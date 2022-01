Ukraine: Kiew rüstet sich gegen Putins Truppen

Ukraine-Konflikt Ready für die Russen: Wie sich Kiew für einen Angriff von Putins Truppen rüstet 100'000 Freiwillige üben in der Ukraine für den Fall eines russischen Angriffs. Ihr Vorbild: irakische Guerilla-Verbände. Cedric Rehman, Kiew 19.01.2022, 05.00 Uhr

Freiwillige Truppen üben ausserhalb der ukrainischen Hauptstadt Kiew den Kampf gegen die Russen. Getty

Den Notrucksack für die Flucht haben Anna Lenchowska und ihr Mann Valera bereits gepackt. Jetzt sitzen sie in ihrer Wohnung am rechten Dnepr-Ufer und schenken Wein nach.

Lange hätten sie überlegt, ob sie Freunden im Ausland ihre Papiere schicken sollten. Jemand sollte nach ihnen suchen können, falls die Russen sie nach einem Einmarsch verhaften. «Wir machen uns Sorgen», sagt Anna Lenchowksa. Damit sind sie nicht allein.

Das Kiewer Ehepaar hat wie viele Stadtbewohner im Dezember damit begonnen, einen Bunker zu suchen, um sich rasch verstecken zu können, falls die Russen plötzlich einfallen sollten. Rund 5000 Luftschutzräume gibt es offiziell in der knapp drei Millionen Einwohner zählenden Hauptstadt der Ukraine.

Auch die in den 1950er Jahren gebauten Metro-Tunnels, die sich unter der Stadt durchziehen, könnten im Ernstfall als Luftschutzkeller genutzt werden. Und der Ernstfall, der ist für die 44 Millionen Menschen in der Ukraine so nah wie seit langem nicht mehr.

Die Lage im Osten der Ukraine bleibt angespannt. CH MEdia

Der russische Präsident Wladimir Putin hat mehr als 100'000 Soldaten an die ukrainisch-russische Grenze geschickt und stellt dem Westen unrealistische Forderungen, die «zwingend» erfüllt werden müssen, um einen Einmarsch seiner Truppen doch noch abzuwenden.

Ziel der Russen könnte es sein, entlang der Küste des Asowschen Meeres eine Landbrücke zur besetzten Krim-Halbinsel zu erstellen. Oder aber – und davor haben die Bewohner der Hauptstadt besonders Angst – die Russen marschieren mit weissrussischer Zustimmung von Norden her direkt nach Kiew.

Der russische Präsident Wladimir Putin. Getty

Ein mutmasslich von russischen Hackern verübter Cyber-Angriff hat die Ukraine bereits jetzt schwer getroffen und unter anderem den nationalen Rettungsdienst lahmgelegt. Auf den Bildschirmen der Mitarbeiter erschien die Botschaft:

«Habt Angst und rechnet mit dem Schlimmsten!»

Zudem haben die Russen fast all ihre Diplomaten aus der Ukraine abgezogen. Und amerikanische Geheimdienste warnen davor, dass eingeschleuste russische Milizionäre Scheinangriffe auf russische Truppen im Osten der Ukraine ausführen könnten, um den Russen einen Vorwand für einen Einmarsch zu liefern.

Ohne die Zivilisten hätte die Ukraine keine Chance

Kurz: Die Zeichen stehen auf Sturm. Und die Ukrainer wollen nicht einfach zuwarten. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hat die Reservisten bereits aufgefordert, sich auf einen russischen Angriff auf die Hauptstadt vorzubereiten. Jewgeni Leschan liess sich das nicht zweimal sagen.

In seiner olivgrünen Uniform der Territorialen Verteidigungskräfte, einer Freiwilligenreserve der ukrainischen Armee mit rund 10'000 Mitgliedern, stapft er durch den Schnee am Maidan-Platz im Zentrum von Kiew und erzählt. Mit seiner Einheit würde Leschan zuerst den Flughafen von Kiew sichern und dann – wenn nötig – in den Strassen der Hauptstadt gegen die Russen kämpfen. «Ich würde einen Mörser bedienen», erzählt Leschan.

Schon 2014 kämpfte er in der Region der Hafenstadt Mariupol gegen pro-russische Separatisten. In jenem heissen ersten Jahr des Krieges in der Ukraine sei die Armee völlig überrumpelt worden. Zum Teil hätten die Einwohner die Separatisten damals eigenhändig mit ihren Jagdgewehren vertrieben, erinnert sich Leschan.

«Damals hat die Armee gelernt, dass Zivilisten an der Verteidigung mitwirken müssen, wenn die Ukraine eine Chance haben will.»

Die Gefahr einer Invasion des ganzen Landes schien nach dem zweiter Minsker Abkommen vom Februar 2015 zur Entspannung des Konflikts lange gebannt. Jetzt aber könnte alles wieder losgehen. Die Ukraine verfügt über viel kritischer Infrastruktur wie Chemieanlagen oder Atomkraftwerke. Das grösste Kernkraftwerk Europas steht in Saporischschja rund 200 Kilometer von der derzeitigen Frontlinie entfernt.

Und der Albtraum einer Schlacht um die Millionenstadt Kiew erscheint nicht mehr als abstruses Szenario. Dass die Ukrainer ihre Hauptstadt kampflos aufgeben würden, ist ausgeschlossen. Laut einer aktuellen Umfrage ist rund die Hälfte des Landes entschlossen, sich einer Invasion entgegenzustellen

Wird Kiew zum nächsten Falludscha?

Dmytro Kostiukewitsch ist einer von ihnen. Der 41-jährige IT-Entwickler scrollt auf seinem Smartphone durch eine Bildergalerie von Männern in Camouflage. Sie knien in einer verschneiten Landschaft irgendwo ausserhalb der Hauptstadt, die Gewehre im Anschlag. Auf einem anderen Foto wird einem Mann der Kopf verbunden.

Schiessen und Erste Hilfe sind die wesentlichen Elemente seines Trainingsprogramms, berichtet Kostiukewitsch. Er ist Ausbilder der «Ukrainischen Legion», einem Verband mit gut 3000 Mitgliedern, der jedes Wochenende Zivilisten an verschiedenen Orten in der Hauptstadt für den Ernstfall trainiert.

Ein Gesetz «über die Organisation des nationalen Widerstands» trat am 1. Januar in Kraft. Es besagt: Falls die Russen angreifen, dürft ihr eure privaten Waffen verwenden – und schon jetzt fleissig üben.

Dmytro Kostiukewitsch will sich mit seinem Freiwilligenverband den Russen in den Weg stellen. Cedric Rehman

Laut offiziellen Angaben besitzen 1,3 Millionen Ukrainer einen Waffenschein. Laut Schätzungen der ukrainischen Armee proben derzeit rund 100'000 Zivilisten im ganzen Land für den Ernstfall. Kostiukewitsch zählt auf sie für seinen Plan der «urbanen Kriegsführung». Er nennt als Beispiel dafür die Schlacht um Falludscha im Irak 2004.

Damals wurden Truppen der Supermacht USA von irakischen Freischärlern in einen blutigen Kampf verwickelt. Die Amerikaner gewannen die Schlacht zwar, zogen sich aber schliesslich 2011 erschöpft aus dem Irak zurück.

Auch hochrangige Politiker wie Andrij Sahorodnjuk, bis März 2020 Verteidigungsminister der Ukraine, prophezeien Russland im Fall einer Invasion einen langen und blutigen Guerillakrieg, den es nicht gewinnen könne. Putin würde es in der Ukraine ergehen wie Napoleon 1812 bei seinem Russlandfeldzug, meinte der ehemalige Minister. Damals brannten die Russen Moskau lieber nieder, als die russische Hauptstadt dem Feind zu überlassen.