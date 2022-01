Petro Poroschenko: Selenski nimmt russische Bedrohung nicht ernst

Ukraine Ex-Präsident Poroschenko im Interview: «Selenski nimmt die russische Bedrohung nicht ernst» Der ukrainische Ex-Präsident Petro Poroschenko über den Aufmarsch russischer Truppen an der Grenze, persönliche Verhandlungen mit Wladimir Putin - und wieso er als Oppositionsführer des Hochverrats angeklagt ist. Paul Flückiger, Warschau Jetzt kommentieren 15.01.2022, 05.00 Uhr

Von 2014 bis 2019 war Petro Poroschenko, hier in seinem damaligen Amtssitz in Kiew, Präsident der Ukraine. Der russische Truppenaufmarsch an der Grenze bereitet ihm grosse Sorgen. Daniel Biskup / LAIF

Russland hat rund 100000 Soldaten an die Westgrenze zur Ukraine verlegt. Washington und Moskau verhandeln über Entspannung. Doch Kiew konzentriert sich auf die Verfolgung des Oppositionsführers Petro Poroschenko.

Russlands Präsident Putin hat 100000 Soldaten an die Grenze zur Ukraine verlegt; dennoch hat Sie die Oberstaatsanwaltschaft in Kiew des Hochverrats bezichtigt und will Ihr Eigentum beschlagnahmen. Wie passt das zusammen?

Petro Poroschenko: Damit hat Wolodymyr Selenski eine rote Linie überschritten. Denn die Staatsanwaltschaft ist von ihm abhängig. Vor allem aber ist wichtig zu verstehen, dass dieser absurde Hochverratsvorwurf zur falschen Zeit kommt, falsche Gründe hat und auch die falsche Person betrifft.

Wieso ist der Zeitpunkt falsch?

Weil 100000 russische Soldaten an der Ostgrenze der Ukraine zusammengezogen wurden. Aber Staatspräsident Selenski bagatellisiert dies. Sein Angriff auf mich zeigt, dass er diese Bedrohung nicht ernst nimmt. Die USA und die Nato haben viele Satellitenaufnahmen vorgelegt, aber Selenski spricht von «Fake News». Auch als Oppositionsführer fehlen mir da die Worte.

Petro Poroschenko mit Bundesrat Alain Berset am Wef 2018 in Davos. Peter Klaunzer/key

Sie haben als Staatspräsident 2014-19 im Donbas als ukrainischer Oberbefehlshaber gegen Russland gekämpft. Sie kennen Verhandlungen mit dem Kreml und haben Putin persönlich zu Friedensgesprächen getroffen. Was erwarten sie von Putin?

Niemand kann vorhersagen, was Putin als Nächstes unternimmt. Putin selbst weiss das meiner Meinung nach noch nicht. Er wird mit der Eskalation in der Ukraine nur weitermachen, wenn er keinen Widerstand spürt. Spürt er diesen, wird er sofort das Lamm herauskehren.

Dennoch war Putin bereits im April mit einem ähnlichen Drohszenario eines russischen Einmarsches nach massiver Truppenkonzentration erfolgreich. Warum ist ihm das gelungen?

Weil im April die Reaktion der USA und der Nato schwach war. Zuerst hat sich Joe Biden zu einem persönlichen Treffen bereiterklärt. Dies alleine war ein grosser Sieg für Putin. In der Folge gab Washington dazu noch seinen Widerstand gegen die Fertigstellung der «Nord Stream 2»-Pipeline auf. Drittens wurde der Beitritt zum Nato Membership-Action-Plan (MAP) für die Ukraine, Moldawien und Georgien erneut verschoben. Und viertens hat auch die von Alexander Lukaschenko an der EU-Aussengrenze in Polen, Litauen und Lettland ausgelöste Migrationskrise keine negativen Konsequenzen für Putin. Fünftens haben wir heute einen de-facto-Anschluss von Weissrussland an Russland. Und zu guter Letzt haben wir nun auch ein europäisches Energie-Chaos, das Russland Dutzende Milliarden Dollar in den Staatshaushalt schaufelt.

2014: Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, der künftige ukrainische Staatschef Petro Poroschenko (M) und der russische Präsident Wladimir Putin treffen sich im Schloss von Bénouville in Ouistreham vor einem offiziellen Essen zum 70. Jahrestag der Truppenlandung der Alliierten in der Normandie. key

Immerhin steht nun die Drohung seitens des Westens im Raum, die «Nord Stream 2»-Pipeline nicht in Betrieb zu nehmen, wenn Russland die Ukraine angreift.

Die bisherigen Sanktionen haben Putin ja ganz offensichtlich nicht abgeschreckt. «Nord Stream 2» müsste deshalb jetzt geschlossen werden, nicht erst wenn der Kreml weiter eskaliert. Dazu müsste die Ukraine beim Nato-Gipfel im Juni in Madrid in den MAP aufgenommen werden.

Provoziert man Putin damit nicht unnötig?

Meine eigene Erfahrung mit Putin hat mich zwei Dinge gelehrt: Erstens, kann man Putin nicht vertrauen. Und zweitens darf man keine Angst vor Putin haben.

Ukraine-Gipfel 2015 in Minsk (von links nach rechts): Weissrusslands Präsident Alexander Lukashenko, Wladimir Putin, Angela Merkel, Francois Hollande und Petro Poroschenko. key

Was bedeutet das für den Westen?

Dass wir einen gut abgestimmten, gemeinsamen Hebel ansetzen müssen. MAP und «Nord-Stream 2» habe ich schon erwähnt. Dazu braucht die Ukraine Defensivwaffen, darunter auch Marine- und Flugabwehr-Raketen. Dazu natürlich Hilfe bei der Cyber-Verteidigung und auch der Geheimdienste. Wenn Russland trotzdem noch die Ukraine angreifen sollte, muss sofort der Zugang zum SWIFT gesperrt werden, Russland also von allen elektronischen Bankverbindungen abgekoppelt werden. Diese Drohung müsste schon jetzt klar auf den Verhandlungstisch gebracht werden.

Sehen Sie dennoch Raum für Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine über eine gemeinsame Sicherheitszone?

Ja, klar. Allerdings erst nach einem russischen Abzug aus der besetzten ukrainischen Halbinsel Krim und dem Donbas.

Der aktuelle ukrainische Präsident Wolodymyr Selenski. Alexei Nikolsky/Sputnik/Kremlin / EPA SPUTNIK POOL

Werden Sie solche Ratschläge in Zukunft nur noch aus dem Ausland geben, nachdem nun in Kiew ein Haftbefehl gegen Sie ausgestellt wurde?

Nein, Mitte Januar bin ich zurück in der Ukraine, ich verteidige dort mich selbst, mein Team und meine Wähler.

Direkt von ihrer Weihnachtsreise in die EU aus haben Sie dazu aufgerufen, dass alle politischen Kräfte, also auch Selenskis Präsidentenpartei «Volksdiener», zuerst gemeinsam die russische Gefahr abwehren. Wie können sie das umsetzen, wenn Verhaftung, Prozess und 15 Jahre Gefängnis drohen?

Ich werde nicht als erster angreifen. Im Gegensatz zu Selenski bin ich ein verantwortungsvoller Politiker. Aber natürlich werde ich mich schützen. Selenski hat viele kriminelle Phantasien, was meine Person betrifft, da er überzeugt ist, ich sei der einzige Geldgeber der Opposition. Er träumt wohl davon, dass ich nun im Ausland bleibe, oder für viele Jahre in der Ukraine ins Gefängnis wandere. Der Angriff auf mich gilt de facto meiner Oppositionspartei «Europäische Solidarität», denn das Ansehen von Selenskis «Volksdienern» und auch sein Ansehen als Präsident sinkt rapide. Ich habe 2014 zwei Drittel des Donbas zurückerobert, ausgerechnet mir Hochverrat vorzuwerfen, ist die Höhe!

