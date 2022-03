Olena und Sasha flüchteten von der Ukraine in die Schweiz

Ukraine-Krieg Geflüchtet, gestrandet, und jetzt? Olena und Sasha gehören zu den ersten ukrainischen Flüchtlingen in der Schweiz Mit leeren Taschen, voller Sorgen und einem unfertigen Kriegsroman im Gepäck haben es die beiden aus einer Kiewer Tiefgaragen nach Solothurn geschafft. Wies jetzt weitergeht, wissen sie nicht. Sasha aber hat bereits ein grosses Projekt. Samuel Schumacher Jetzt kommentieren 09.03.2022, 05.00 Uhr

Olena ist mit ihrem Sohn Sasha aus der Ukraine in Schweiz geflohen. Sie gehören zu den ersten ukrainischen Flüchtlingen im Land. Samuel Schumacher

Ein bisschen Bargeld, ein paar Kleider, ein altes iPhone und ihren elfjährigen Sohn Sasha: Das ist alles, was Olena von ihrem früheren Leben in Kiew mit in die Schweiz genommen hat. Sie steht auf einer Quartierstrasse in Rüttenen, Kanton Solothurn. Die Wintersonne scheint grell vom Himmel auf die blaugelben Baucontainer vor dem Nachbarhaus. Blaugeld, genau wie die Fahne der Ukraine, Olenas Heimat, die von Wladimir Putins Truppen seit bald zwei Wochen täglich aufs Neue in Schutt und Asche gelegt wird.

Am Sonntag ist Olena in der Schweiz angekommen. Ein Bekannter hat sie vorübergehend aufgenommen. Die Schweizerische Flüchtlingshilfe geht davon aus, dass bis zu 20'000 Menschen aus dem Kriegsland in den kommenden Wochen hierher kommen werden. Laut der UNO haben bereits mehr als zwei Millionen Ukrainer ihre Heimat verlassen. Dass auch Olena einst zu ihnen gehören würde, hat sie sich bis vor wenigen Tagen nicht vorstellen können.

«Jetzt bin ich ein Flüchtling, das ist wahnsinnig», sagt die Deutschlehrerin, die noch Mitte Februar einen Reporter dieser Zeitung als Übersetzerin durch die Ukraine begleitet hatte. Vor ihr tänzelt Sasha mit der Dynamo-Kiew-Jacke und seinem Fussball über die Quartierstrasse. Es ist dieselbe Jacke, die er auch während der langen, nassen Nächte in der Kiewer Tiefgarage getragen hatte, wo er sich zusammen mit Olena, ihrem Mann und ihrer Mutter vor den russischen Raketen versteckte. «Meine Kriegsjacke», sagt Sasha. Er lächelt. Olena lächelt, auch wenn ihr gar nicht zum Lachen ist.

Zugtickets? Die interessierte am Bahnhof in Kiew keinen

Lange hat sich die 38-Jährige nicht damit abfinden wollen, dass ihre Heimat bald vom Krieg verschluckt und ihre Stadt bald vom Elend erschüttert werden könnte. Erst, als die Luftangriffs-Alarme immer häufiger ertönten, hat sie ihre Wohnung verlassen und ihr kaltes Quartier in der Tiefgarage bezogen. Olena sagt:

«Wir wurden alle krank. Sasha hat kaum noch ruhig schlafen können. Auch ich bin immer wieder aufgeschreckt aus dem Schlaf und mitten in diesem Kriegs-Albtraum gelandet.»

Auch sie trägt noch immer ihre «Kriegsjacke», einen grünen Daunenmantel. «Der sieht aus wie ein Christbaum. Aber er eignet sich wunderbar als Schlafsack, wenn du vor den Raketen fliehen und davor nicht packen kannst.»

Sasha hat mit seiner Grossmutter (links) und seiner Mutter mehrere Tage in einer Kiewer Tiefgarage gelebt, bevor sich die Familie zur Flucht entschied. Zvg

Mitte vergangener Woche hat sie zu ihrem Mann gesagt: «Wir müssen unser Kind retten.» Der einzige Weg: Die Flucht. Ihr Mann hat sie zum Bahnhof gefahren, mitten durch die Geisterstadt Kiew. «Es war gefährlich, wir hätten jederzeit erschossen werden können», erzählt Olena. Am Bahnhof herrschte Chaos. Fast hätte sie Sasha aus den Augen verloren.

Im Gedränge der panischen Masse hat sie sich am Arm verletzt. Ihre Tickets für die Fahrt nach Lemberg in der Westukraine interessierten niemanden. Sie presste sich mit Sasha in einen der proppenvollen Waggons und fuhr ins polnische Chelm.

Putins Truppen stehen vor Kiew, Olenas Mann harrt trotzdem aus

In Polen landen rund die Hälfte aller Ukrainerinnen und Ukrainer, die das Land derzeit verlassen. Männer zwischen 18 und 60 dürfen die Grenze nicht überqueren. Auch Olenas Mann ist in Kiew geblieben. Generalmobilmachung. Die ukrainischen Streitkräfte können auf niemanden verzichten. Und trotz der Generalmobilmachung bleibt es völlig unklar, ob sie dem womöglich unmittelbar bevorstehenden russischen Grossangriff auf Kiew überhaupt etwas entgegenzusetzen hätten.

Laut dem US-Verteidigungsministerium haben die Russen inzwischen alle rund 150'000 Soldaten, die Putin rund um die Ukraine zusammenziehen liess, ins Land verfrachtet. Die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland stocken, auch wenn der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski sich zuletzt dazu bereit erklärt hatte, über den zukünftigen Status der Krim und der Separatistengebiete im Donbass zu sprechen.

Wie wenig vertrauenswürdig die russische Seite in diesem Krieg ist, zeigten die brutalen Angriffe russischer Soldaten auf fliehende Zivilisten.

Menschen fliehen aus der Stadt Irpin bei Kiew. Hunderttausende Ukrainer versuchen derzeit, ihre kriegsversehrten Städte über humanitäre Korridore zu verlassen. Felipe Dana / AP

Die Errichtung von humanitären Korridoren aus den Grossstädten, durch die Hilfsgüter rein und Menschen rausgebracht werden können, sei extrem wichtig, betonte zuletzt auch Nato-Chef Jens Stoltenberg. Wer das nicht zulasse, begehe schwere Kriegsverbrechen. Dennoch hat die russische Seite am Dienstag erneut einen Waffenstillstand zur Errichtung eines solchen Korridors aus der Stadt Mariupol gebrochen.

Sasha will Fussball spielen und seinen Kriegsroman beenden

Olena und Sasha haben die Flucht geschafft. Vom polnischen Chelm aus sind sie mit Bekannten im Auto nach Konstanz gefahren und dort über die Schweizer Grenze nach Kreuzlingen gekommen. «Wir haben unsere Pässe gezeigt und gesagt: Wir sind ukrainische Flüchtlinge. Die Schweizer haben uns herzlich willkommen geheissen», erzählt Olena. Am Bahnhof Kreuzlingen habe ihr eine SBB-Angestellte den Fahrplan ausgedruckt und ihr den Zug gezeigt.

«Im Zug haben wir dem Kontrolleur einfach wieder unsere Pässe gezeigt. Das hat gereicht, auch ohne Ticket. Es war ein kleines Wunder.»

Olena und ihr Sohn Sasha flüchteten aus der Ukraine in die Schweiz. Samuel Schumacher

Wie lange sie hier in Rüttenen bleiben kann, weiss sie nicht. Vieles ist unklar, ihr Kopf ist voller Sorgen: Wo soll Sasha zur Schule gehen? Was passiert mit ihrem Mann? Wie kann sie hier Geld verdienen? Am Freitag entscheidet die Schweiz über die Einführung des «Schutzstatus S». Er würde viele der Fragen beantworten und die Asylbürokratie für ukrainische Flüchtlinge mit einem Wisch beseitigen. Alle könnten mindestens ein Jahr lang hierbleiben, hätten Anspruch auf Unterbringung und Unterstützung. Sie könnten nach einer Übergangsfrist arbeiten und die Schule besuchen. Sie müssten sich fürs Erste keine Sorgen mehr machen.

Olena weiss das. Und es beruhigt sie. Ihre Trauer aber, ihre Wut, ihre Verzweiflung über den Verlust der Heimat, die kann kein Schutzstatus wieder gut machen. Und Sasha? Er hat einst den deutschen Kindergarten in Kiew besucht. Er kann die Sprache. Er will wieder Cello und Fussball spielen. Und er will seinen Roman fertig schreiben, den er in der Tiefgarage in Kiew begonnen hat: ein Kriegsroman. Der Anfang ist heftig. Wie der Roman endet, das weiss Sasha noch nicht.

