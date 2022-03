Selenski: Was, wenn die Ukraine ihr wichtigstes Symbol verliert?

Ukraine-Krieg Die Schattenseite des Selenski-Hypes: Warum seine Heldengeschichte für die Ukraine gefährlich ist Die unglaubliche Moral ist es, die den Widerstand der Ukrainer gegen die übermächtigen Russen am Leben erhält. Nur was passiert, wenn sie ihr wichtigstes Symbol verlieren sollten? Fabian Hock 1 Kommentar 25.03.2022, 15.50 Uhr

Seine Video-Botschaften sind jetzt schon legendär und sie geben den Ukrainerinnen und Ukrainern Hoffnung: Präsident Wolodimir Selenski. Ukrainian Presidential Press Ser / EPA

Die Ukrainer haben alle überrascht. 30 blutige Tage ist es her, als die zweitgrösste Armee der Welt ihr Land überfallen hat. Mit Artilleriegeschossen und Raketen werden ehemals blühende Metropolen wie Mariupol zu Geisterstädten zerbombt. Hunderttausende Menschen harren in Luftschutzbunkern aus, ohne Essen, Wärme, Strom. Tausende sind tot. Nach den härtesten Wochen der jüngeren Geschichte des Landes ist jedoch eines ungebrochen: Der Wille der Ukrainer zum Kampf.

Die Moral ist ein nicht zu unterschätzender Faktor im Krieg. Die Militärdoktrin - also das Handbuch mit den grundlegenden Prinzipien - der britischen Armee führt die Moral als eine der drei entscheidenden Kriterien auf, die bestimmen, wie schlagkräftig eine Armee ist. Die physische Ebene, also die Anzahl der Soldaten, ihre Ausrüstung, Training und ihre Ressourcen ist demnach ebenfalls entscheidend, genau wie das Verständnis der Umgebung, in der gekämpft wird.

Ohne die moralische Komponente aber fehlt demnach jeder Armee ein entscheidendes Puzzlestück. Das erfahren derzeit die Russen, deren Soldaten schlecht ausgerüstet und ohne klare Ziele in den Kampf gegen das «Brudervolk» geschickt werden.

Selenski gibt den leidenden Ukrainern in der Welt eine Stimme

Damit die Moral intakt bleibt - oder der Wille zu Kämpfen überhaupt erst entsteht -, braucht es Führung. «Leadership», wie es neudeutsch heisst. Keiner verkörpert das besser als der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski. Mit grünem Shirt und geballter Faust peitscht er seine Landsleute zum Sieg über die feindlichen Besatzer.

Seine Video-Auftritte vor den Vereinten Nationen, dem amerikanischen Kongress und an Friedensdemos wie zuletzt in Bern lassen seine Landsleute wissen: Ihr Schicksal wird in der Welt gehört. Selenski selbst ist bereit, sein Leben für die Ukraine, für seine Landsleute zu geben. Darum ist er längst zum Kriegshelden avanciert: Sein Konterfei wird auf T-Shirts gedruckt und an Häuserfassaden gehängt.

Ruhm der Ukraine steht über diesem Selenski-Porträt an einer Häuserfassade in der polnischen Hauptstadt Warschau. Albert Zawada / EPA

Der Wille zu Kämpfen - so lange Selenski vorangeht, muss man sich über die Moral der ukrainischen Soldatinnen, Soldaten und Freiwilligen der Territorialverteidigung keine Sorgen machen.

Das wissen allerdings auch die Russen. Mehrfach schickte der Kreml Killerkommandos los, um Selenski zu ermorden. Bislang ohne Erfolg. Doch was, wenn die russische Armee dem Anführer des ukrainischen Widerstands habhaft wird - oder ihn gar töten sollte?

Wolodimir Selenski auf einer Leinwand bei der Friedensdemo in Bern. Peter Klaunzer / EPA

Der Sicherheitsexperte Ed Arnold vom britischen Royal United Services Institute warnt in einer Analyse nun genau vor diesem Fall. Eines der grössten Risiken für die Ukraine besteht laut Arnold darin, dass Selenski zur Schwachstelle für den ukrainischen Widerstand werden könnte, sollte er gefangen genommen oder ermordet werden.

In der Tat: Je grösser die Rolle, die Selenski für den Widerstand spielt, desto grösser wäre das Loch, das er reissen würde. Ob dies den Zusammenbruch der ukrainischen Verteidigung bedeuten würde, lässt sich freilich so nicht sagen. Für die Moral der Truppe und der Menschen im ganzen Land, an der so vieles hängt, wäre es allerdings ein harter Schlag.

Entscheidend sei daher, so Arnold, dass Selenski «einen klaren Nachfolgeplan aufstellt und einen Nachfolger ernennt, der die Sache weiterführen kann».

Die Ukraine muss das Momentum auf ihrer Seite behalten

Die Ukrainer haben das Kriegs-Momentum derzeit auf ihrer Seite. Ihnen gelingt es sogar, russische Einheiten nördlich von Kiew zurückzudrängen und teilweise einzukesseln. Im Süden und im Osten des Landes sieht es jedoch anders aus. Dort marschieren die Russenweiter voran.

Für den weiteren Verlauf des Krieges müssen die Ukrainer daher auf Rückschläge vorbereitet sein. Sicherheitsspezialist Arnold hält fest:

«Menschen geben auf, wenn sie denken, dass sie geschlagen werden, was normalerweise vor dem Punkt passiert, an dem sie militärisch geschlagen werden.»

Ein Verlust ihres wichtigsten Symbols, zu dem Selenski in diesem Krieg zweifellos geworden ist, könnte daher gravierende Folgen haben.

