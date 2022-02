Ukraine-Krieg: Wie die Schweiz auf Putin reagieren muss

Ukraine-Krieg Krallen raus, Arme auf: Es gibt nur einen einzigen Weg, wie die Schweiz sich gegenüber Putin positionieren kann Moskau hat Europa in der Nacht auf heute in die schwerste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg gestürzt. Neutralität ist nicht mehr länger eine Option – ganz sicher nicht für die Schweiz. Samuel Schumacher 24.02.2022, 12.09 Uhr

Zwei Russinnen verfolgen Wladimir Putins Kriegsrede in Moskau. EPA (24. Februar 2022)

Einen Wahnsinnigen bringt man nicht zur Vernunft, indem man ihm die Hausordnung vorliest. Einen Massenmörder stoppt man nicht, indem man seine Konten sperrt. Seit gestern Nacht weiss das die Welt.

Wladimir Putin, der russische Präsident, hat nach Monaten des Hoffens und Bangens das schlimmste aller möglichen Szenarien wahr werden lassen. Mit einer Kriegsrede – vermutlich bereits am Montagabend aufgezeichnet – hat er Europa in jene Tiefen gestürzt, aus denen es sich für immer befreit geglaubt hatte. In der Nacht auf heute hat eine neue Zeitrechnung begonnen. Es ist kein neuer Kalter Krieg, von dem wir Zeuge werden. Es ist eine brutale Schlacht um das Fundament, auf dem wir alle stehen und leben.

Putin schickte seine Truppen von allen Seiten in die Ukraine – sogar von den besetzten moldawischen Gebieten im Westen her. Seine Raketenträger und Kampfjets nahmen Flughäfen und militärische Ziele in Kiew, Charkiw, Odessa und Slowjansk unter Beschuss. Stündlich gibt es neue Berichte über Tote. Videos von Explosionen und Attacken tauchen auf. Die ukrainische Regierung, militärisch auf sich allein gestellt, reagierte mit der Verhängung des Notstandrechts. Die Schulen sind geschlossen, alle Reservisten zwischen 18 und 60 aufgeboten. Wer will, kann sich bei offiziellen Stellen eine Waffe holen. Einzige Bedingung: die Vorweisung des ukrainischen Passes.

Wie dieser Krieg enden wird, wie viele Tausend Menschen sterben und wie viele Städte zerstört werden, ist nicht abzusehen. Eines aber ist klar: Die Diplomatie hat im Umgang mit dem russischen Machtapparat ausgedient. Es gibt keinen Grund mehr, sich gegenüber dem Kreml neutral zu verhalten. Es ist nicht mehr angebracht, das Gespräch zu suchen. Die geopolitische Realität ist seit heute Nacht eine andere; eine, wie Europa sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt haben.

Wer jetzt nicht mit aller Deutlichkeit alle Massnahmen ergreift, um Russland zu isolieren und den den Kreml in schwere Ketten zu legen, steht auf der falschen Seite der Geschichte.

Das gilt auch für die Schweiz. Mit mahnenden Worten ist es nicht getan. Verurteilende Meldungen reichen nicht. Passives Mittragen von Sanktionen ist lächerlich. 80 Prozent des russischen Rohstoffhandels wird über die Schweiz abgewickelt. Die Schweiz ist der grösste Empfänger von Geldtransfers russischer Privatpersonen. Wir haben die Mittel, Moskau weh zu tun. Die Schweiz muss nur ihre Krallen ausfahren – und alsbald ihre Tore öffnen für die Tausenden Geflohenen, die bald vor unserer Türe stehen werden.