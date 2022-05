Ukraine-Krieg: Biden-Gattin besucht das Kriegsland am Muttertag

Ukraine-Krieg Symbolkräftige Geste: Jill Biden trifft am Muttertag in der Ukraine die Gattin von Präsident Wolodimir Selenski Die amerikanische First Lady ist am Sonntag unangekündigt in die Ukraine gereist. In einer Provinzstadt an der Grenze zur Slowakei traf Jill Biden auch Olena Selenska, die Frau des ukrainischen Präsidenten. Renzo Ruf, Washington 08.05.2022, 17.00 Uhr

Olena Selenska (rechts) und Jill Biden (links) in einer Schule in Uschhorod, in der Kinder Muttertagsgeschenke herstellten. Susan Walsh / AP

Symbolträchtige Geste am Muttertag: Die amerikanische First Lady Jill Biden ist am Sonntag unangekündigt nach Uschhorod gereist. In der Provinzstadt an der Grenze zur Slowakei traf die Gattin von US-Präsident Joe Biden auf Olena Selenska, die Frau des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski. Die beiden Frauen, die nach amerikanischen Regierungsangaben seit Wochen in einem Dialog stünden, sprachen eine Stunde lang hinter verschlossenen Türen miteinander.

Während eines kurzen Medientermins sagte Biden: Sie habe während ihrer Europareise, die sie nach Rumänien und in die Slowakei geführt hatte, unbedingt am Muttertag einen Abstecher in die Ukraine machen wollen. «Es ist wichtig, der ukrainischen Bevölkerung zu zeigen, dass dieser Krieg aufhören muss und dass dieser Krieg brutal ist und dass die Menschen der Vereinigten Staaten hinter der Bevölkerung der Ukraine stehen.»

Selenska, die sich seit Beginn der russischen Invasion nicht in der Öffentlichkeit gezeigt hatte, zeigte sich gerührt über die Geste der Amerikanerin. Die Reise Bidens ins Kriegsland, die insgesamt zwei Stunden dauerte, sei eine «sehr mutige Handlung», sagte die ukrainische First Lady. «Wir können Ihre Unterstützung spüren und wir können alle die Führungsstärke des amerikanischen Präsidenten spüren.»

Virtuelles Gespräch zwischen Biden und Selenski

Joe Biden hat bisher auf eine Reise in die Ukraine verzichtet – auch weil sein Umfeld einen solchen Trip in ein Land, das von feindlichen Streitkräften besetzt wird, als zu gefährlich erachtet. Eine Reihe von hochrangigen Demokraten sind in den vergangenen Wochen deshalb an seiner statt in die Ukraine gereist, darunter Verteidigungsminister Lloyd Austin und Aussenminister Antony Blinken.

Am Sonntag stand allerdings eine erneute Videokonferenz von Biden mit dem ukrainischen Präsidenten Selenski auf dem Programm. Im Rahmen einer virtuellen G7-Tagung wollten sich die Staats- und Regierungschefs der führenden westlichen Nationen über das weitere Vorgehen im Ukraine-Krieg besprechen. Das Treffen findet einen Tag vor dem 9. Mai statt, dem «Tag des Sieges», an dem auf dem Gebiet der einstigen Sowjetunion das Ende des Zweiten Weltkrieges gefeiert wird.