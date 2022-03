Putins Angebot an Selenski im Ukraine-Krieg: Frieden oder Falle?

Ukraine-Krieg Frieden oder Falle? So ernst ist es Putin mit seinem 15-Punkte-Angebot an Selenski Moskau und Kiew könnten bald einen Friedensvertrag unterzeichnen. Derweil erhöhen die Amerikaner ihre Militärhilfe massiv. Selenskis grösster Wunsch an Joe Biden aber bleibt unerfüllt. Samuel Schumacher Jetzt kommentieren 17.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seltene Ehre: Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski spricht per Videobotschaft vor beiden Kammern des US-Kongresses. Scott Applewhite / Pool / EPA

Amerika braucht Helden. Und weil die Suche nach ihnen in den eigenen Reihen gerade schwer fällt, schauen die Entscheidungsträger des mächtigsten Landes der Welt derzeit geeint nach Osteuropa, wo Wolodimir Selenski mit seinem Heer die Ukraine gegen die übermächtigen Russen verteidigt. Die Bomben fallen auf Spitäler und Schulhäuser, die Opferzahlen steigen, Journalisten berichten von regelrechten Hinrichtungen in den Strassen, drei Millionen Menschen sind aus dem Land geflohen.

Doch Wolodimir Selenski, 44, Präsident der Ukraine seit 2019, harrt in seiner Hauptstadt Kiew aus. Täglich tritt er mit fester Stimme, ernstem Blick und braunem Militärshirt vor die Kameras und spricht in bildhaften Phrasen zu seinem Publikum. Am Mittwoch richtete er sich an die US-Parlamentarier, die sich in seltener Einigkeit vor einer Leinwand in Washington versammelten und ihn minutenlang beklatschten. «Ich habe einen Traum – diese Worte kennt ihr gut», sagte Selenski mit Verweis auf die legendäre Ansprache des Bürgerrechtlers Martin Luther King.

«Aber ich, ich habe ein Bedürfnis. Ich muss den ukrainischen Himmel schützen. Und dazu brauche ich euch.»

Neu waren die Forderungen nicht, die Selenski gestern vor dem US-Parlament vortrug: eine Flugverbotszone brauche es, wenn nicht über der ganzen Ukraine, dann wenigstens in jenen Gebieten, wo «humanitäre Not» herrsche. Dazu bessere und mehr Flugabwehrwaffen, um die russischen Angriffe zu stoppen.

US-Präsident Joe Biden unterzeichnet das Dokument, das der Ukraine Waffenlieferungen im Wert von 800 Millionen Dollar garantiert. Shawn Thew / EPA

Selenski, der wahrscheinlich beste Kommunikator auf der weltpolitischen Bühne derzeit, liess sein Team ein knapp dreiminütiges Video abspielen, das den täglichen Horror in den Städten und Dörfern seines Landes in aller Brutalität zeigte: tote Kinder, verbrannte Soldaten, kaputtgebombte Gebäude, schwerverletzte Schwangere.

Selenskis Auftritt bringt der Ukraine 800 Millionen Militärhilfe

«Denkt an den 11. September, als schreckliche Kräfte euch angegriffen haben», sagte Selenski mit rauchig-ruhiger Stimme zu seinen amerikanischen Zuhörern.

«Wir erleben das hier jeden Tag. Russland hat unseren Himmel in eine Quelle des Todes verwandelt.»

Selenski machte klar, dass nur US-Präsident Joe Biden das Grauen in der Ukraine stoppen kann. «Herr Biden, seien Sie nicht nur der Präsident der Vereinigten Staaten, seien Sie der Anführer der Welt, seien sie der Leader für den Frieden», flehte Selenski.

Joe Biden, 79, weiss nach mehr als 50 Jahren in der weltpolitischen Manege um die schiere Unmöglichkeit, den Weltfrieden zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte herbeizuführen. Als Biden 1945 gerade seinen dritten Geburtstag gefeiert hatte, veröffentlichte George Orwell seinen bis heute gültigen Essay «Du und die Atombombe». Die These: Sobald zwei Staaten Nuklearwaffen besitzen, würde ein Krieg zwischen ihnen die Welt an den Rand des Untergangs bringen.

Drohte schon vor zwei Wochen mit einem Nuklearschlag: der russische Präsident Wladimir Putin. Keystone

Biden weiss bestens um die Gefahr eines Atomkrieges. Und er hat Wladimir Putins dahingehende Warnungen gehört. Deshalb kommt für ihn auch nach der eindringlichen Rede Selenskis eine von der Nato garantierte Flugverbotszone über der Ukraine nicht in Frage. Sobald russische Flieger abgeschossen werden müssten, entstünde eine direkte Konfrontation zwischen zwei atomaren Mächten. Das bleibt für den Kalten Krieger Biden ein No-Go.

In seiner Ansprache gestern Abend versprach der US-Präsident aber zusätzliche militärische Soforthilfen in der Höhe von 800 Millionen Dollar. Biden tönte unter anderem an, man werde mit Partnern die von Selenski explizit gewünschten S300-Flugabwehrsysteme in die Ukraine bringen.

Kann eine Fläche von der Grösse des Kantons Tessin gegen Luftangriffe verteidigen: das von Russland entwickelte Abwehrsystem S300. Wikipedia

Die USA selber sind nicht im Besitz des russischen Waffensystems, das ein Gebiet von der Fläche des Tessins zuverlässig vor Luftangriffen schützen kann. Die Nato-Mitglieder Bulgarien, Griechenland und die Slowakei allerdings schon. Sind die S300-Waffen in der Ukraine erst einmal einsatzfähig, käme das einer Flugverbotszone sehr nahe.

Ein 15-Punkte-Plan soll den Krieg bald beenden

Nebst dem erneuten Schulterschluss zwischen Amerika und Selenski liefen die Verhandlungen zwischen dem Aggressor Russland und der Ukraine gestern auf Hochtouren weiter. Russlands Aussenminister Sergej Lawrow sagte gegenüber russischen Medien:

«Es gibt eine gewisse Hoffnung, einen Kompromiss zu erreichen.»

Lawrows Wort ist zwar nichts wert. Erst vergangene Woche hatte er abgestritten, dass Russland überhaupt einen Angriff auf die Ukraine lanciert habe. Dennoch gibt es glaubhafte Anzeichen dafür, dass sich die beiden Seiten in den Verhandlungen annähern. Die «Financial Times» stützt sich auf mehrere anonyme Quellen, die den angeblich 15 Punkte umfassenden Friedensplan kennen, den Selenski und Putin bald unterzeichnen könnten. Die wichtigsten Punkte:

(1)

Die Ukraine wird neutral und verzichtet auf eine Nato-Kandidatur.

(2)

Die Ukraine behält ihre Armee, lässt aber keine internationalen Militärstützpunkte oder Waffenlager innerhalb ihrer Grenzen zu.

(3)

Die russischen Truppen ziehen aus der Ukraine ab.

(4)

Die Ukraine erhält Sicherheitsgarantien. Sobald ein erneuter Angriff kommt, dürfen Länder wie die USA, Grossbritannien oder die Türkei auf Seiten der Ukraine eingreifen.

Ähnliche Zusicherungen erhielt die Ukraine bereits 1994 mit dem «Budapester Memorandum». Die Ukraine verpflichtete sich, ihr damals weltweit drittgrösstes Atomarsenal an Russland abzutreten. Im Gegenzug wurde dem Land territoriale Integrität versprochen, also eine Nicht-Angriffs-Garantie. Wie ernst die Russen den Wortlaut solcher Verträge nehmen, zeigten sie bereits 2014 beim Einmarsch auf der Krim und im ostukrainischen Donbass. Es bleibt zweifelhaft, ob die Ukraine auf dieser Basis einer russischen Unterschrift unter ein neues Friedensabkommen trauen kann.

Ein ukrainischer Soldat hilft einer Frau über eine kaputtgebombte Strasse in der nordostukrainischen Stadt Charkiw. Keystone

Genauso zweifelhaft ist laut Beobachtern, ob Russland wirklich an einem Frieden mit der Ukraine interessiert ist. Es sei durchaus denkbar, dass die Russen schlicht eine Pause und mehr Zeit bräuchten, um ihre Truppen neu in Stellung zu bringen.

Währenddessen tobt der Krieg in den ukrainischen Städten ungebremst weiter. Am Mittwoch Abend kam es in der umzingelten Hafenstadt Mariupol zu einem schweren Angriff auf ein Theater, in dem Hunderte Zivilisten Zuflucht gesucht hatten. Wie viele Menschen bei dem Anschlag getötet worden sind, ist unklar. Einmal mehr aber zeigt sich, wie recht der ukrainische Aussenminister Dmytro Kuleba mit seiner jüngst geäusserten Einschätzung hatte: «Wir haben gelernt, nicht den russischen Worten zu trauen, sondern nur den russischen Taten.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen