Ukraine-Krieg: Österreich streitet über Neutralität

Ukraine Fundamentales Prinzip gerät ins Wanken: Wegen Putins Krieg streitet Österreich über die Neutralität Wie die Schweiz steht auch Österreich zwischen den Machtblöcken. Ändert sich das im Ukraine-Krieg? Stefan Schocher, Wien 08.03.2022, 18.51 Uhr

Österreichs Kanzler Karl Nehammer hart die Debatte um die Unabhängigkeit selbst lanciert - jetzt versucht er sie wieder einzufangen. Christian Bruna / EPA

Bundeskanzler Karl Nehammer versuchte alles, um seine Worte direkt wieder einzufangen. «Österreich war neutral, Österreich ist neutral, Österreich wird auch neutral bleiben», insistierte der Regierungschef. Doch da war es bereits zu spät - und die Debatte um Österreichs Neutralität in vollem Gange.

Nehammer selbst hatte sie losgetreten. Die Neutralität sei Österreich von den sowjetischen Kommunisten «aufgezwungen» worden, sagte der Kanzler. Und so hat Österreich plötzlich eine Diskussion um das Rückgrat seiner Verfassung – ob Nehammer will oder nicht.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Österreich in Besatzungszonen aufgeteilt. 1955 wurde vertraglich besiegelt, dass es zu keiner Teilung wie in Deutschland kommt und dass Österreich in die Unabhängigkeit entlassen wird. Die Bedingung der Sowjetunion: Neutralität. Die Zusicherung Österreichs lautete, eine Neutralität in der «Art zu üben, wie sie von der Schweiz gehandhabt wird».

Stehende Ovationen für Putin

Doch nun wird es immer lauter in den bisher schmeichelweichen Beziehungen Österreichs zu Russland. Zur Erinnerung: Putin war seit der Annexion der Krim zwei mal offiziell in Wien zu Gast und von Wirtschaftstreibenden mit stehenden Ovationen begrüsst worden. Zuletzt aber kamen aus der russischen Botschaft unverkennbar zornige Meldungen.

Dass Nehammer Russlands Krieg in der Ukraine scharf verurteilte und von Kriegsverbrechen sowie Verbrechen gegen die Menschlichkeit sprach, stösst Russland auf. Die Reaktion auf Nehammers Äusserungen war eine Erklärung der Botschaft voller Ohrfeigen: Nehammer, der Kanzler des «scheinbar neutralen Österreichs» hiess es darin. Er habe «empörende Aussagen» getätigt und dabei eine «emotionale antirussische Rhetorik» angewandt.

Es war der ehemalige Bundesheerkommandant Günter Höfler, der als erster offen jene Debatte startete, die Nehammer nun beenden will: Die Neutralität habe in der Geschichte noch nie ein Land vor einem Aggressor bewahrt, so Höfler. Einzige Alternativen seien eine starke bewaffnete Neutralität wie die Schweiz, oder ein Nato-Beitritt. Stark bewaffnet ist Österreichs Bundesheer jedenfalls nicht.

Neutralität müsse «ernsthaft diskutiert werden»

Ihm schloss sich der ehemalige ÖVP-Nationalratspräsident Andreas Khol an, eine graue Eminenz in der Partei: In einem Zeitungsbeitrag plädierte er für einen Nato-Beitritt oder die Mitarbeit an einer EU-Armee. Die einst frei gewählte Neutralität solle angesichts der aktuellen «Zeitenwende» in einer ebenso freien Entscheidung aus der Verfassung gestrichen werden.

Mit ÖVP-Wehrsprecher Friedrich Ofenauer stimmte schliesslich auch ein aktiver Politiker in den Chor mit ein: Über die Neutralität und ihre Ausgestaltung müsse «ernsthaft diskutiert werden».

Eine parlamentarische Mehrheit hat ein Ende der Neutralität derzeit nicht. Die SPÖ und die FPÖ sind klar dagegen. Ebenso äusserten sich die Grünen. Lediglich die NEOS können sich vorstellen, an dem Verfassungspassus nachzubessern.