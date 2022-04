Eugen Sorg über Massaker von Butscha und die Lust am Bösen

Ukraine-Krieg Kriegsexperte sagt über die Gräueltaten: «Die Bilder aus Butscha haben auf gewisse Menschen einen Werbeeffekt» Eugen Sorg hat sich als Psychotherapeut und Reporter intensiv mit dem Grauen des Krieges befasst. Er sagt: «Dieses Brutale, das hat auch seine Verlockung und stellt eine permanente Bedrohung der Zivilisation dar.» Samuel Schumacher Jetzt kommentieren 08.04.2022, 16.59 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Überlebende des Massakers von Butscha trauern um ihre ermordeten Männer und Söhne. Bild: Keystone

Eugen Sorg ist als Journalist in zahlreiche Kriegsgebiete gereist und war als Delegierter des Roten Kreuzes Anfang der 1990er Jahre unter anderem im zerfallenen Jugoslawien. Der 73-jährige Zürcher hat als Psychotherapeut gearbeitet und hat für sein Buch «Die Lust am Bösen: Warum Gewalt nicht heilbar» ist 2011 den Deutschen Reporterpreis erhalten. Sorg sagt, in vielen von uns stecke das Potenzial, Gräueltaten wie jene in Butscha zu verüben. Und er warnt vor dem Werbeeffekt, den die Bilder des Grauens haben können.

Herr Sorg, Sie haben viel über Gewalt geschrieben und waren als Reporter immer wieder in Kriegsgebieten. Überrascht Sie das, was in Butscha passiert ist?

Eugen Sorg: Nein, das überrascht mich leider nicht gross. Denken Sie nur an den Jugoslawienkrieg, an die Völkermorde in Ruanda oder Darfur, den algerischen Bürgerkrieg, den Krieg in Syrien oder an das Massaker von My Lai, bei dem amerikanische Soldaten in Vietnam 1968 ein ganzes Dorf ausgelöscht haben. Das alles geschah in den letzten Jahrzehnten. Es gibt mehr als genug Anschauungsmaterial, das uns an der Friedfertigkeit und der Rationalität des Menschen zweifeln lässt. Wenn der Krieg in der Ukraine noch eine Weile dauert, dann ist Butscha wohl nur die Spitze des Eisbergs des Grauens, dann haben wir weitere Bestialitäten zu erwarten.

Sie haben selber solche Szenen miterlebt und sich für Ihr Buch «Die Lust am Bösen» intensiv mit kriegerischer Gewalt auseinandergesetzt. Lösen die Bilder aus Butscha überhaupt noch etwas aus in Ihnen?

Man bekommt schon eine dickere Haut. Aber wirklich gewöhnen daran tut man sich nicht. Es ist und bleibt schrecklich.

Wie erklären Sie sich, dass Menschen Unschuldige exekutieren, Kinder vergewaltigen, Frauen quälen?

Eugen Sorg, Kriegsreporter und Psychotherapeut. Bild: ZVG

Erklären kann ich das auch nicht, nur beschreiben. Die Ursache für solches Verhalten liegt in der menschlichen Veranlagung. Der Mensch trägt ein reiches Reservoir an evolutionär gewachsenen destruktiven und aggressiven Trieben in sich, die im Laufe der Entwicklungsgeschichte wohl durchaus sinnvoll gewesen sind. Das Leben war schliesslich immer gefährlich. Andererseits aber können diese Triebe dann eben auch gegen die eigenen Interessen arbeiten.

Wie meinen Sie das?

Diese ganze Entgrenzung, dieses Brutale, das hat auch seine Verlockung und stellt eine permanente Bedrohung der Zivilisation dar. Ich habe immer wieder darüber gestaunt, wie schnell vor allem Männer in aggressives Verhalten kippen können und ihre Freunde, Nachbarn und Kollegen attackieren. Man kann fast sagen: Menschen fangen an, aufeinander loszugehen, sobald es möglich ist. Ein Beispiel: Ich kann mich an einen jungen Krieger in der somalischen Hauptstadt Mogadischu erinnern. Der hat mir über seine Jahre als Kämpfer und Bandit erzählt und meinte, das sei eine super Zeit gewesen.

Er hatte ein Gewehr, lebte von Überfällen, hat Frauen vergewaltigt. Er sagte mir: «Ich möchte niemals in Europa leben. Das Leben hier ist viel besser.» Ein anderes Beispiel: In Ruanda haben eingesperrte Völkermörder Journalisten von dem Stolz erzähl, den sie bei ihren grausamen Taten gespürt hatten. Sie sagten, sie seien so überheblich geworden, dass sie Gott vergessen hätten und sich an seiner Stelle wähnten. Das waren zivilisierte Menschen, die in eine Situation gerieten, in der alle Regeln und Hemmungen und Grenzen plötzlich wegfielen, in der sie urplötzlich in diesen Rausch der Allmacht gerieten.

300 Zivilisten sollen in Butscha von russischen Soldaten ermordet worden sein. Bild: Keystone

Glauben Sie, dass jeder von uns zu solchen Taten fähig wäre?

Das ist die grosse Frage: Wäre man selber in der Lage, sowas zu tun? Klar ist: Der Mensch ist ein heikles Wesen. Es braucht nicht viel – dann läuft er aus dem Ruder. Denken Sie an das My Lai-Massaker 1968: Da haben normale amerikanische Soldaten hunderte Zivilisten massakriert. Da kamen ganz «normale», gebildete Menschen in den Blutrausch. Keiner ist davor gefeit.

Auch wir nicht?

Der Historiker Jörg Baberowski spricht von einem «ordnungsfreien Raum der Gewalt», der Verbrechen wie jene in Butscha möglich macht. In einen solchen «Raum» können wir theoretisch alle geraten. Das heisst nicht, dass wir diesen Verhaltensmustern dann hilflos ausgeliefert sind. Aber wir dürfen sie nicht unterschätzen. Die Leute verspüren Lust in solchen enthemmten Momenten. Noch ein Beispiel: In Liberia habe ich mal einen Gefängniswärter gefragt, wieso sie Gefangene derart brutal misshandelten. Der hat mich angeschaut, als wäre ich begriffsstutzig und sagte: «Genau deshalb, weil sie Gefangene sind.» Das war die einzige, lapidare Begründung.

Nach und nach kommen neue Details ans Licht über das Grauen, das die Überlebenden von Butscha miterlebt haben. Bild: Keystone

Gibt es auch Frauen, die solche Dinge tun?

Nur sehr wenige. Diese kriegerisch-aggressiven Dinge, das sind eher männliche Angelegenheiten. Die Frauen wählen sich dann aber die starken Männer aus, die sie gut beschützen können. Das tönt jetzt sehr archaisch. Aber gerade bei diesen Themen sind wir noch sehr naturhaft-archaisch veranlagt.

Stoppt dieser Blutrausch irgendwann? Oder muss ein solcher Täter die Brutalität seiner Taten stets weiter eskalieren, um Befriedigung zu finden?

Da gibt es natürlich rein physische Grenzen. Man kann einen Menschen ja nur töten und ihn dann vielleicht noch verstümmeln. Mehr machen kann man nicht. Was sicher abnimmt, ist die Hemmung, sowas wieder zu tun. Nach dem ersten Mal Töten müssen viele kotzen. Beim zweiten Mal geht’s einfacher. Beim dritten Mal ist es schon fast Routine.

Die Bilder und Videos der Gräueltaten in der Ukraine kursieren frei im Internet. Was machen das mit den Betrachtern?

Die meisten verdrängen diese Bilder. Das ist ja auch in Ordnung, diese Situationen sind bei uns ja nicht Realität.

Wirken diese Bilder abschreckend? Oder können sie alleine schon die Lust an diesem Blutrausch wecken?

Das ist durchaus möglich. Denken Sie an die Terroristen des Islamischen Staates. Der IS war ein Blutkult, ein Orden des Sadismus. Die Brutalität war sein Geschäftsmodell. Er hat weltweit Kämpfer rekrutiert mit seinen Gewaltdarstellungen. Die Köpfungsvideos wurden im Internet millionenfach angeklickt. All die jungen Engländer, Franzosen und Belgier, die damals in die Kriegsgebiete im Nahen Osten gereist sind, haben das ja nicht gemacht, um den armen verfolgten Muslimen zu helfen. Die sind gegangen wegen des Versprechens, straffrei Brutalitäten ausüben zu können, Sexsklavinnen zu haben, Menschen zu töten. Das war die Verführung der totalen Enthemmung, die nicht nur Perverse und Psychopathen anzog, sondern auch ganz normale Menschen.

Könnte das auch im aktuellen Fall passieren? Die Bilder aus Butscha als Werbematerial für die russische Armee?

Auf gewissen Menschen haben die Bilder aus Butscha sicher eine Art Werbeeffekt. Es gibt ja in jedem dieser Kriege internationale Söldner, die aus dem Ausland anreisen und überall dort auftauchen, wos irgendwelche Kampfhandlungen gibt.

Wären diese Verbrechen in der Ukraine auch geschehen, wenn Putin seinem Volk nicht die Mär von den unterdrückerischen «Nazis» in der Ukraine erzählt hätte, wenn er die Ukrainer nicht derart «entmenschlicht» hätte?

Eine ideologische Vorbereitung muss es geben, aber ich glaube nicht, dass sie der Hauptgrund für diese Verbrechen ist. Sie dient eher zur moralischen Tarnung. Auch einfache Soldaten, auch die ungebildeten Söhne sibirischer Bauern wissen, dass man keine unschuldigen, unbewaffneten, wehrlosen Menschen quälen soll. Was sicher eine Rolle spielte, sind die Feuergefechte mit ukrainischen Soldaten, die diesen Massakern vorausgegangen sind. Da hat es auch Tote auf der russischen Seite gegeben. Das dürfte die Wut dieser Soldaten angefacht haben. Noch unklar ist die Rolle der Vorgesetzten: Man weiss noch nicht, ob die einfach wegschauten oder ihre Soldaten vielleicht sogar zu diesen Verbrechen ermutigt hatten.

Sie haben lange als Psychotherapeut gearbeitet. Kann ein solcher Täter je wieder «normal» in einer nicht-kriegerischen Gesellschaft funktionieren?

Wer einmal solche Dinge getan hat, wer so verroht ist, so gequält worden ist und andere gequält hat, dem fällt es schon richtig schwer, je wieder ein normales Leben zu führen. Diese Menschen sind seelisch schwer beschädigt. Auch hier aber gibt es Ausnahmen, Menschen mit einer unglaublichen Resilienz. Ich habe in Liberia einen Ex-Kindersoldaten kennen gelernt, der nach seiner Rückkehr aus dem Krieg mit dem Golf-Spielen angefangen und später dann im Nationalteam gespielt hat.

Manchen der Opfer von Butscha wurden die Hände auf dem Rücken zusammengebunden. Sie wurden richtiggehend exekutiert. Bild: Keystone

Wie therapiert man Menschen, die Kriegsverbrechen begangen haben?

Therapieren kann man sowas wohl kaum. Damit muss man dann einfach leben. Viele deutsche Soldaten etwa, die m Weltkrieg gekämpft hatten, konnten und wollten ihren Kindern kaum etwas vom Krieg erzählen. Jedes Jahr aber trafen sie sich mit einstigen Kameraden von der Front und tauschten sich untereinander aus. Die waren ja sozusagen alle Komplizen. Diese anderen Veteranen waren die einzigen, die verstehen konnten, was sie selber erlebt hatten. Mit anderen sprechen und zusammensein, die das eigene Schicksal teilen, ist für solche Menschen wohl das Heilsamste – wenn man überhaupt von heilen sprechen kann.

Jeden Tag geschehen neue Grausamkeiten, passieren neue Verbrechen. Die Opfer von Butscha scheinen nach wenigen Tagen schon wieder halb vergessen. Ist das schlimm?

Nein, wir müssen ja alle irgendwie weiterleben. Aber unsere Verantwortungsträger und Politiker sollten sich immer wieder an diese Bilder erinnern, weil sie zeigen, wozu der Mensch fähig ist. Wenn man das vergisst, gerät man schnell in die ideologische Fantasiewelt, in der etwa die deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock grossgeworden ist. Sie träumt von einer «feministischen Aussenpolitik». In Friedenszeiten kann man sich diese Naivität ja vielleicht leisten. Aber wenn kein Friede herrscht, dann braucht es da etwas mehr Reife.

Sehen Sie die beim Schweizer Bundesrat?

Bundespräsident Ignazio Cassis flog sein erstes Statement auf die Bilder aus Butscha ja um die Ohren, weil er das nicht als «Kriegsverbrechen» bezeichnet hatte. Er hätte mehr Haltung zeigen sollen. Ich fand das Statement an sich vernünftig als Botschaft eines Bundesrats eines neutralen Staates. Am nächsten Tag dann trat er erneut vor die Medien und fühlte sich bemüssigt zu betonen, wie stark er die Brutalität von Butscha ablehne. Das war schwach. Das zeigt, wie gefallsüchtig er ist. Die Kolleginnen und Kollegen sind nicht viel besser. Wir haben kein kriegstaugliches Kabinett. Das ist ja irgendwie auch schön, aber es reicht halt nicht für alle Zeiten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen