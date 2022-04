Ukraine-Krieg: Biden stockt Hilfe um 33 Milliarden Dollar auf

Ukraine-Krieg Washington steht Selenski zur Seite: Biden will neue Waffen im Wert von 6 Milliarden Dollar an die Ukraine liefern Die nächste Phase des Kriegs in der Ukraine kostet die amerikanischen Steuerzahlenden 33 Milliarden Dollar. So viel Geld will US-Präsident Joe Biden für neue Waffen und humanitäre Hilfe ausgeben. Renzo Ruf, Washington 28.04.2022, 18.13 Uhr

Der amerikanische Präsident Joe Biden wies am Donnerstag den russischen Vorwurf zurück, die USA führe in der Ukraine einen Stellvertreterkrieg. Samuel Corum / EPA

Billig ist das nicht. 33 Milliarden Dollar soll das nächste amerikanische Hilfspaket für die Ukraine kosten – wobei gegen 6 Milliarden Dollar in neue Waffenlieferungen an Kiew fliessen könnten. Dies gab Präsident Joe Biden am Donnerstag im Weissen Haus bekannt.

Die neuen Mittel, die von Senat und Repräsentantenhaus genehmigt werden müssen, seien aber unbedingt nötig, betonte Biden. Denn der Aggressor im Ukraine-Krieg, Russlands autokratischer Herrscher Wladimir Putin, müsse zur Verantwortung gezogen werden, auch wenn Amerika dafür einen hohen Preis bezahle. Biden sagte: «Wir müssen das tun», auch wenn der Präsident einmal mehr betonte, dass sich Amerika nicht in einem Stellvertreterkrieg mit Russland befinde.

Das Hilfspaket sieht Rüstungsausgaben von mehr als 20 Milliarden Dollar vor. Ein Teil dieser Mittel würde allerdings dem Pentagon zukommen, das in den vergangenen Wochen schwere Waffen in die Ukraine geliefert hat und nun die Zeughäuser wieder auffüllen muss. (Über Details schwieg sich das Weisse Haus vorerst aus.) Demokraten und Republikaner im amerikanischen Parlament unterstützen den Nachtragshaushalt im Grundsatz; sie streiten aber darüber, ob die neuen Mittel für die Ukraine mit einem Pandemie-Hilfspaket verknüpft werden sollten, das die Regierung Biden ebenfalls beantragt hat.

Verhökert Washington nun Vekselbergs Jacht?

Biden kündigte zudem an, dass die amerikanischen Justizbehörden künftig beschlagnahmte Jachten oder Villen russischer Oligarchen verhökern wollten – und dass Amerika den Erlös aus diesen Transaktionen an die ukrainische Regierung überweisen werde. Oder, zugespitzt formuliert: «Beschlagnahmt Jachten, finanziert den Krieg.» So jedenfalls formulierte es Ron Klain, der Stabschef des Weissen Hauses, auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Diese neue Politik käme einem Kurswechsel Washingtons gleich: Bisher ist es den amerikanischen Ermittlungsbehörden nicht erlaubt, beschlagnahmte Vermögenswerte von Personen, die auf Sanktionslisten stehen, zu verkaufen. Washington könnte damit an Oligarchen wie Viktor Vekselberg ein Exempel statuieren, nachdem seine 90 Millionen Dollar teure Jacht zu Monatsbeginn in einem spanischen Hafen beschlagnahmt worden war.

Das neue amerikanische Hilfspaket kommt zu einem kritischen Zeitpunkt. Das Pentagon meldete am Donnerstag, dass die russische Offensive im Osten der Ukraine nur «langsam» vorankomme. Ein hochrangiger Vertreter des Verteidigungsministeriums begründete dies mit dem erbitterten Widerstand der ukrainischen Streitkräfte. Neue, schwere Waffen aus Amerika würden es der Ukraine ermöglichen, «in den nächsten fünf Monaten» Erfolg auf dem Schlachtfeld zu haben, sagte ein Vertreter des Weissen Hauses in einem Hintergrundgespräch mit Journalistinnen und Journalisten.