Selenski fordert von Deutschland stärkeres Engagement

Ukraine-Krieg Selenski appelliert an die deutsche Hilfe: «Wieder versucht man in Europa, das ganze Volk zu vernichten» In dramatischen Worten wendet sich der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski per Video-Botschaft an die deutsche Politik und kritisiert zugleich Versäumnisse im Umgang mit Russland. Eine Replik von Kanzler Scholz auf die Rede des Präsidenten blieb aus. Christoph Reichmuth, Berlin 17.03.2022, 13.26 Uhr

Stehende Ovation für den ukrainischen Präsidenten Selenski von den Vertretern der Bundesregierung. Dieser sagte: «In Europa wird ein Volk vernichtet.» Key/Michael Kappeler

Schon in den letzten Tagen wandte sich der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski per Video-Botschaft an die Parlamentarier im britischen Unterhaus, an das EU-Parlament und am Mittwoch an den US-Kongress. Am Donnerstag appellierte der 44-jährige in eindringlichen Worten an die deutsche Politik, die Ukraine nach Kräften in ihrem Kampf für Freiheit und gegen die Besatzer zu unterstützen. «Wieder versucht man in Europa, das ganze Volk zu vernichten», sagte Selenski, der vom Bundestag mit stehender Ovation begrüsst worden war, in seiner rund zehnminütigen Rede. Tausende Ukrainer seien dem Krieg zum Opfer gefallen, «die Besatzer haben 108 Kinder ermordet - mitten in Europa.» Selenski fügte hinzu:

«Die russischen Truppen unterscheiden nicht zwischen Zivilisten und Soldaten, sondern zielen auf alles.»

Abermals forderte der ukrainische Präsident, eine Nato-Flugverbotszone mindestens über Teilen der Ukraine einzurichten und die Ukraine mit Waffen, aber auch Flugzeugen in ihrem Kampf für Freiheit und Demokratie zu unterstützen. Der Präsident spielte auch direkt auf die deutsche Vergangenheit des Zweiten Weltkrieges an. In Europa würde mit Blick auf die Vergangenheit stets die Phrase von «Nie wieder» platziert.

«Und jetzt sehen wir, dass diese Worte einfach nichts wert sind. In Europa wird ein Volk vernichtet.»

Selenski bedankte sich bei der deutschen Politik für die Unterstützung. Dennoch verbarg er seine Enttäuschung über das deutsche Zögern nicht. Deutschland habe mit der Politik des Dialogs und einer starken wirtschaftlichen Verknüpfung mit Russland über Jahre dazu beigetragen, in Europa wieder eine Mauer zu errichten, durch die die Ukraine nun isoliert und Russland ausgeliefert werde. Selenski spielte auf die Energieabhängigkeit Deutschlands von Russland an. Deutsche füllen damit die Kriegskassen des Kreml-Herrschers. Deutschland habe also dazu beigetragen, diese Mauer zwischen freiheitlicher Welt und Autokratie in Europa zu errichten.

«Sie merken es vielleicht nicht alle, aber Sie befinden sich wieder hinter einer Mauer. Nicht hinter einer Berliner Mauer, aber einer Mauer mitten in Europa.»

Diese Mauer werde stärker mit «jeder Bombe, die auf unseren Boden in der Ukraine fällt und mit jeder Entscheidung, die nicht getroffen wird.» Selenski fordert Deutschland zu mehr Entschlossenheit auf - bei Waffenlieferungen, aber auch durch ein sofortiges Embargo für russische Energieimporte. «80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Was ist die historische Verantwortung wert?», sagte Selenski.

Alleine nach Deutschland sind seit Beginn des Krieges fast 190'000 Menschen geflüchtet – offiziell registriert. Die wahre Zahl der Flüchtlinge dürfte höher liegen. Auf dem Bild Flüchtlinge am Bahnhof Berlin. Keystone/17.03.2022

In Anspielung auf die Forderung des früheren US-Präsidenten Ronald Reagan, der im Juni 1987 in West-Berlin dem damaligen Präsidenten der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, «Tear down this wall!» («Reissen Sie diese Mauer nieder!») zurief, sagte Selenski, direkt an den deutschen Kanzler Olaf Scholz (SPD) gewandt: «Lieber Herr Bundeskanzler Scholz, zerstören Sie diese Mauer!» Deutschland müsse eine Führungsrolle in dem Kampf für Demokratie übernehmen. «Helfen Sie uns, diesen Krieg zu stoppen.»

Keine Replik auf Selenski – stattdessen Debatte über Impfpflicht

Kaum war der Applaus für Selenski abgeebbt, ging der deutsche Bundestag zur Tagesordnung über - obschon sich Selenski direkt an Kanzler Olaf Scholz richtete, verzichtete dieser auf eine Replik. Das Parlament stritt im Anschluss an den historischen Auftritt des ukrainischen Präsidenten - nach Verlesung von Geburtstagsglückwünschen für anwesende Abgeordnete durch die Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt - über die Corona-Impfpflicht. Die Opposition kritisierte dies scharf. Der CDU-Aussenpolitiker Norbert Röttgen twitterte:

«Das war heute der würdeloseste Moment im Bundestag, den ich je erlebt habe!»

Womöglich kam es Vertretern der «Ampel»-Regierung von Olaf Scholz nicht ungelegen, nicht auf den dringlichen Appell und die Kritik des ukrainischen Präsidenten direkt eingehen zu müssen. Noch immer bezieht Deutschland Gas, Öl und Kohle zu grossen Teilen aus Russland, ein sofortiges Energieembargo lehnt die deutsche Regierung aus Furcht vor steigenden Preisen und sozialen Verwerfungen ab. Deutschland will aber weiterhin Waffen an die Ukraine liefern. Schon in den letzten Wochen erreichten Panzerfäuste, Luftabwehrraketen oder gepanzerte Fahrzeuge aus Deutschland das Kriegsgebiet. Dem ukrainischen Ruf nach weiteren deutschen Waffenlieferungen will die Bundesregierung nachkommen. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte am Mittwoch:

«Wir unterstützen die Ukraine zum Beispiel mit panzerbrechenden Waffen, und das werden wir auch weiter tun.»