slowakei, Österreich und Italien am stärksten betroffen, plus die Ukraine selbst.

Zweitens: Die USA sind in den vergangenen sechs Jahren zu einem führenden Exporteur von Flüssigerdgas (LNG) aufgestiegen. Ende 2022, prognostizierte die Regierung Biden kürzlich, werde Amerika die bisherigen Exportkönige Katar und Australien überholen und in Spitzenzeiten bis zu 0,4 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Tag ausführen. LNG aus den USA, das gemäss den aktuellsten offiziellen Zahlen primär nach China, in die Türkei, Japan, Südkorea und Grossbritannien exportiert wird, könnte also zumindest kurzfristig einen europäischen Versorgungsengpass überbrücken.

Drittens: «Die Geschichte lehrt uns, dass Energie eine lausige Waffe ist, um politische Ziele zu erreichen», sagt Tsafos. Diese Ansicht habe sich vielleicht in Washington noch nicht durchgesetzt. Putin allerdings sei sich dessen bewusst. Der russische Präsident wisse, dass er seine strategischen Ziele nicht allein mit dem Aufbau einer energiepolitischen Drohkulisse erreichen könne — auch deshalb habe er Tausende von Soldaten an der Grenze zur Ukraine mobilisiert.

Energiemärkte sind schwerfällig

Die Preisbewegungen auf dem europäischen Gasmarkt deuten darauf hin, dass sich die Panik, die Ende Dezember ihren Höhepunkt erreichte, vorerst gelegt hat. Dafür verantwortlich sind auch LNG-Importe aus Amerika, sowie die Zusicherung aus Washington, Gespräche mit Katar und anderen Flüssiggas-Exporteuren zu führen, um den europäischen Gasmarkt auszubalancieren.

Nikos Tsafos weist allerdings auch darauf hin, dass es Europa im Falle eines russischen Einmarsches in der Ukraine nicht sofort gelingen würde, russische Energieimporte durch LNG aus Katar oder den USA zu ersetzen. Russland habe im vergangenen Jahr gegen 180 Milliarden Kubikmeter Erdgas nach Europa geliefert; der bisherige Rekord für LNG-Importe belaufe sich aber auf 120 Milliarden Kubikmeter pro Jahr.

Hinzu kommt: Energiemärkte sind schwerfällig, Lieferverträge haben eine lange Laufzeit und selbst in Krisensituationen kann der Transport von LNG wochenlang dauern. Ein Beispiel bloss: Der Flüssiggastanker LNG Adventure, der unter französischer Flagge segelt, verliess das LNG-Terminal in Cove Point (Maryland), an der amerikanischen Ostküste, am 15. Januar. Neun Tage später traf das Schiff im Hafen Zeebrugge in Belgien ein. Am 25. Januar machte sich der Tanker, der eine Kapazität von 174'000 Kubikmetern aufweist, wieder auf Reisen. Die LNG Adventure wird am 8. Februar in Cameron (Louisiana) erwartet, im dortigen LNG-Terminal.

Konsumenten haben keine Wahlmöglichkeit

Ein Faktor, der in der aktuellen Krise hingegen keine bedeutende Rolle spielt, ist das Konsumentenverhalten. Dies zeigt der Blick auf die Schweiz, in der jeder fünfte Haushalt mit Erdgas heizt. Hierzulande stieg der Anteil von russischem Gas in den vergangenen Jahren stark an, von 23 Prozent (2012) auf 47 Prozent (2020). Russland habe in den vergangenen Jahren intensiv in die Förderung und den Transport von Erdgas investiert und dieses zu «interessanten Konditionen» auf den Markt gebracht, sagt Thomas Hegglin, Sprecher des Verbandes der Schweizerischen Gasindustrie.

Politische Abwägungen hingegen sind bei der Gasbeschaffung zweitrangig. Auch spielt es keine Rolle, ob die Schweizer Haushalte mit der zunehmenden Abhängigkeit von russischer Energie, die Hegglin mit einem Hinweis auf den globalen Markt und die Versorgungssicherheit relativiert, einverstanden sind. Die Konsumenten haben keine Wahlmöglichkeit; die Entscheidung, welches Gas durchs Netz fliesst, fällt auf der Ebene Versorgungsbetrieb. Ausserdem, betont der Sprecher der Schweizer Gasindustrie, sei Russland bisher stets ein zuverlässiger Partner gewesen.