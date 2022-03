Transnistrien: Bei Putins Freunden mitten in Europa

Ukraine-Krieg Bei Putins Freunden mitten in Europa: Greift Russland von hier aus nach dem nächsten Land? Moldawien wird, wie die Ukraine, von einer Separatistenrepublik destabilisiert: Transnistrien. Journalisten kommen hier eigentlich nicht rein. Unsere Reporterin hat seltene Eindrücke sammeln können. Carolina Drüten, Tiraspol Jetzt kommentieren 09.03.2022, 19.00 Uhr

UDSSR-Charme in der Separatisten-Hauptstadt: Eine Familie spaziert am «Haus der Sowjets» mit Lenin-Büste in Tiraspol vorbei. Alexander Hassenstein - Uefa / UEFA

Mit Klebestreifen hat einer der Demonstranten ein Z auf seine Jacke gepappt. «Russland, Russland», rufen die Frauen und Männer und schwenken weiss-blau-rote Flaggen. Am Strassenrand parken Autos, auch in ihren Fenstern prangt das Z – ein Zeichen, das dieser Tage die russischen Militärfahrzeuge in der Ukraine schmückt. Wer ein Z trägt, der zeigt, dass er auf der Seite des russischen Präsidenten Wladimir Putin steht in dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Die Menschen, die sich an diesem Sonntagmittag hier versammelt haben, haben daran keinen Zweifel. Tiraspol ist die De-facto-Hauptstadt der prorussischen Separatistenrepublik Transnistrien am Rande des Kleinstaats Moldau, auch Moldawien genannt. Er ist eine von Europas Achillesfersen, die dieser Tage schmerzlich ins Bewusstsein rücken. Vielleicht die verletzlichste.

In Moldawien wächst die Angst

Transnistrien hatte sich Anfang der 90er-Jahre in einem Bürgerkrieg von der Republik abgespalten, als sich das Land wiederum von der Sowjetunion unabhängig erklärte. Seitdem sind russische Soldaten dort stationiert. Lange handelte es sich um einen eingefrorenen Konflikt, bei dem sich beide Seiten mangels einer Lösung mit dem Status quo arrangiert hatten. Der Ukraine-Krieg ändert alles.

In Moldawien wächst die Angst, dass Putins Männer nicht an ihrer Grenze haltmachen. Die ukrainische Armee warnt, Moskau wolle einen Landkorridor von der Krim sowohl zu den Separatistengebieten im Osten der Ukraine schaffen als auch nach Transnistrien im Westen. Vom südöstlichen Punkt Moldawiens sind es nur 60 Kilometer bis zur ukrainischen Hafenstadt Odessa.

«Ich bin für die Ukraine»

Über die Demonstranten in Tiraspol wacht mit strengem Blick die Statue des russischen Oberbefehlshabers Alexander Suworow auf einem Schlachtross. Er war es, der die Stadt 1792 gründete. Noch heute gilt er als einer der grössten russischen Generäle. Weniger kämpferisch, aber mindestens ebenso wachsam überblicken Polizisten und Militärs die Kundgebung. Nach gut einer Stunde rollen die etwa Hundert Putinisten wie auf Kommando ihre Russlandflaggen zusammen und verlassen in Grüppchen den Platz. Zwei Männer steuern auf ein nahe gelegenes Café zu und verlassen es mit dampfenden Pappbechern.

Innen bereitet die Barista einen Milchkaffee zu. Sie habe Angst, sagt sie, weil sie gehört habe, dass Russland Truppen hierherschicken werde. Schliesslich tippt sie in eine Übersetzungs-App und legt ihr Handy auf den Tresen. «Ich bin für die Ukraine», hat sie geschrieben.

An jeder Ecke eine Lenin-Statue

Transnistrien gehört völkerrechtlich zwar zu Moldawien, fühlt sich aber an wie ein fremdes Land. Die Menschen sprechen Russisch, zahlen mit Rubel statt mit moldawischen Leu, haben eigene Pässe und einen eigenen Präsidenten. In Tiraspol steht an jeder Ecke eine Lenin-Statue, auf der transnistrischen Flagge prangen Hammer und Sichel. Ein Stück Sowjetunion, mitten in Europa.

Wer nach Transnistrien will, muss Zeit und Geduld einplanen. Von der moldawischen Hauptstadt Chisinau aus führt eine mit Schlaglöchern übersäte Landstrasse nach Varnita. An zwei Checkpoints, einer mit Polizisten und einer mit Soldaten, werden die Autos kontrolliert.

«Wir unterstützen Russland»

Das Dorf grenzt unmittelbar an die Pufferzone zwischen Moldawien und Transnistrien. Ein weiterer Checkpoint. Passkontrolle. Dann bringt ein Trolleybus die Passagiere über eine Brücke über den Dnister. Das Gebiet jenseits des Flusses liegt ausserhalb der Kontrolle der moldawischen Behörden. Hier haben die Separatisten das Sagen.

An einer Bushaltestelle steht eine blonde Frau Mitte 60, eine Einkaufstasche in der Hand. Sie findet es gut, dass die Demonstranten ihre Unterstützung für Putin kundgetan haben. «Von allen Seiten sanktionieren sie Russland», sagt sie. «Aber wir, das transnistrische Volk, wir unterstützen Russland.» Das ganze Volk? Sie lacht. «Es können ja nicht alle Menschen in Tiraspol gleichzeitig auf die Strasse gehen.» Dann kommt der Bus.

Carolina Drüten

Tausende russische Soldaten sind vor Ort

Zu Anfang des Ukraine-Kriegs führte Russlands Militär in Transnistrien Militärmanöver durch. Gut 1500 russische Soldaten sind vor Ort, hinzu kommen zwischen 10000 und 15000 moskautreue Paramilitärs. Moldawien hingegen ist westlich orientiert; am Donnerstag stellte die Regierung einen hastigen Antrag auf EU-Mitgliedschaft. Einen Tag später forderte Tiraspol die Anerkennung von Transnistriens Unabhängigkeit.

Aus Furcht vor einem Angriff von transnistrischem Boden haben die Ukrainer ihre Grenze zu der Separatistenregion geschlossen. Vor einigen Tagen sprengten sie zudem eine Brücke, die ihr Land und Transnistrien verband.

Auf dem Zeleny-Markt in Tiraspol preisen Händler ihre Ware an: Muraturi – für die Region typisch in Salzlake eingelegtes Gemüse –, mit Walnüssen gefüllte Pflaumen und Zacusca, ein Gemüseaufstrich aus Aubergine und Paprika. An seinem Stand am Rande des Markts sortiert ein Verkäufer, 65, braunes Barett auf ergrautem Haar, seine Auslage.

Die wirtschaftliche Lage sei schwierig, sagt er, und die ungelösten Probleme der Region würden die Situation noch erschweren. «Es gibt gute und schlechte Ukrainer», findet der Markthändler. Und weiter:

«Ich höre, was Polen sagt. Ich höre, was Frankreich und Deutschland sagen. Und ich höre, was Russland sagt. Leider gibt es einige, die nur darauf hören, was die Ukraine sagt. Ich mag das nicht.»

