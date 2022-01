Ukraine: Das grosse Rätseln über Putins wahre Absichten

Ukraine-Konflikt Das grosse Rätseln über Putins wahre Absichten Vertreter Russlands und der Ukraine haben sich in Paris zu Gesprächen getroffen. Im Golf von Oman liess Moskau derweil scharf schiessen. Stefan Brändle, Paris und Thomas Seibert, Istanbul 26.01.2022, 18.14 Uhr

Angespannt: Erstmals seit Beginn der Ukraine-Krise treffen sich Vertreter Russlands und der Ukraine zu Gesprächen. Aargauer Zeitung

Solange sie miteinander sprechen, bekriegen sie sich nicht: Nach dieser Devise haben Frankreich und Deutschland die beiden Konfliktparteien im Osten Europas zu Gesprächen nach Paris geladen. Allein schon die Tatsache, dass das Treffen im so genannten Normandie-Format stattfand, war ein Fortschritt: Seit Beginn des russischen Truppenaufmarsches östlich der Ukraine hatten sich die beiden Nachbarstaaten nicht mehr direkt gesprochen.

Die inhaltlichen Erwartungen waren bescheiden. Die deutsch-französische Diplomatie wollte die Ukraine und Russland auf ein Datum für den Start von Verhandlungen über das Status des Donbas-Gebietes verpflichten. Ob sich Kiew und Moskau darauf einliessen, war bei Redaktionsschluss noch offen. Moskau hatte ein Vierertreffen auf Minister- oder gar Präsidentenebene ohnehin abgelehnt und nur einen Diplomaten – den Präsidialverwaltungsvize Dmitri Kosak – nach Paris entsandt.

Russland will lieber mit den USA direkt verhandeln

Die deutschen und französischen Vermittler erreichten im Vorfeld zwar, dass die Ukraine ein geplantes Gesetz über Straffolgen für ostukrainische Separatisten suspendierte. Die russische Seite zog aber nicht nach. Sie bemühte sich sichtlich, die Bedeutung des Treffens im Normandie-Format herunterzuspielen. In Moskau meinte Aussenminister Sergej Lawrow, die EU und die OSZE müssten sich gar nicht an der Konfliktbewältigung beteiligen.

Moskau verhandelt lieber «auf Augenhöhe» mit den USA, das paradoxerweise eine bedeutend härtere Linie fährt als die EU. Lawrow zufolge geht es nicht um das Minsker Friedensabkommen von 2015 zwischen Russen und Ukrainern. Wichtiger sei eine westliche Antwort auf die russischen Vorschläge für eine neue Sicherheitsarchitektur Europas. Konkret: eine schriftliche Garantie der Nato, dass sie die Ukraine nicht aufnimmt. Russlands Präsident Wladimir Putin weiss, dass er mit dieser Forderung einen Keil in die westliche Allianz treibt.

Anders als die USA und Grossbritannien sehen Deutschland und Frankreich keine Notwendigkeit für einen baldigen Nato-Beitritt der Ukraine. Nach deutschen Stimmen erklärte am Mittwoch auch die Präsidentschaftskandidatin der französischen Konservativen, Valérie Pécresse, die Aufnahme Kiews in das transatlantische Verteidigungsbündnis habe «keine Priorität». Darunter leide nur die Versöhnung in einem Europa, das bis zum Ural reiche.

Im Golf von Oman woll Putin Stärke demonstrieren

Während Russland in Paris verhandelt, übt es im Golf von Oman den Angriff mit scharfen Waffen. Amerikas globale Gegner haben sich zu einer gemeinsamen Machtdemonstration zusammengetan. Drei Tage lang simulierten Kriegsschiffe aus dem Iran, Russland und China in der Nähe des Persischen Golfes den Kampf gegen einen gemeinsamen Feind. Alle drei Länder haben politische Rechnungen mit den USA offen. Mit dem Manöver zeigen sie Flagge gegen Amerika.

Putin will im Ukraine-Konflikt Stärke zeigen und hat eine ganze Serie weltweiter Seemanöver angekündigt, die mit der Übung am Golf von Oman begann.