Die Ukrainer schlagen zurück – die Welt blickt auf Istanbul

Ukraine-Krieg Schaffen die Ukrainer das Unmögliche? Jetzt erobern sie ganze Städte zurück – derweil blickt die Welt auf Istanbul Das ukrainische Militär hat die russischen Vorstösse im Norden nicht nur zum Erliegen gebracht, sondern geht inzwischen zum Gegenangriff über. Ganze Städte konnten rückerobert werden. Derweil verhandeln Ukrainer und Russen in Istanbul über Bedingungen eines Waffenstillstands – mit überraschend positivem Verlauf. Susanne Güsten, Istanbul und Renzo Ruf, Washington Jetzt kommentieren 30.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Stadt Irpin bei Kiew: Hier wehren sich die Ukrainer erfolgreich gegen die russischen Invasoren. AP

Das Weisse Haus gibt sich skeptisch. «Wir werden sehen», sagte der amerikanische Präsident Joe Biden am Dienstag, als er auf den angekündigten Rückzug russischer Truppen aus dem Norden der Ukraine angesprochen wurde. Er wolle zuerst sehen, ob die Russen den Worten auch Taten folgen liessen. Zuvor hatte der Kreml verlauten lassen, den Einsatz der Streitkräfte im Umfeld der Hauptstadt Kiew «drastisch» zu reduzieren. Anzeichen dafür, dass diese Ankündigung umgesetzt werde, gäbe es nicht, sagte John Kirby, der Sprecher des Verteidigungsministeriums.

Hingegen hätten die Amerikaner festgestellt, dass die Russen ihre Versuche eingestellt hätten, auf die Hauptstadt Kiew vorzurücken. Für diese Neuausrichtung gibt es zwei Erklärungsversuche. Erstens könnte die Ankündigung Russland nur Teil einer Verhandlungsstrategie sein, sagte Kirby. Mit dieser Einschätzung ist der Pentagon-Sprecher nicht allein. So bekräftigte ein anonymer Biden-Mitarbeiter im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters: Bei den russischen Truppenverschiebungen im Grossraum Kiew handle es sich um «eine Umgruppierung, nicht um einen Rückzug».

Zweitens gibt es Hinweise darauf, dass die Gegenwehr der ukrainischen Truppen immer noch stärker als erwartet ausfällt – und zwar nicht nur im Grossraum Kiew. So gelang es den Streitkräften der Ukraine, Städte wiedereinzunehmen, die in den vergangenen Wochen von den Russen besetzt worden waren. Befreit wurde unter anderem Trostianets, eine strategisch wichtige Kleinstadt zwischen Sumy und Charkiw, wie das Pentagon bestätigte.

Die Friedensangebote könnten sich als Falle erweisen

Zuvor hatte auch der Stadtpräsident von Irpin verkündet, dass seine Ortschaft – ein Vorort von Kiew – befreit worden sei. In einem Twitter-Video dankte der Offizielle den Streitkräften der Ukraine. An diesem Einsatz sollen sich auch ausländische Söldner beteiligt haben, meldeten lokale Journalisten. Unbestätigt blieb, dass die Gegenoffensive der Ukrainer entlang einer Hauptverkehrsachse, die Kiew mit Schytomyr verbindet, weitere Kleinstädte befreit habe.

Während in der Ukraine weiter gekämpft wird, blickte die Welt auf Istanbul. In der türkischen Metropole verhandelten Delegationen aus Russland und der Ukraine über Bedingungen eines Waffenstillstands. Überall auf dem Globus warte man auf gute Nachrichten, schärfte Recep Tayyip Erdogan den Unterhändlern ein. Vor den Gesprächen in Istanbul am Dienstag sagte der türkische Präsident, die Zeit für «konkrete Ergebnisse» sei gekommen.

Mehr als fünf Stunden später berichteten Ukrainer und Russen tatsächlich von Fortschritten. Während Russland seine Militäraktionen um Kiew reduzieren will, bekundete die Ukraine Bereitschaft zu militärischer Neutralität. Doch noch ist nichts vereinbart – und noch könnten sich Friedensangebote als Falle erweisen.

Die Verhandlungsrunde in einem Amtssitz Erdogans am Bosporus begann frostig. Einen Handschlag zwischen Russen und Ukrainern gab es offenbar nicht. Hinter verschlossenen Türen ging es dann jedoch konstruktiver zu als erwartet. Mit im Saal war Roman Abramowitsch, Kreml-naher russischer Oligarch und Noch-Besitzer des britischen Fussballklubs Chelsea, der in den vergangenen Wochen nach Moskau und Kiew gereist war und von Wladimir Putin laut Presseberichten als Vermittler akzeptiert wird.

Produktiver als vorherige Treffen

Welche Rolle der Milliardär bei den Istanbuler Gesprächen spielte, blieb offen. Doch als sich Vertreter beider Seiten nach der Verhandlungsrunde in getrennten Stellungnahmen vor den Medien äusserten, wurde schnell klar, dass es am Bosporus mehr voranging war als in bisherigen Treffen. Delegationsleiter Wladimir Medinsky sagte, seine Seite werde die ukrainischen Vorschläge prüfen und Präsident Putin informieren.

Er meinte damit den Plan für eine politische Lösung des Konflikts, den die ukrainische Seite am Dienstag vorlegte. Demnach verzichtet die Ukraine auf eine Nato-Mitgliedschaft und sagt zu, keine ausländischen Truppen im Land zu stationieren. Voraussetzung für diese «dauerhafte Neutralität» seien feste Zusagen von internationalen Garantiemächten – im Gespräch dafür sind die Nato-Länder Türkei, Polen und Kanada sowie Israel: Die Ukraine würde also Schutzzusagen westlicher Militärmächte erhalten, ohne selbst Nato-Mitglied zu sein.

Für die von Russland annektierte Halbinsel Krim soll es eine 15-jährige Frist geben, in der über die Zukunft der Region gesprochen wird. Vertreter beider Delegationen hielten ein Treffen von Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski für möglich. Erdogan hat die Türkei als Schauplatz dieses Treffens vorgeschlagen.

Von Frieden kann trotz Fortschritten derzeit noch keine Rede sein. Ein Waffenstillstand wurde in Istanbul nicht vereinbart; anders als geplant, wird die Verhandlungsrunde an diesem Mittwoch nicht fortgesetzt. Die Gespräche sollen nun in zwei Wochen weitergehen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen