Wie FDR und Churchill: Nun kann Biden der Ukraine Waffen leihen

Ukraine-Krieg Biden tritt in die Fussstapfen von FDR und Churchill: Nun kann Amerika den Verbündeten in Osteuropa Waffen leihen Ein neues Gesetz erlaubt es dem US-Präsidenten Joe Biden, der Ukraine Waffen leihweise zur Verfügung stellen. Was das mit Franklin Roosevelt, Winston Churchill und einem Gartenschlauch zu tun hat. Renzo Ruf, Washington 10.05.2022, 04.45 Uhr

US-Präsident Joe Biden übergibt der gebürtigen Ukrainerin Victoria Spartz, einer Republikanerin, einen Kugelschreiber, mit dem er die Neuauflage des «Lend-Lease»-Gesetzes in Kraft gesetzt hatte. Der demokratische Senator Ben Cardin (Mitte) schaut seinem Parteifreunden zu. Manuel Balce Ceneta / AP

Joe Biden hat ein feines Gespür für grosse Gesten. Am Montag, als sich Kontrahent Wladimir Putin am «Tag des Sieges» in Russland mit einer Militärparade feiern liess, scharte der amerikanische Präsident im Weissen Haus Politiker der beiden Grossparteien um sich — eine geeinte demokratische Front.

Umgeben von Vizepräsidentin Kamala Harris, einer Demokratin, und der Kongress-Abgeordneten Victoria Spartz, einer Republikanerin und gebürtigen Ukrainerin, unterzeichnete Biden das «Ukraine Democracy Defense Lend-Lease»-Gesetz. Die im Eilzugstempo verabschiedete Bestimmung ermöglicht es der Regierung Biden, der Ukraine und anderen osteuropäischen Staaten Waffen als Leihgabe zur Verfügung zu stellen — nötigenfalls kostenlos, ohne Auswirkungen auf das Budget.

FDR-Biograf: «Die brillanteste Idee seiner Karriere»

Das Gesetz lehnt sich an eine Bestimmung an, die im Zweiten Weltkrieg eine Kehrtwende zugunsten der Alliierten einläutete. Nach seiner Wiederwahl im November 1940 erhielt der amerikanische Präsident Franklin Roosevelt Post aus London: Premierminister Winston Churchill flehte den Demokraten an, Grossbritannien im Kampf gegen Hitler-Deutschland zu helfen.

Roosevelt befand sich damit in einer Zwickmühle, Zwar wollte er Churchill, dessen Kriegskasse leer war, unterstützen — auch weil er glaubte, dass im Kampf gegen Nazis und Faschismus die Zivilisation auf dem Spiel stehe. Aber geltende US-Gesetze verboten es dem Präsidenten, Grossbritannien und anderen Verbündeten Waffen auf Kredit zu verkaufen.

Nach einem Gespräch mit dem britischen Botschafter hatte FDR, wie der beliebteste Präsident des 20. Jahrhunderts heute oft genannt wird, einen Geistesblitz, «die brillanteste Idee seiner Karriere», wie es sein Biograf Conrad Black formulierte.

Das ursprüngliche «Lend-Lease»-Gesetz war geboren. Mit einer anschaulichen Geschichte erklärte Roosevelt der amerikanischen Bevölkerung das simple Konzept, auf dem die Bestimmung beruhte. Wenn das Haus seines Nachbars plötzlich in Flammen stehe, sagte Roosevelt, und er einen Gartenschlauch habe, dann stelle er dem Nachbarn den Schlauch selbstverständlich zur Verfügung. «Ich kann vielleicht helfen, sein Feuer zu löschen.» Diese Leihgabe knüpfe er nicht an Bedingungen. So sage er nicht: «Nachbar, mein Gartenschlauch hat mich 15 Dollar gekostet, Du musst mir 15 Dollar zahlen.» Natürlich möchte er seinen Schlauch aber zurückbekommen, sobald der Nachbar das Feuer gelöscht habe. Und sei der Schlauch zerstört, dann müsse der Nachbar ihn eben ersetzen, sagte FDR im Dezember 1940.

Ein kurzer Beitrag über das historische «Lend-Lease»-Gesetz.

Waffen im Wert von rund 50 Milliarden Dollar lieh Amerika von 1941 bis 1945 den Verbündeten in Europa und Asien aus. Dass die meisten dieser Geräte nicht zurückgegeben wurden, das war der USA nach dem Sieg der Alliierten im Jahr 1945 egal.

Unklar ist nun, wie die Neuauflage des «Lend-Lease»-Programms aussehen soll. Das amerikanische Verteidigungsministerium hat sich in den vergangenen Tagen geweigert, Auskunft über mögliche Waffenleihgaben an die Ukraine zu geben. Auch das Weisse Haus schwieg. und beantworte selbst am Montag die entsprechenden Fragen nicht.

Gut möglich, dass das Gesetz vorerst nur als Platzhalter dient, zur Überbrückung einer Notlage. Demokraten und Republikaner im nationalen Parlament einigten sich nämlich am Montag auf ein neues Hilfspaket für die Ukraine, das nun fast 40 Milliarden Dollar schwer sein soll. Bereits am Dienstag könnte das Repräsentantenhaus über die Vorlage beraten, in der für amerikanische Waffen einen zweistelligen Milliarden-Betrag reserviert sind.

Nach Angaben der Regierung Biden muss dieses Geld spätestens am 19. Mai zur Verfügung stehen; an diesem Tag nämlich würden sämtliche Kassen leer sein, aus denen der Präsident bisher die Waffen-Lieferungen an die Ukraine finanziert hat.