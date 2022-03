Ukraine-Krieg: Wien als Tummelplatz von Putins Spionen

Ukraine-Krieg Österreich als «Flugzeugträger Russlands»: Wien ist Tummelplatz russischer Spione Österreich pflegt enge Beziehungen zu Wladimir Putin. Westliche Geheimdienste zögern gar, ihre Erkenntnisse mit Wien zu teilen. Was hinter der Nähe der beiden Länder steckt. Stefan Schocher, Wien 29.03.2022, 05.00 Uhr

Russlands Präsident Wladimir Putin schwingt das Tanzbein mit der damaligen österreichischen Aussenministerin Karin Kneissl auf deren Hochzeit im August 2018. Roland Schlager / Pool / EPA APA POOL

Im Jahr 2014 rollte Österreich dem russischen Präsidenten Wladimir Putin den roten Teppich aus. Die Garde im Wiener Burghof stand samt Blasmusik parat. Es war der erste Besuch Putins in Westeuropa nach der Annexion der Krim. Die österreichische Wirtschaftskammer begrüsste ihn mit stehenden Ovationen. Als der damalige Chef der Organisation, Christoph Leitl, über seine langen Jahre an der Spitze der Wirtschaftskammer referierte, murmelte Putin leise aber für die Anwesenden hörbar: «Diktatur». Alle lachten.

Im Juni 2018 war Putin dann wieder in Wien. Und im August des selben Jahres tanzte er schliesslich auf der Hochzeit der damaligen Aussenministerin Karin Kneissl. Man wolle «Gesprächskanäle» offen halten, so lautete die offizielle Formulierung zu diesen Besuchen immer. Jetzt steht Österreich aber auf der Bremse, was ein Gas- und Öl-Embargo angeht. Zuvor hatte es Berichte gegeben, Österreich habe sich dafür eingesetzt, dass der russische Oligarch Oleg Deripaska nicht auf die EU-Sanktionsliste gesetzt wird.

Österreichs Präsident Alexander Van der Bellen (l), Russlands Staatschef Wladimir Putin (m) und der damalige Kanzler Österreichs Sebastian Kurz im Juni 2018 in Wien. Georg Hochmuth / AFP

Die «Financial Times» zitiert nun einen in Wien ansässigen ausländischen Diplomaten, der Österreich als «Flugzeugträger» Russlands in Europa bezeichnet. Das Verteidigungsministerium in Wien nennt der Diplomat eine «Abteilung des GRU», also des russischen Militärgeheimdienstes. Bereits zuvor waren Österreichs Geheimdienste von ausländischen Diensten als wenig vertrauenswürdig eingestuft und vom Informationsfluss ausgeklammert worden.

Enge Verbindungen zur russischen Elite

Die Verflechtungen zwischen Wien und Moskau sind denkbar eng. Als Wirecard-Manager Jan Marsalek das Weite suchte, stieg er in Baden bei Wien in ein Flugzeug, um nach Minsk zu fliegen. Eingefädelt hatten die Flucht mit einem Privatjet ein Mandatar der FPÖ sowie ein hochrangiger Beamter des österreichischen Geheimdienstes.

Und es gibt viele Geschichten wie diese. Von «freiberuflichen Nebentätigkeiten» etwa ist die Rede, denen Beamte nachgegangen seien. Von Doppelspionen, die mehr oder weniger offen als solche agiert hätten. Marsalek selber prahlte damit, die Nowitschok-Formel zu haben. In der Österreichisch-Russischen-Freundschaftsgesellschaft gab sich indes das Who-is-Who der Wiener Gesellschaft die Klinke in die Hand: Wirtschaftstreibende, Manager, Politiker.

Russlands Botschaft in Wien ist eine der grössten weltweit. Wien ist Sitz der OSZE und von UNO-Organisationen wie der Atomenergiebehörde IAEO. Hinzu kommen Konzernniederlassungen: Lukoil hat seine Zentrale für internationale Geschäfte in Wien. Und die Sberbank hat ihre Europa-Zentrale in der österreichischen Hauptstadt.

Putin vor der Invasion als «genialen Politiker» gefeiert

Das Resultat ist ein Freundeskreis aus Wirtschaft und Politik: Ein Ex-Kanzler sass da bis zuletzt im Verwaltungsrat von Lukoil, ein anderer im Verwaltungsrat der russischen Staatsbahnen. Weitere ehemalige Spitzenpolitiker, darunter auch ehemalige Kanzler, sind in .russischen Thinktanks aktiv. Karin Kneissl sitzt im Verwaltungsrat von Rosneft. Ex-Finanzminister Schelling berät den Gazprom-Konzern. Diese Liste liesse sich noch eine ganze Weile fortsetzen. Und Christoph Leitl von der Wirtschaftskammer, der nannte Putin noch am Tag vor dem Angriff auf die Ukraine einen «genialen Politiker» mit Handschlagqualität. Und nur einige davon haben diese Funktionen jetzt niedergelegt.

Auffallend ist bei all dem die äusserst dünne strafrechtliche Ausbeute. 2018 wurde ein pensionierter Bundesheer-Offizier ausgeforscht, der seit 1992 für Russland spioniert und im Zwei-Wochen-Rhythmus Berichte geliefert hatte. Der wurde dann aber zu gerade einmal drei Jahren Haft verurteilt.