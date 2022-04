Ukraine-Krieg: Putin bläst Mariupol-Sturm ab

Ukraine-Krieg Putin bläst den Sturm auf die letzte Festung in Mariupol ab – und lässt Ukrainer stattdessen aushungern 3500 Soldaten und 1000 Zivilisten harren weiterhin in einem Stahlwerk aus. Der Kremlchef unterbreitet ihnen ein vergiftetes Angebot. Paul Flückiger, Danzig 21.04.2022, 20.03 Uhr

Ein Blick aus der Ferne auf das Werksgelände von Asowstal: 3500 ukrainische Soldaten und 1000 Zivilisten harren hier noch aus. Oleg Petrasyuk / EPA

Russland hat nach eigenen Angaben die ukrainische Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer nach 52 Tagen Kampf eingenommen. Laut dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu halten sich nur noch «Nationalisten und ausländische Söldner» in dem Stahlwerk «Asowstal» verschanzt.

In drei bis vier Tagen sei auch dieses Werk erobert, berichtete Schoigu seinem Chef Wladimir Putin in einer vom russischen Staatsfernsehen übertragenen Planungssitzung. «Ich halte die vorgeschlagene Stürmung der Industriezone für unnötig», widersprach Putin und verlangte effektvoll den Rückzug eines zuvor offenbar selbst gegebenen Befehls.

«Es gibt keinen Grund, in diese Katakomben zu klettern und unter der Erde durch die industriellen Einrichtungen zu kriechen. Sperren Sie stattdessen dieses Industriegebiet so ab, dass keine Fliege hindurchkommen kann», befahl er seinem Verteidigungsminister.

In einem inszenierten Gespräch mit seinem Verteidigungsminister Sergej Shoigu (r) bläst Kremlchef Wladimir Putin den Sturm auf das Asowstal-Gelände ab. AP

Putin äusserste sich damit erstmals direkt als Oberbefehlshaber zum Krieg in der Ukraine. Das lässt aufhorchen. Der Kreml-Herrscher will sich offenbar vor heimischem Publikum als humanitärer Feldherr zeigen, womöglich vor dem Hintergrund wachsender Kritik am brutalen Vorgehen russischer Soldaten in der Ukraine.

Stattdessen richtete Putin eine erneute Aufforderung an die letzten Verteidiger von Mariupol, die Waffen niederzulegen. «Die russische Seite garantiert ihnen, dass sie am Leben bleiben und würdevoll behandelt werden. Alle Verletzten werden mit professioneller ärztlicher Hilfe versorgt werden.»

Laut den Kommandanten des etwas über einen Quadratkilometer grossen Industriegeländes im Ostteil der einstigen 440000-Einwohnerstadt, die inzwischen zu 90 Prozent zerstört sein soll, befinden sich rund 500 verletzte Soldaten dort, sowie etwa 1000 Zivilisten, meist Frauen und Kinder von Soldaten des wegen rechtsextremer Ideologien umstrittenen Freiwilligenbataillons «Asow». Dazu kommen rund 3000 kampferfahrene Soldaten, denen allerdings die Munition ausgeht - genau wie die Vorräte.

Erneuter verzweifelter Appell aus dem Stahlwerk

Marineinfanterie-Kommandant Sergej Wolynskyj hat in der Nacht auf Donnerstag einen neuen verzweifelten Appell, diesmal speziell «an das deutsche Volk» gerichtet: «Mariupol ist noch zu retten! Die Welt muss endlich «nie wieder» sagen und uns helfen.»

In seinem bisher dritten Hilferuf bittet er Deutschland, «als Garant für den sicheren Auszug der Zivilbevölkerung und des Militärs aus der belagerten Stadt aufzutreten». Das Böse, das die Welt 1945 habe stoppen können, sei jetzt wieder da, schreibt Komandant «Wolny»:

«Die russischen Besatzer zerstören unsere Städte, töten unsere Kinder, vergewaltigen unsere Frauen und verüben einen Genozid an unserem Volk.»

Deutschland könne sich jetzt «auf die richtige Seite der Geschichte stellen und den Faschismus im Keim stoppen, ehe er alles um sich herum verbrennt».

Trotz Putins humanitären Versprechungen wurde Mariupol und das «Asowstal»-Werk auch am Donnerstag von russischen Invasionstruppen bombardiert. Rund 100'000 Einwohner harren weiterhin in der Stadt aus.