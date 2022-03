Ukraine-Krieg: Boykottiert der Westen nun auch Öl aus Russland?

Ukraine-Krieg Eine «sehr aktive» Diskussion: Nun schliesst US-Präsident Biden einen Import-Stopp von russischem Öl nicht mehr aus Trotz hoher Benzinpreise spricht die amerikanische Regierung mit den westlichen Verbündeten über einen Boykott von russischen Treibstoffprodukten – weil diese Exporte mithelfen, den russischen Krieg in der Ukraine zu finanzieren. Das Weisse Haus steht unter Druck des Parlaments. Renzo Ruf, Washington 06.03.2022, 17.31 Uhr

Eine Tankstelle des russischen Lukoil-Konzerns in Newark (New Jersey). Das Unternehmen sieht sich in den USA mit Boykott-Aufrufen konfrontiert, obwohl es nicht ausschliesslich Benzin aus Russland verkauft. Seth Wenig / AP

Die amerikanische Regierung führt «sehr aktive» Gespräche über einen Importstopp von russischem Öl. Dies bestätigte der US-Aussenminister Antony Blinken am Sonntag, während eines Interviews auf dem Nachrichtensender CNN.

Ein solcher Schritt müsse in enger Kooperation mit den europäischen Verbündeten erfolge, sagte Blinken, weil der Westen kein Interesse an einem globalen Versorgungsengpass auf dem Ölmarkt haben könne. Dem Fernsehsender NBC sagte der Aussenminister:

«Wir sind viel erfolgreicher, wenn wir Dinge gemeinsam tun.»

Die USA, die grösste Volkswirtschaft der Welt, importierten im Jahr 2021 rund 20,4 Millionen Barrel Öl und Benzin pro Monat aus Russland. Dies entsprach 8 Prozent sämtlicher Treibstoff-Importe in die USA. In einigen Landesteilen, an der Westküste zum Beispiel, ist der Marktanteil russischer Brennstoffe aber höher. Dies hat mit der Nähe der Pazifikküste zu einem der wichtigsten Export-Häfen in Russland zu tun; ausserdem sind die Staaten der Westküste nicht direkt an die grossen amerikanischen Öl-Pipelines angebunden.

Rekordhohe Benzinpreise an der Westküste

Die Regierung von Präsident Joe Biden befürchtet, dass ein Verzicht auf russisches Öl zu noch höheren Benzinpreisen führen könnte. In Kalifornien, dem grössten amerikanischen Bundesstaat, kostete der Liter Benzin am Sonntag bereits mehr als 1.25 Franken. Im Vergleich zur Schweiz ist das immer noch sehr billig. Vor einem Jahr bezahlten die kalifornischen Autofahrerinnen und Autofahrer aber weniger als 1 Franken pro Liter.

Weil viele Amerikanerinnen und Amerikaner von ihrem Auto abhängig sind, wirken sich höhere Benzinpreise direkt auf das Konsumverhalten aus – und auf die Stimmung im Land. Der Arbeitsmarkt in den USA mag auf Hochtouren brummen, die Menschen aber sind schlechter Laune, weil sie jeden Tag an der Tankstelle sehen, wie der Alltag teurer wird. Darunter leidet auch die Popularität Bidens.

US-Ölimporte aus Russland «nicht nachvollziehbar»

Biden weiss allerdings auch, dass der Handlungsspielraum seiner Regierung immer kleiner wird. Denn im US-Parlament erhöhen Demokraten und Republikaner den Druck auf das Weisse Haus, die Sanktionsschraube weiter zu drehen. Ein Gesetzesvorstoss, der den Import von russischen Treibstoffprodukten verbietet, wird überparteilich unterstützt. Am Samstag sprach sich auch der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski, in einem emotionalen Videogespräch mit mehr als 300 US-Abgeordneten, energisch für diesen Schritt aus.

Russland finanziere mit den Öl-Exporten seinen Krieg in der Ukraine, begründete der republikanische Senator Marco Rubio am Sonntag den Vorstoss. Es sei «nicht nachvollziehbar», warum die USA weiterhin Geld an Russland überweise. Besser wäre es, sagte der Senator, wenn die USA die heimische Ölförderung ankurbeln würde. Diese Forderung allerdings stösst auf Kritik unter linken Demokraten und Umweltschützern. Rubio sagte dazu: Die Abhängigkeit von einem Kriegsverbrecher wie Russlands Präsident Wladimir Putin ist eine grössere Gefahr für Amerika als der Klimawandel.