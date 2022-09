Moskauerin Yulia über die Wut und die Verzweiflung wegen Putin

Ukraine-Krieg Yulia* (31) über die Verzweiflung in der russischen Gesellschaft und ihre Wut: «Ich weiss nur, dass ich Putin nicht traue» Wenige Tage nach Kriegsausbruch berichtete uns die Moskauer Übersetzerin Yulia über Telegram, wie Putins Krieg das Leben liberaler Russinnen und Russen verändert. Heute erzählt sie uns von einer Gesellschaft, die sich nach der Teilmobilmachung im Schock befinde. Aufgezeichnet von Christoph Reichmuth Jetzt kommentieren 29.09.2022, 17.00 Uhr

Ein Abschied ins Ungewisse: Ein Mann umarmt vor einer Rekrutierungsstelle bei St. Petersburg seine Angehörigen. Anatoly Maltsev / 27.09.2022

«In den letzten Tagen hat sich die Stimmung in Moskau radikal verändert. Die Veränderungen traten ein, als Wladimir Putin erklärt hatte, in den Gebieten im Osten und Süden der Ukraine Referenden über den Anschluss an Russland abzuhalten. Erinnerungen an 2014 wurden wach. Wir alle wissen ja, was das Referendum auf der Krim für Russland gebracht hat.

Doch wirklich gekippt ist die Stimmung durch Putins Ankündigung einer Teilmobilmachung. Putin hat der russischen Bevölkerung versprochen, dass es nie zu einer Mobilmachung kommen werde. Noch eine Woche zuvor hat uns die Regierung gesagt, dass eine Mobilmachung nicht passieren werde.

«Putin hat uns nicht die Wahrheit gesagt.»

Sie reissen einfach Menschen aus ihrem Alltag heraus und schicken sie an die Front. Das ist sehr beängstigend.

Nun geschieht wieder dasselbe wie im März. Tausende von Menschen verlassen das Land, es liegt eine unglaubliche Spannung in der Luft. Aber verglichen mit den ersten Tagen nach Kriegsausbruch dominiert heute Panik. Die Leute haben Angst, dass sie selbst oder ihre Ehemänner und Freunde und Brüder in den Krieg ziehen müssen. Die Furcht vor Einberufung ist natürlich bei jenen am grössten, die nicht an die guten Intentionen von Russlands Krieg gegen die Ukraine überzeugt sind.

Die Mobilmachung verändert alles, der Krieg ist nun auch für Russland direkt spürbar. Seit März konnten die Menschen, auch jene, die den Krieg in der Ukraine für falsch halten, weiter im Alltag funktionieren. Er war weit weg, er betraf unser tägliches Leben kaum.

«Jetzt klopfen Militärangehörige an die Türen und sagen: Gebt uns eure Männer!»

Ich weiss nicht, ob ihr das mitbekommt, aber viele versuchen aus Angst und Panik, die Rekrutierungsbüros der Armee in Brand zu stecken. An einer Schule ist es vor wenigen Tagen zu einem Massaker gekommen, in der Stadt Rjasan hat sich ein Mann selbst angezündet, weil er nicht an die Front wollte. Viele verlieren den Verstand. Man hört von Menschen, die das Haus nicht mehr verlassen, ohne sich mit Messern zu bewaffnen. Es klingt so fürchterlich, was ich hier erzähle.

Es gibt viele Gerüchte, in den nächsten Tagen wolle die Regierung die Grenzen schliessen und niemanden mehr rauslassen. Aber ich glaube nicht, dass die Regierung das tun wird. Weil sie die wütenden Reaktionen der Menschen fürchtet.

Stimmabgabe für das Scheinreferendum in Luhansk über die Eingliederung der ostukrainischen Region in die russische Föderation. AP/27.09.2022

Das Land ist gespalten. Der Alltag lässt sich eigentlich gut bewältigen, die Preise sind nicht so stark gestiegen, wie wir es befürchtet hatten. Natürlich kann ich nicht frei meine Meinung sagen. Über Telegram ist es ungefährlich, aber bei der Kommunikation über Whatsapp würde ich schon etwas vorsichtiger sein.

Grundsätzlich ist man gut beraten, vorsichtig zu agieren. Es gibt noch immer viele, die sind überzeugt, dass Russland das Richtige tut in der Ukraine. Wer nicht an die guten Absichten Russlands glaubt, ist von der Entwicklung regelrecht geschockt. Es gibt nur zaghafte Versuche von Protesten gegen den Krieg. Wenn du rausgehst und dich den Protesten anschliesst, ist die Gefahr einfach zu gross, dass du dir und deiner Familie selbst Probleme kreierst, ohne dass sich an der Situation etwas ändert. Proteste in Russland funktionieren nicht wie Proteste in Europa. Wir haben hier ein anderes System.

Es ist auch schwierig, die Informationen über den Krieg richtig einzuordnen. Die radikale Linke sagt, Putin greife mit der Teilmobilmachung nach dem letzten Strohhalm, ansonsten verliere er den Krieg. Putin befinde sich in der Agonie. Die ältere Generation informiert sich über das staatliche Fernsehen. Sie glauben an einen verdeckten Krieg der Nato gegen Russland, und dass wir unser Mutterland beschützen müssen – ansonsten werde die USA schon morgen Bomben über unseren Städten abwerfen. Für wie realistisch ich es halte, dass Putin Nuklearwaffen einsetzt? Ich glaube, es wäre Putins letzter Ausweg. Niemand möchte diesen Weg.

«Ich würde diese Drohung nicht allzu ernst nehmen. Auch Putin kann den Weg eines Nuklearkrieges nicht wollen. Ich kann und will es mir nicht vorstellen.»

Ich informiere mich über verschiedene Quellen, das staatliche TV gehört nicht dazu. Ich informiere mich in linken und in rechten Kreisen, via VPN verfolge ich die britischen und die amerikanischen News. Ich möchte mir ein eigenes Bild machen können. Es gibt Fake-News auf beiden Seiten. Die linke Seite sagt, die Menschen würden bei den Referenden gefoltert und gezwungen, für den Anschluss an Russland zu stimmen.

Die Rechten verbreiten Clips von Menschen in der Ostukraine, die vor Freude über die Eingliederung in die russische Föderation weinen und die russische Fahne schwenken. Ich weiss die Wahrheit nicht. Ich weiss nur, dass ich unserer Regierung nicht traue. Ich bin sicher, dass die Referenden ein Verzweiflungsakt von Putin sind. Können wir nicht einfach die Menschen fragen, was sie möchten? In echten Referenden? Wo und wie sie leben möchten?

Eine Frau in den Ruinen einer Schule in der ukrainischen Stadt Mykolaivka. Das Gebäude wurde bei einem russischen Angriff weitgehend zerstört. Leo Correa / 28.09.2022

In den ersten Tagen nach Verkündigung der Teilmobilmachung fühlte ich mich so verloren wie noch nie in meinem Leben, ich spürte nichts ausser einem Gefühl der Ohnmacht. Ich glaubte, wir müssen unsere Sachen packen und unser Zuhause hinter uns lassen, meine Freunde, meine Grosseltern, und irgendwo ein neues Leben beginnen. Aber ich weiss, dass es nie gut ist, in einem Gefühl von Panik Entscheidungen zu treffen. Ich versuche mich aufzurichten und an das Gute, an die Veränderung zu glauben. Manchmal wache ich am Morgen auf und bin voller Kraft und Energie und Zuversicht, dass alles gut kommen wird. An einem anderen Tag wache ich auf und spüre nichts als Angst.

Es erschüttert mich, dass so viele meiner Freunde das Land verlassen haben. Und niemand will uns wirklich haben. Es ist nicht gut, Russin oder Russe zu sein in diesen Zeiten. Dein eigenes Land will dich umbringen, in dem es dich an die Front schickt – und für fast den ganzen Rest der Welt bist du der Feind, die Feindin. Unabhängig deiner politischen Meinung, unabhängig davon, ob du Putin unterstützt oder nicht. Sogar Länder, die unsere Alliierten zu sein schienen, wie die Türkei oder China, wenden sich von Russland ab. Die Menschen in Georgien und in Kasachstan helfen uns zum Glück. Denn das müssen alle wissen:

«Russen, die Russland verlassen, unterstützen Putin nicht. Sie brauchen jede Hilfe, die sie bekommen können.»

Vielleicht bin ich naiv, wenn ich bleibe und an das Gute glaube. Ich glaube in manchen Momenten an eine gute Zukunft für unser Land. Niemand lebt für immer, auch Putin nicht. Wir brauchen Leute in Russland, die an das Gute, den Frieden, die Kultur glauben. Wenn alle gehen, die keinen Krieg wollen, bleiben nur die Schlimmen zurück.

Was ich mir wünsche? Ich wünsche mir, dass die Politikerinnen und Politiker auf der ganzen Welt sich darauf konzentrieren, das Leben der Menschen zu verbessern, unseren Planeten zu schützen. Sie sollen aufhören mit ihren Kriegsspielen, die Idioten dieser Welt sollen ihre Waffen niederlegen. Ich glaube, es gibt keine Regierung, mit der die Menschen wirklich glücklich sein können, in Italien regiert jetzt eine Rechtsextremistin. Was ich mich für Russland wünsche? Dass Putin und sein Regime zerbrechen, möglichst schnell, umso früher er geht, umso besser.

Aber auch nach Putins Tod muss sein Regime nicht unbedingt untergehen. Er hat eine Generation herangezogen, die gewillt ist, seine Arbeit fortzuführen. Das Problem ist nicht Putin alleine. Manchmal wünsche ich mir, dass etwas Grösseres passiert als dies alles hier. Dass ein Asteroid auf unseren Planeten zusteuert und uns auf der Erde dazu zwingt, zusammenzuarbeiten. Damit wir daran erinnert werden, dass es nur zusammen geht, dass wir alle nur kurze Zeit auf der Welt sind und diese kostbare Zeit nicht für Kriege vergeuden dürfen. Wir müssen in Frieden miteinander leben. Können wir Menschen das nicht begreifen, verdammt noch mal? Ich hoffe, dass dieser Tag irgendwann einmal kommen wird. Und dass ich diesen Tag erleben darf.»

Name geändert*

