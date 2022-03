Ist er krank? Amerika spekuliert über Gesundheitszustand Putins

Ukraine-Krieg Der russische Präsident ist «extrem wütend»: So versucht der US-Geheimdienst in den Kopf von Putin zu schauen Washington will sich einen Reim aus Wladimir Putin machen. Doch die amerikanischen Geheimdienste haben keinen Zugang zum inneren Zirkel des russischen Präsidenten. Also wird in der US-Hauptstadt munter spekuliert. Renzo Ruf, Washington 02.03.2022, 18.00 Uhr

Der russische Präsident Wladimir Putin am Mittwoch im Kreml, während eines Treffens mit einem engen Vertrauten. Mikhail Klimentyev / AP

Was denkt er sich bloss? Diese Frage beherrscht derzeit fast jede Diskussion über Wladimir Putin, den russischen Präsidenten. Die amerikanischen Geheimdienste glauben nun eine Antwort gefunden zu haben. Demnach sei der Präsident «extrem wütend» über die Reaktion des Westens auf Russlands Angriffskrieg in der Ukraine.

Er sei der Meinung, die rasch verhängten Sanktionen stünden in keinem Verhältnis zur Invasion und hätten dazu beigetragen, dass die Lage weit schneller eskalierte als gedacht. Auch deshalb verhalte sich der 69-Jährige nun «sehr besorgniserregend und unberechenbar».

Die Quelle für diese Behauptung: Ein Mensch mit «ausgezeichnetem Zugang» zum inneren Zirkel um Putin. Allerdings: Die Bundespolizei FBI, die gemäss dem Nachrichtensender CNN über diese Quelle Bescheid weiss, hat nicht direkt mit ihr oder ihm gesprochen. Vielmehr stammten die Informationen bloss aus zweiter Hand. Sie sind deshalb mit Vorsicht zu geniessen.

«Irgendetwas stimmt nicht mit ihm»

Wenn sich aus der Russland-Affäre, die Washington während der Präsidentschaft von Donald Trump in Atem hielt, eine Schlussfolgerung ziehen lässt, dann diese: Amerika tut sich schwer damit, verlässliche Informationen aus dem Innenleben des Kremls zu sammeln. Aktuell befinde sich kein US-Spion mehr in Russland, der direkten Einblick in den Entscheidungsprozess des Präsidenten besitze, meldete die «Washington Post» am Dienstag.

Auffallend aber ist, dass seit einigen Tagen hochrangige Politiker in Washington, die Zugang zu Geheimdienstinformationen besitzen, Anspielungen über den Gesundheitszustand Putins machen. Am aggressivsten geht dabei Marco Rubio vor, Senator aus Florida und Präsidentschaftskandidat im Wartestand. Der Republikaner ist der Meinung, dass Putin sich in den vergangenen fünf, zehn Jahren stark verändert habe. «Irgendetwas stimmt nicht mit ihm», schrieb er auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Auch deshalb spekulierte Rubio jüngst in mehreren Wortmeldungen über eine Erkrankung des zentralen Nervensystems, unter der Putin leide, und über eine Erosion seiner Impulskontrolle. «Seine jüngsten Wutausbrüche sind sehr uncharakteristisch», sagte Rubio zum Beispiel einem CNN-Journalisten.

Nun kann man von diesen Ferndiagnosen halten, was man will. Tatsache aber ist, dass Rubio das führende republikanische Mitglied des Geheimdienstausschusses im Senat ist – und damit Informationen direkt von der Quelle bekommt. (Die Anhörungen des Ausschusses sind derart geheim, dass sie meist hinter verschlossenen Türen in einem abhörsicheren Teil des Kapitols in Washington stattfinden.)

Rubio betont zwar, dass er auf Twitter oder in Interviews keine klassifizierten Informationen verrate. Aber es ist offensichtlich, dass Material der Geheimdienste seine Einschätzungen prägen. Er wünschte sich, schrieb Rubio vor einigen Tagen auf Twitter, dass er mehr Informationen teilen könnte.

Russlands Präsident Wladimir Putin ist isoliert, sagt US-Senator Mark Warner. Alexei Nikolsky / AP

Der Demokrat Mark Warner, Vorsitzender des Geheimdienstausschusses im Senat, gibt sich in seinen Wortmeldungen viel zurückhaltender. Kürzlich sagte er über Putin: Es sei augenfällig, dass der Russe unter einer «extremen Covid-Phobie» leide, ein isoliertes Leben führe und von Ja-Sager umgeben sei. Mehr aber wollte Warner nicht verraten.