Interview «Weltfrieden ist eine Illusion»: Star-Politologe Herfried Münkler rät der EU zu eigenen Atombomben Russland leide unter Phantomschmerzen, Putin wolle «Wladimir der Grosse sein» und die Zeit von regelbasierter Aussenpolitik sei mit dem Ukraine-Krieg vorbei, sagt der Politologe der Berliner Humboldt-Universität. Pascal Ritter 1 Kommentar 02.03.2022, 15.57 Uhr

Die Überreste eines Militärflugzeuges, das am vergangenen Freitag in der Nähe von Kiew auf ein Haus stürzte. Keystone

Der russische Angriff auf die Ukraine ist weiterhin in vollem Gange. Auch Wohngebiete sind unter Beschuss geraten. Ein langer Militärkonvoi der Russen wurde vor Kiew gesichtet. Derweil wollen sich Vertreter der beiden Länder in Belarus zu neuen Gesprächen treffen.

Herfried Münkler lehrte an der Humboldt-Universität in Berlin und ist Autor von Bestsellern zu Fragen des Krieges und der Europapolitik. Im Gespräch erklärt er die neue Ausgangslage, die der Ukrainekrieg für die Weltpolitik schuf.

Herr Münkler, ist die Ukraine verloren oder gibt es noch Hoffnung?

Herfried Münkler, 70, lehrte Politikwissenschaften an der Humboldt-Universität in Berlin. Privat

Die Russen haben keine Option des Rückzugs ohne gewaltigen Gesichtsverlust. Der Angriff hat, egal wie er ausgeht, Misstrauen und eine Konfrontation mit dem Westen ausgelöst, die auf Jahre hinaus das politische Klima bestimmen wird. Für Putin gibt es darum nur den Weg nach vorne. Ich gehe davon aus, dass er den Truppeneinsatz verstärken und grössere Verluste riskieren wird. Wenn ihn da jemand noch stoppen kann, ist es entweder die russische Bevölkerung mit massiven Demonstrationen. Oder aber es sind die Oligarchen, die wegen wirtschaftlicher Einbussen einen Putsch gegen Putin inszenieren. Oder es ist die Militärführung. Wenn das nicht passiert, ist die Ukraine verloren.

Was ist mit den Gesprächen in Belarus? Können die eine Verhandlungslösung bringen?

Kein ukrainischer Präsident könnte in dieser Situation auf die Forderungen Russlands eingehen. Und für die Russen gilt das gleiche. Eine Lösung wäre nur möglich, wenn es einen übermächtigen Dritten gäbe, der die Verhandlungen leiten und damit drohen könnte, dass er sich auf eine Seite schlägt, falls die andere Seite den vorgeschlagenen Kompromiss nicht annimmt. Das ist aber eine hypothetische Überlegung, weil es einen solchen Dritten nicht gibt.

Warum greift Putin die Ukraine gerade jetzt an?

Putins Erzählung, Russland wehre sich gegen eine Einkreisung der Nato, ist wenig plausibel. Denn zuletzt waren die USA vor allem mit China beschäftigt und haben an die Ukraine und Russland keinen Gedanken verschwendet. Die Europäer sind ohnehin mit sich selbst beschäftigt. Die Kluft zwischen den USA und Europa ist trotz Biden nicht geschlossen worden. Es gab keinen Handlungsdruck für Putin. Wenn er tatsächlich von einer Einkreisungsobsession beherrscht gewesen wäre, dann wäre ein Angriff in früheren Jahren sehr viel naheliegender gewesen. Das heisst, es geht ihm wohl um die Wiederherstellung des russischen Reiches. Imperien, die verkleinert wurden, leiden unter Phantomschmerzen. Die abgetrennten Bereiche tun ihnen weh. Und nachdem Putin Belarus und Kasachstan eingesackt hat, war er wohl der Auffassung: jetzt ist die Gelegenheit günstig, um auch noch die Ukraine zurückzuholen und auf diese Weise wieder ein imperialer Akteur zu werden.

Liegt der Kriegsgrund in der Biografie Putins, der sich in die Geschichtsbücher einschreiben will?

Es spielt sicher eine Rolle, dass er neben Peter dem Grossen und Katarina der Grossen als Wladimir der Grosse in die Geschichte eingehen will. Aber das ist nur ein Teil. Der andere Teil ist die Überzeugung, Russland sei von der Bevölkerung her zu klein, um diese imperiale Rolle zu spielen. Dazu brauche es zusätzlich die ukrainische Bevölkerung. Er möchte zudem sicherstellen, dass Russland eine Macht am Schwarzen Meer ist. Wenn wir vom Schwarzen Meer als geopolitischen Fixpunkt sprechen, dann fällt einem auch der Georgienkrieg 2008 und das Überspringen des Kaukasus im syrischen Bürgerkrieg ein. Im Schwung seiner Erfolge hält er es offenbar für an der Zeit zu zeigen, dass Russland wirklich ein Imperium ist. Im Unterschied zu den Chinesen, die etwas ähnliches mit wirtschaftlichen Mitteln tun, bleibt Putin wegen des Fehlens von wirtschaftlicher oder politischer Stärke nur die militärische Macht.

Hätten die EU- und Nato-Länder den Krieg kommen sehen können und verhindern müssen?

Man hat das schon kommen sehen. Und ich nehme auch für mich in Anspruch, das an verschiedenen Stellen aufgeschrieben zu haben. Aber der Westen hat an der Vorstellung festgehalten, Putin mit der Androhung wirtschaftlicher Sanktionen von militärischer Gewalt abhalten zu können. Es ist ehrenwert, dass Emmanuel Macron, Olaf Scholz, aber auch der US-Aussenminister Antony Blinken verzweifelt versucht haben, die Konzeption einer regelbasierten Weltordnung aufrecht zu erhalten. Bei ihren Besuchen in Moskau ging das fast bis zur Selbstpreisgabe. Aber Putin hat sich dadurch nicht abhalten lassen. Er hat nicht nur eine Drohkulisse aufgebaut, sondern ist zum Angriffskrieg übergegangen. Und damit hat er die Vorstellung dieser regelgeleiteten Weltordnung buchstäblich zertrümmert. Das ist eine Zäsur.

Russland sieht sich von der EU und der Nato eingekreist. Gab es denn von diesen westlichen Körperschaften einen Plan zur Osterweiterung oder ist man da hineingeschlittert, weil immer mehr Staaten aus der traditionell russischen Einflusszone mitmachen wollten?

Man kann keine längerfristige Strategie der EU oder der Nato erkennen. Es war eher eine Selbstbindung, die Entscheidung demokratisch gewählter Regierungen, sich dem Westen anzuschliessen, zu respektieren. Man hat Diskussionen darüber geführt, ob die osteuropäischen Länder von ihrer demokratischen Struktur her den Erwartungen der EU entsprechen, über geostrategische Fragen wurde hingegen praktisch nicht nachgedacht.

Hätte man Putin in eine europäische Sicherheitsstruktur einbinden können? Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel trinkt im Juni 2012 im deutschen Kanzleramt ein Glas mit dem russischen Präsidenten. Keystone

Manche Autoren erklären die Kriegsursache auch damit, dass man es nach der Wende verpasst hat, eine europäische Sicherheitsstruktur aufzubauen, die Russland einschliesst. Gab es denn diese Möglichkeit überhaupt in den 1990er Jahren?

Man darf nicht vergessen, dass Russland in den 1990er Jahren kaum eine Rolle spielte. Es war ein im Zerfall begriffener Akteur, der damit beschäftigt war, sich wirtschaftlich einigermassen zu reorganisieren. Die sicherheitspolitische Frage geriet damals aus dem Blick. Das war ein Fehler. Man hätte sich daran erinnern müssen, dass Russland bis ins 20. Jahrhundert eine aggressive Macht gewesen ist. Stattdessen hat man sich an der Formel «Sieg der Demokratie, Sieg der Marktwirtschaft» berauscht. Die Gegenformel aus dem Munde Putins hiess dann: «Der Zerfall der Sowjetunion ist die grösste geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts.»

Putin solidarisierte sich nach dem 11. September mit der USA, im deutschen Bundestag hielt er eine freundliche Rede. Hätte man denn Russland nicht bei dieser Gelegenheit einbinden können?

Man hätte sicherlich Russland, wenn es denn gewollt hätte, einbinden können, aber das wäre eine sicherheitspolitische Architektur gewesen, die eben doch auf demokratische Mindestbedingungen wertgelegt hätte. Und darauf hätte sich Putin ja zu keinem Zeitpunkt eingelassen.

Der Westen flirtete mit der Ukraine. Jetzt steht sie gegen Russland alleine da. Was ist da schiefgegangen?

Das Unfaire in der Kommunikation des Westens war, dass man der Ukraine nicht zu einer Finnlandisierung geraten hat, also dazu, ein europäisch orientiertes Land zu werden ohne Nato-Mitgliedschaft. Man erklärte, dass jedes Land das Recht hat, seine eigenen Bündnisse zu wählen, sagte aber gleichzeitig, dass man die Ukraine kurzfristig nicht aufnehmen und vor allem nicht verteidigen werde. Die ukrainische Führung hat sich unter dem Druck der Strasse und ihrer eigenen Identität des Euromaidans nicht für eine Finnlandisierung verhandeln mögen.

Schweden und Finnland wenden sich der Nato zu. Die Ukraine soll in die EU. Das provoziert wieder Russland. Stehen wir vor einer Spirale der Gewalt?

Das kann man nicht ausschliessen. Finnland ist mit der Ukraine vergleichbar. Es gehörte bis 1918 zum russischen Reich, und von daher ist es denkbar, dass Putin früher oder später ähnliche Lieder singt, von wegen Finnland gehöre eigentlich zu Russland. In den Strategieszenarien der Nato ging es zuletzt auch um die Möglichkeit eines russischen Panzerstosses durch Finnland und Schweden zum Nordatlantik, also nach Norwegen. Norwegen ist zwar ein Nato-Land, aber aufgrund seiner Geografie kaum zu verteidigen. Diese Überlegungen finden nun jenseits von Naivität und der Idee «Putin will ja nur spielen» statt und machen Finnland und Schweden nervös.

Russlands Atomstreitkräfte sind in Alarmbereitschaft. Wie wahrscheinlich ist ein Atomkrieg?

Na ja, das haben die Russen auch 2014 bei der Annexion der Krim gemacht. Das ist eher ein Fuchteln Putins. Aber nun findet ein zunehmender Transfer von Waffen von Westeuropa in die Ukraine statt. Selbst Deutschland sendet Panzer- und Luftabwehrwaffen, die im nun stattfindenden Strassenkampf sehr effektiv sein dürften. Man kann nicht ausschliessen, dass es bei diesem Transfer zu einer Konfrontation kommt. Dann muss man noch mal über eine nukleare Konfrontation nachdenken, aber im Moment zum Glück noch nicht.

Sie rieten in einem Radiointerview der EU zur Atomaren Bewaffnung? Wie meinten Sie das?

Die EU hat es nun mit jemandem zu tun, der mit Nuklearwaffen droht. Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob wir uns auf die nukleare Abschreckung der USA verlassen können. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass ein Trump wieder Präsident wird und eine ganz andere Politik verfolgt als Biden. Putin wird sich überlegen: «Werden die Amerikaner einen Nuklearkrieg riskieren, wenn ich nach dem Baltikum greife?» In dieser Lage ist es sinnvoll, wenn sich die Europäer sagen: Wir brauchen eine eigene Abschreckungskomponente, jedenfalls so lange, wie ein Putin im Kreml sitzt. Ich würde sagen, diese Überlegung ist nur dann obsolet, wenn es gelänge, Putin vor den europäischen Strafgerichtshof in Den Haag zu stellen und ihn wegen des Führens eines Angriffskrieges zu verurteilen. Weil das nicht passieren wird, ist das Projekt der rechtsförmigen Entscheidung von Konfliktfragen und der Bestrafung von Kriegsverbrechern vom Tisch. Also muss man über die Option einer atomaren Aufrüstung nachdenken.

Gelinge es nicht, Wladimir Putin vor den europäischen Strafgerichtshof in Den Haag zu stellen, brauche Europa neue Atombomben, sagt Herfried Münkler. Keystone

Wäre nicht Abrüstung besser für den Weltfrieden, wie es auf Friedensdemonstrationen gefordert wird?

Das ist eine Illusion. Bezeichnenderweise waren bei der Friedensdemonstration auch Plakate zu sehen, die für Waffenlieferungen an die Ukraine warben. Die Friedensbewegung ist selbst schockiert, was dort passiert. Die intellektuell verschwurbelte Form, in der einige Figuren wie Luisa Neubauer oder Sarah Wagenknecht auftreten, zeigt, dass sie eigentlich keine Antwort auf die Frage haben, die der Ukraine-Krieg aufwirft. Und im Ernst: Wollen sie abrüsten, wenn man es mit diesem Aggressor zutun hat?

Wie soll das konkret gehen, Atomwaffen im nicht immer einigen Europa?

Es braucht ein Oberkommando. Es darf nicht sein, dass 27 Staaten diskutieren, ob man nun abschrecken sollte. Man könnte das Oberkommando rotierend besetzen: Mal ein Deutscher, mal ein Franzose, mal ein Italiener. Das wäre ein grosser Schritt in der Integration, der alles frühere als reines Vorspiel erscheinen liesse.

Wie geht es mit der EU weiter? Hat die Ukraine eine Chance auf Aufnahme?

Was Ursula von der Leyen nun mit Bezug auf die Ukraine sagt, ist nicht mehr als eine nette Geste im Nebel des Krieges. Das Problem in der Europäischen Union ist ja jetzt schon, dass zu viele an ihrem finanziellen Tropf hängen. Und noch vor der Ukraine sind Balkanländer wie Nordmazedonien dran. Die Ukraine erfüllt zudem die demokratiepolitischen Voraussetzungen nicht.

Was halten sie von den Sanktionen gegen Russland, die neben Wirtschaft auch Kultur und Sport umfassen?

Im Augenblick läuft es auf umfassende Entkoppelung hinaus. Es darf nicht sein, dass Putin die EU bedroht, aber einige Freunde Putins können die florierende europäische Wirtschaft und das europäische Kulturleben nutzen, um reich zu werden.

Die Schweiz hat nach einigem Lavieren, Sanktionen übernommen. Gibt es noch eine Rolle für die Schweiz als neutrale Vermittlerin?

Für die Schweiz stellt sich die Frage, ob es ein Territorium sein will, das so viel Abstand zu den Kriegsgegnern hält, dass sich beide Seiten auf ihrem Gebiet treffen können. Im Moment scheint es dafür aber kein Bedürfnis zu geben. Die Schweizer Neutralität ist in der Situation keine einflussreiche politische Ressource.

Wie geht es nun weiter in der Beziehung zwischen dem Westen und Russland? Was kommt auf uns zu?

Wir stehen an einer Zeitenwende. Vor allem die deutsche Regierung hat sich bis zuletzt verzweifelt darum bemüht, den wertebasierten Ansatz der europäischen Ordnung aufrecht zu erhalten, und ist von Putin zynisch vorgeführt worden. Damit ist das Restvertrauen ausgelöscht und generalisiertes Misstrauen an dessen Stelle getreten. Die Folge davon ist eine Weltordnung der grossen Akteure, die ihre Einflusszonen abstecken. Drohgebärden werden künftig eine grössere Rolle spielen. Die neue Ordnung kann auch sehr friedlich sein, wenn es keine Konkurrenz um Einflussgebiete wie aktuell in der Ukraine gibt. Aber es gibt noch eine Reihe von Interessenkonflikten, sowohl was China, als auch was Russland anbetrifft. Insofern haben wir eher unruhige Zeiten vor uns. Es wird sehr lange dauern, bis wir wieder dort angelangt sind, wo wir in den Nullerjahren des 21. Jahrhunderts standen.

