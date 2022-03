Interview mit Klitschkos Medizin-Berater: So ist die Lage in Kiew

Ukraine-Krieg Klitschko-Berater über die medizinische Lage: «Als der Krieg ausbrach, verwandelten sich diese Orte in eine absolute Hölle» Neurochirurg Viktor Yatsyk berät die Kiewer Stadtregierung unter Bürgermeister Vitali Klitschko in medizinischen Fragen. Im Interview erzählt er von der medizinischen Lage und was die Ukraine im Moment am meisten benötigt. Stefan Schocher, Wien Jetzt kommentieren 18.03.2022, 05.00 Uhr

Viktor Yatsyk ist Neurochirurg und Berater der Kiewer Stadtregierung unter Bürgermeister Vitali Klitschko in medizinischen Fragen. Ein Job, dem in diesen Tagen besondere Bedeutung zukommt. Spitäler werden beschossen, ganze Städte werden belagert und vor allem die Versorgung mit medizinischen Gütern wird zum Teil prekär.

Wie ist die aktuelle Situation in Kiew, können Sie uns einen Überblick geben?

Die Stadt liegt nicht weit von den Frontlinien entfernt. Der Angriff auf die Vororte nordwestlich der Hauptstadt war für diese Städte verheerend – vor allem für die Zivilbevölkerung. In diesem Teil der Hauptstadt gab es Kur- und Erholungsgebiete mit vielen Wäldern und Naturparks. Familien mit kleinen Kindern und Rentner leben in dieser Gegend, Behindertenheime und Sanatorien für Patienten mit psycho-neurologischen Erkrankungen befinden sich dort. Von jeher gab es an diesen Orten keine militärische Infrastruktur. Als am 24. Februar der Krieg ausbrach, verwandelten sich diese Orte in eine absolute Hölle. Zivilisten und Kinder sassen während der Luftangriffe wochenlang in Kellern, und Ärzte operierten Verwundete, während des russischen Beschusses von Spitälern. Russische Soldaten haben mit einem Panzer das Haus meines Kollegen, eines Neurochirurgen, beschossen. Die ganze Familie war gezwungen, das Haus zu verlassen und zu fliehen. Es gibt Tausende solcher Fälle.

Wie kommt die medizinische Infrastruktur der Stadt mit dieser Situation klar?

Menschen, die medizinische Hilfe benötigten, wurden in Kiew in Spitäler eingeliefert. Die gesamte medizinische Infrastruktur der Stadt Kiew ist ausgelastet. Die meisten medizinischen Einrichtungen haben mittlerweile bewaffnete Wachen, die von der Territorialverteidigung der Stadt gestellt werden. Von den ersten Tagen an begannen russische Sabotagebrigaden in der Stadt damit, Peilsender für Lenkraketen an wichtigen Infrastruktur-Objekten anzubringen. Selbst in Krankenhäusern fand die Territorialverteidigung solche Sender.

Wie kommen medizinische Güter nach Kiew?

Wir befinden uns seit acht Jahren in einem hybriden Kriegszustand mit Russland, so dass immer Alarmbereitschaft besteht. Als Russland im Jahr 2021 begann, Truppen an unserer Grenze zu konzentrieren, hat sich der medizinische Sektor auf einen offenen Krieg vorbereitet. Die Stadt verfügt über ein ausgedehntes Netz aus militärischen und zivilen Krankenhäusern, die vom ersten Tag des Krieges an bereit waren. Zugleich arbeitet ein Netz von Freiwilligenorganisationen, die Medikamente, Lebensmittel, Kleidung und alles Notwendige für die Bevölkerung der Stadt bringen. Die Stadt wird mit Wärme, Wasser, Internet, Kommunikation, Lebensmitteln und Medikamenten versorgt.

Gibt es Regionen, in denen die medizinische Versorgung zusammengebrochen ist?

Die Spitäler in jetzt von Russland besetzten Gebieten haben bis zuletzt gearbeitet – bis der Feind die Kommunikation der Krankenhäuser zerstört oder vernichtet hat.

Welche Gebiete sind das und wie ist die humanitäre Lage in diesen Regionen?

Die medizinischen Einrichtungen liegen im Norden der Oblaste Charkiw und Sumy, Mariupol im Süden und in den kleinen Städten um Kiew. Dort haben die Menschen am meisten gelitten.

Es gab zahlreiche Berichte, dass Krankenhäuser getroffen wurden. Wie hoch sind die menschlichen Verluste in den Reihen des medizinischen Personals?

Solange wir nicht alle Opfer der Kämpfe evakuiert haben, ist es schwierig, die menschlichen Verluste in der Bevölkerung und beim medizinischen Personal zu berechnen. Die materiellen Verluste an medizinischer Infrastruktur müssen erst ermittelt werden: Es ist notwendig, neue Krankenhäuser wieder aufzubauen und neu auszurüsten. 104 Krankenhäuser wurden beschädigt, sieben davon wurden komplett zerstört.

Ist medizinisches Personal direktes Ziel?

Die Schrecken des Krieges sind vielfältig, und die Angriffe der russischen Armee richten sich in erster Linie gegen zivile Infrastruktur, einschliesslich der Spitäler. Daher kann diese Frage mit Ja beantwortet werden.

Was wird in der Ukraine aktuell am meisten benötigt?

Es wird Hilfe auf verschiedenen Ebenen benötigt. Um weitere Raketen- und Bombenangriffe auf unsere Städte zu verhindern, brauchen wir vor allem einmal ein vollwertiges Raketenabwehrsystem. Wie die Erfahrungen der ersten Wochen gezeigt haben, waren die Bodenoperationen des Feindes unwirksam. Die meiste Zerstörung und vor allem auch die meisten Todesopfer gibt es durch Bomben- und Raketenangriffe.

Welche Art von Verletzungen müssen die Spitäler hauptsächlich behandeln?

Die betroffenen Bürger haben verschiedene Kampfverletzungen, die von Kugeln, Minen und Schrapnellen kommen. Derzeit versorgen wir unsere Bürger mit allem, was sie brauchen: Medikamente, Verbrauchsmaterial, Lebensmittel, neue Kleidung. Zu diesem Zweck nutzen wir aber auch jede mögliche Hilfe des Staates, des Präsidenten, der Bürgermeister, seitens Unternehmen, von Freiwilligen und auch befreundeter Staaten.

Wie lange lässt sich das noch aufrecht erhalten?

Das Land hat eine strategische Reserve, aber die Schläge gegen Logistikzentren und die Unterbrechung der Aussaat in einem Land mit einem grossen Agrarsektor können dramatische Folgen für unser Land, aber auch Europa und die ganze Welt haben. Aber dieser Krieg ist ja nicht lokal. Die Zerstörung von Städten, Brücken, die russischen Beschlagnahmungen und die atomare Erpressung mit Kernkraftwerken zerstören die Sicherheit ganz Europas. Die Belagerung der Seehäfen stört zudem die kontinentale Logistik. Vor allem aber könnten die ukrainischen Atomkraftwerke durch russische Truppen verwüstet werden und das würde eine kontinentale Umweltkatastrophe für alle europäischen Länder verursachen.

