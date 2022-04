Irpin und Butscha: Zwei Städte, zwei Massaker in der Ukraine

Ukraine-Krieg Helfer aus Irpin berichtet: «Sie haben Frauen vergewaltigt und wie Müll entsorgt, sie haben Leichen mit Panzern überfahren» Jaroslav Kuz hat den Horror der russischen Truppen in den Vororten von Kiew mit eigenen Augen gesehen. Er sagt: «Was hier passierte, ist ein Genozid. Jeder dieser russischen Soldaten ist ein Verbrecher.» Stefan Schocher Jetzt kommentieren 04.04.2022, 16.17 Uhr

Dieses Bild aus Irpin ging um die Welt: Vier Menschen, darunter zwei Kinder, wurden bei ihrem Fluchtversuch von einer russischen Granate getötet. Keystone

Die Bilder aus der von russischen Truppen massakrierten Kleinstadt Butscha nordwestlich von Kiew zeigen, wie grausam und rücksichtslos Wladimir Putins Soldaten mit der ukrainischen Zivilbevölkerung umspringen. Butscha ist kein Einzelfall. Auch in Irpin, einem einst wohlhabenden Vorort der Hauptstadt, haben russische Truppen gemeuchelt, bevor der Ort von den ukrainischen Truppen zurückerobert worden ist.

Jaroslav Kuz ist Koordinator des Krisenstabes in Irpin. Mit seinem Team zählt er die Leichen, dokumentiert die Zerstörung, entfernt Minen aus der Stadt und organisiert die Hilfe für jene, die die russische Besetzung überlebt haben.

Herr Kuz, die Bilder aus Butscha gehen um die Welt. Sie waren die ganze Zeit in Irpin, gleich nebenan. Was ist da passiert in diesem Gebiet?

Jaroslav Kuz: Wir haben gesehen, wie in Ortschaften wie Butscha und Irpin Schulen, Kindergärten, und Wohnhäuser beschossen und besetzt worden sind. Die russischen Truppen haben ganz einfach Menschen erschossen – Frauen, Kinder, Zivilisten. Sie haben Autos, in denen Familien sassen, mit Panzern überfahren. Sie haben Frauen vergewaltigt, getötet, weggeworfen wie Müll und sie dann einfach verbrannt. Sie haben Tote mit Panzern überrollt. Europa muss verstehen, dass es sich hier um einen Genozid handelt. Das waren alles Zivilisten. Und wir werden noch viele Tote finden.

Haben sie das mit eigenen Augen gesehen?

Ich war und bin der Koordinator des Krisenstabes und der Lokalverteidigung. Ich habe gesehen, wie eine Familie in ihrem Auto erschossen wurde, wie Kinder in Autos erschossen wurden. Ich habe es gesehen, wie tote Frauen auf die Strasse geschmissen und mit Panzern überfahren wurden.

Jaroslav Kuz koordiniert die Hilfe in Irpin. Facebook

Wie konnte es zu diesem Horror kommen?

Wir haben die Evakuierungen aus dieser Region organisiert. Bis zum 5. März hat das einigermassen funktioniert. Danach war es nahezu unmöglich, Menschen aus der Stadt zu holen. Das humanitäre Koordinierungszentrum in der Stadt wurde gezielt beschossen. Zu dieser Zeit waren keine internationalen Organisationen mehr in Irpin. Wir waren auf uns allein gestellt. In der Nacht vom 5. auf den 6. März haben wir dann beschlossen, so viele Menschen wie nur irgendwie möglich aus der Stadt zu bringen. Um 6.30 Uhr morgens haben wir die Leute in alle möglichen Verkehrsmittel gepresst. Sobald die Kolonne stand, begann der Beschuss. Die Menschen waren alle müde und erschöpft. Man hat es ihnen angesehen. Und dann stelle man sich vor, man steht mit Tausenden Menschen mitten auf einer Brücke und rundherum schlägt die Artillerie ein. Die ganze Zeit. Da kann man eine Javelin (Anmerkung der Redaktion: eine Panzerabwehrwaffe) bei sich haben oder ein Maschinengewehr, das bringt alles gar nichts. Alles was man tun kann, ist sich hinlegen und danach alle Toten zählen. Und das haben wir gemacht.

Gab es keine Koordination mit der russischen Armee, was diese Flucht-Korridore angeht?

Nein. Wir haben versucht, Kontakt aufzunehmen. Freiwillige sind auch in diese Gebiete gefahren, aber sobald sie sich den russischen Positionen genähert haben, wurden sie beschossen.

Haben sie eine Ahnung, wie viele Menschen in den jetzt wieder befreiten Dörfern und Städten gestorben sind?

Wir können das noch nicht sagen. Wir durchsuchen derzeit alle Häuser, die Kanalisation und die Keller und sammeln die Leichen ein. Bei der lokalen Polizei gibt es Tausende Vermisstenanzeigen. Noch einmal: Europa muss verstehen, dass das ein Genozid ist. Es ist eine Sache, wenn jemand im Artilleriebeschuss oder im Zuge von Kämpfen stirbt. Es ist eine ganz andere Sache, wenn systematisch gefoltert, vergewaltigt und getötet wurde – so wie hier.

Wie viele Menschen befinden sich derzeit in Irpin?

Die Stadt hatte vor dem Krieg rund 100'000 Einwohner. Derzeit sind 92 Prozent der Menschen weg. Und die Menschen haben auch nichts, wohin sie zurückkommen könnten: 70 Prozent der Häuser sind komplett zerstört. Der Rest wurde beschädigt und geplündert. In Irpin gibt es kein einziges Haus, keine einzige Garage, die nicht aufgebrochen wurde. Sie haben sogar Spielsachen gestohlen – Roller, Fussbälle, Kühlschränke. Einfach alles.

Wo fängt man da an mit dem Wiederaufbau?

Erst einmal versuchen wir, all die Munition und die Minen zu finden und zu entschärfen, die die Russen gelegt haben, damit man sich einigermassen sicher durch die Stadt bewegen kann. Danach kommen Elektrizität, Gas und Wasser. Und dann müssen wir jedes einzelne Haus nach Minen durchsuchen. Erst danach können wir damit anfangen, Menschen zurückzubringen. Das wird Jahre dauern.

Ein Grab für die Opfer der mordenden russischen Truppen in einem Waldstück bei Irpin. Keystone

Und was passiert mit all den Toten?

Es gibt drei Arten von Massengräbern in der Region. Da sind einmal jene, zu denen es Aufzeichnungen aus den medizinischen Einrichtungen gibt. Da sind Menschen begraben, die zum Beispiel im Spital an Verletzungen gestorben sind. Es gab keine Orte, um diese Menschen zu begraben. Deshalb wurden sie vom Spitalpersonal in Gruben beigesetzt. Wir wissen, wo diese Gräber sind und auch wer darin liegt. Die anderen sind die Gräber, die die Russen angelegt haben. Die sind oft gleich neben den Häusern, die sie belagert hatten. Da wurden zum Beispiel Mädchen vergewaltigt, getötet und dann in eine Grube geworfen, bis diese voll war. Dann wurden die Gruben zugeschüttet. Und dann sind da die Gräber, in denen russischen Besetzer liegen. Ihre Leichen lagen in den Strassen, die Hunde haben sie angefressen, also haben wir sie in Massengräbern beigesetzt.

Gibt es systematische Ermittlungen zu möglichen Kriegsverbrechen? Und wenn ja: Wer führt die?

Die Polizei ist zurück in der Stadt und dokumentiert alles – auch die Zerstörungen. Man muss sich vorstellen: Wir wurden aus der Luft bombardiert. Es wurden Spitäler zerstört, es wurden Kindergärten bombardiert. Die Polizei sammelt die Leichen ein und eröffnet Verfahren. Der nächste Schritt ist die Befragung von Zeugen. Jeder einzelne der rund 40'000 russischen Soldaten, die hier stationiert waren, ist ein Verbrecher.

Manche der Leichen, die man auf der Strasse in Butscha fand, hatten die Hände hinter dem Rücken gefesselt. Keystone

Wissen Sie, um welche Einheiten es sich genau handelt?

Sie hatten alle das V-Zeichen auf ihren Fahrzeugen. Tschetschenen waren hier, Russen, Burjaten. Was ihre Toten angeht: Die meisten sind verbrannt, nur von sehr wenigen haben wir Dokumente gefunden. Unsere Armee weiss aber, welche Einheiten genau hier waren.

Ist der Krieg in diesem Teil der Ukraine jetzt vorbei?

In Irpin ist dieser Krieg nicht vorbei und er wird noch viele Jahre nicht vorbei sein. Seit Russland existiert, will es die Ukraine. Das ist eine historische Konstante. Und da ist noch etwas: Die Geschichte der russischen Militäraktionen in Tschetschenien, in Ossetien oder Abchasien hat uns gelehrt, dass Russland immer zwei Mal zuschlägt – und dieser zweite Schlag tötet immer mehr Menschen als der erste und richtet mehr Schaden an. Der Krieg ist für Irpin also erst vorbei, wenn Russland zerfällt oder geschlagen wird. In einem friedlichen Europa zu leben mit einem besoffenen Nachbarn wie diesem, ist nicht möglich.

