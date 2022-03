Die grosse Übersicht: Wer Putin die Treue hält und wer nicht

Ukraine-Krieg Die grosse Übersicht: Wer Putin die Treue hält, wer den Krieg verurteilt – und wo die Schweiz steht Die russische Invasion in der Ukraine ordnet die politische Weltkarte neu. Einige Länder haben sich besonders hervorgetan – als glühende Unterstützer der Ukraine, als Anhänger Putins, oder mit dröhnendem Schweigen. Auch die Schweiz lässt sich gut verorten. Fabian Hock Jetzt kommentieren 24.03.2022, 05.00 Uhr

Die russische Invasion in der Ukraine ordnet die politische Weltkarte neu. Der Westen distanziert sich immer mehr von Putin, der selbst nur noch wenige Verbündete hat. Mikhail Klimentyev / AP

Lange blockierten die Deutschen, doch inzwischen ist in der Europäischen Union klar: die Ukraine braucht Waffen. Und Putins Oligarchen Sanktionen. Die EU steht geschlossen wie selten auf Seiten der Ukraine. Grossbritannien sogar noch deutlicher. Und auch die Schweiz zog nach längerem Lavieren nach und übernahm die EU-Sanktionen gegen Moskau.

Die EU steht geschlossen wie selten auf Seiten der Ukraine. Pascal Bastien / AP

Die beiden Länder sind in der EU, aber gehören nicht der Nato an. Das war auch lange so gewollt. Seitdem Putins Soldaten in der Ukraine wüten, hat sich die Stimmung jedoch gedreht: inzwischen befürwortet die Mehrheit der Menschen einen Nato-Beitritt. Finnland und Schweden lieferten Waffen an die Ukraine - ein historischer Entscheid für beide Länder.

Finnland liefert wie sein Nachbar Schweden Waffen an die Ukraine. Im Bild: der finnische Verteidigungsminister Antti Kaikkonen. Olivier Matthys / AP

Alexander Lukaschenko, der Diktator von Minsk, ist ein Vasall des Kreml. Russische Truppen starteten ihren Angriff auf Kiew von weissrussischem Boden aus. Immer wieder heben von hier russische Flugzeuge und Raketen ab. Laut ukrainischem Geheimdienst dauert es nicht mehr lang, bis auch Lukaschenkos Soldaten losmarschieren. Ihr Ziel könnte Lwiw sein.

Alexander Lukaschenko ist von Putins Russland abhängig. Maxim Guchek / EPA

Eigentlich hat Amerika einen anderen Widersacher auf der Weltbühne: China. Mit dem Einmarsch in die Ukraine ist jedoch schlagartig Russland in den Fokus gerückt. US-Präsident Joe Biden unterstützt die Ukraine nach Kräften. Zuletzt hat er eine 800-Millionen-Dollar Waffenlieferung genehmigt. Kanada steht dabei eng an der Seite der USA.

Kanada steht eng an der Seite der USA. Im Bild: US-Verteidigungsminister Lloyd Austin die kanadische Verteidigungsministerin Anita Anand. Yves Herman / Pool / EPA

Die direkten Nachbarn der Ukraine sind die Ersten, die mit der gewaltigen Fluchtbewegung aus dem Kriegsgebiet fertig werden müssen. Millionen Menschen haben die Ukraine bereits verlassen. Die EU-Mitgliedstaaten Polen und Ungarn sowie das kleine Moldawien zeigen derzeit enorme Anstrengungen bei der Unterstützung der Flüchtlinge.

Humanitäres Hilfscenter in Przemysl, Polen, direkt vor der Grenze zur Ukraine Bruno Kissling

In keinem europäischen Land ist die Unterstützung für Russlands Angriffskrieg so gross wie in Serbien. Tausende demonstrieren mit Pro-Putin-Plakaten auf den Strassen von Belgrad. Angefeuert werden sie von den Boulevardmedien. Die Sanktionen gegen Russland trägt Serbien nicht mit. Bei vielen wurzelt die Verbundenheit mit Putin in der Ablehnung der Nato.

In keinem europäischen Land ist die Unterstützung für Russlands Angriffskrieg so gross wie in Serbien. Darko Vojinovic / AP

Diktator Baschar al-Assad hat es zu einem grossen Teil Wladimir Putin zu verdanken, dass er heute noch an der Macht ist. Mit brutaler Gewalt unterstützte Putin seinen «Freund» Assad gegen die Rebellion in dessen Land. Nun rekrutiert Russland Soldaten in Syrien für den Einsatz in der Ukraine - Tausende Freiwillige sollen sich bereits gemeldet haben.

Tausende syrische Freiwillige sollen sich gemeldet haben, um in der Ukraine zu kämpfen. Wael Hamzeh / EPA

Indien wird oft als «die grösste Demokratie der Welt» bezeichnet. Überfällt das autoritäre Russland jedoch die demokratische Ukraine, bleibt Indien stumm. Indien und Russland haben traditionell gute Beziehungen. Und nun schlägt auch Indiens Erzfeind Pakistan in Moskau auf: der Premier war zu Besuch - und verurteilt den Krieg ebenfalls nicht.

Indien und Russland haben traditionell gute Beziehungen. Im Bild: der russische Präsident Wladimir Putin und sein indischer Amtskollege Narendra Modi. Manish Swarup / AP

Peking spielt ein doppeltes Spiel. Frei nach dem Motto: Der Feind meines Rivalen ist mein Freund, steht China an der Seite Russlands. Sich gänzlich hinter Putin stellen und so den Westen verlieren will Präsident Xi aber auch nicht. Entscheidet sich China für eine Seite, dürfte das den Verlauf des Ukraine-Krieges massiv beeinflussen.

China will sich an keine der beiden Kriegsparteien binden. Mark Schiefelbein / AP

Nur 4 Staaten weigerten sich, Russlands Krieg in der Ukraine in der UNO-Vollversammlung zu verurteilen. Neben Weissrussland und Syrien, die mehr oder weniger dabei sind selber Kriegsparteien zu werden, waren das Nordkorea und Eritrea. Nach Afrika liefert Russland Waffen. Nordkorea und Putin haben den selben Feind: die USA.

Kim Jong Un und Putin haben denselben Feind: die USA. AP

