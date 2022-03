Ukraine-Krieg: Putin-Mord würde Gefahr für Nuklearschlag erhöhen

Ukraine-Krieg Zürcher Sicherheitsexperte warnt: «Ein Mordanschlag auf Putin würde die Gefahr eines Nuklearschlags erhöhen» Benno Zogg spricht über die Gefahr von russischen Bio-Waffen, die Brutalität russischer Soldaten und das mögliche Ende des Krieges. Interview: Samuel Schumacher Jetzt kommentieren 14.03.2022, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Benno Zogg ist in diesen Wochen ein gefragter Mann. Der Zürcher Sicherheitsexperte befasst sich am «Center for Security Studies» der ETH Zürich seit längerer Zeit mit der Situation in den einstigen Sowjet-Republiken. Seit Ausbruch des Ukraine-Krieges tritt der 32-Jährige nebst seiner Forschungs- und Lehrtätigkeit immer wieder vor die Fernsehkameras oder nimmt Anrufe von Journalisten entgegen, die seine Einschätzung zur aussergewöhnlichen Lage hören wollen.

Zwei Menschen kamen beim Angriff auf einen Wohnblock im Norden Kiews am Montag ums Leben. Bild: Aris Messinis/AFP

Herr Zogg, seit bald drei Wochen herrscht Krieg in der Ukraine. Läuft er so, wie Sie das erwartet haben?

Benno Zogg: Dass der russische Angriff derart massiv ist und das gesamte Land betrifft, ist eine Überraschung. Viele Analystinnen und Analysten sind ursprünglich von einer begrenzten Invasion ausgegangen, die sich auf die Ostukraine beschränkt. Weniger überraschend ist für mich, dass die russischen Pläne nicht aufgehen. Die Russen wollten Kiew innerhalb weniger Tage einnehmen und die Regierung stürzen. Das war nie wirklich realistisch und hat nicht geklappt.

Schockierend ist die Brutalität, mit der die Russen Zivilpersonen angreifen und Geburtskliniken und Schulhäuser bombardieren.

Die Brutalität ist enorm, aber nicht wirklich überraschend. In Tschetschenien oder in Syrien gingen die Russen teils noch viel brutaler vor. Was wir in der Ukraine sehen, ist – trotz bereits beträchtlicher Opferzahlen – im Vergleich dazu noch keine absolute Zerstörungswut.

Putins Truppen könnten also bald noch viel grausamere Dinge tun?

Theoretisch ja. Wenn jetzt tschetschenische Truppen auf der russischen Seite eingreifen und erste Städte in der Ukraine russisch besetzt werden, dann wird die Brutalität wohl bald noch einmal zunehmen. Die Frage ist aber, was Putin damit erreicht. Eine völlige Zerstörung der Ukraine entspricht weder den politischen noch den militärischen Zielen Russlands.

Benno Zogg, Sicherheitsexperte. ZVG

Zürcher Sicherheitsexperte Benno Zogg Benno Zogg, 32, forscht am «Center for Security Studies» der ETH Zürich zur Schweizer Aussenpolitik und der Sicherheitspolitik im postsowjetischen Raum. Er ist Co-Leiter des Programms Frieden & Sicherheit bei der aussenpolitischen Denkfa­brik «Foraus» und Mitherausgeber verschiedener sicherheitspolitischer Publikationen. Zogg hat an der Universität Zürich Politikwissenschaften und Neue Geschichte studiert und einen Masterabschluss in Sicherheits- und Entwicklungspolitik des King’s College in London. (sas)

Der britische Ex-General Richard Kemp fordert, die Nato solle sich einen Mordanschlag auf Putin überlegen, so, wie das die USA etwa bei Al-Kaida-Chef Osama bin Laden gemacht hatten.

Das liesse sich kaum umsetzen. Putin gilt als ziemlich paranoid und dürfte sehr gut geschützt sein von tausenden Leibwächtern.

Von tausenden Leibwächtern geschützt: Russlands Präsident Wladimir Putin. Keystone

Putin auszuschalten wäre sicher nicht einfach. Aber es könnte zehntausende Menschenleben retten.

Das wäre rechtswidrig und darf nicht Europas Stil sein. Selbst pragmatisch gedacht kann niemand ein ernsthaftes Interesse daran haben, den Präsidenten einer Nuklearmacht mitten in einem Krieg ermorden zu lassen. Das würde die Gefahr einer nuklearen Eskalation unnötig erhöhen. Und stellen Sie sich vor, was das für ein Signal senden würde, wenn die USA oder die Nato fremde Staatsoberhäupter auf diese Weise beseitigen würde. Das käme bei vielen Russen, die Putin unterstützen, gar nicht gut an. Zu Recht.

Die Proteste gegen Putin gehen ja aber auch in Russland weiter – trotz der Repressionen.

Ein Mord an Putin wäre illegal und ein ganz klarer Völkerrechtsbruch. Und wer würde denn auf Putin folgen? Ein Mordanschlag auf ihn würde jene innerhalb der russischen Machtelite stärken, die jetzt schon behaupten, der Westen wolle Russland vernichten. Der Kreis rund um Putin besteht nicht aus Personen, die nur darauf warten, endlich diesen Krieg zu beenden. Viele Hardliner, namentlich in der Armeeführung und den Geheimdiensten, würden vielleicht noch extremer reagieren und regieren als Putin selbst.

Putin soll also an der Macht bleiben?

Auch ohne ihn dürfte der Krieg weitergehen. In Russland könnte die Situation bei einem Umsturz noch chaotischer werden. Die Politik der harten Hand dürfte sich eher durchsetzen als eine sofortige demokratische Ordnung, wie wir sie uns wünschen würden.

Die Proteste gegen den russischen Präsidenten gehen weiter - auch in Südafrika. Keystone

Trauen Sie Putin einen Nuklearschlag zu?

Ein Nuklearschlag lässt sich nicht ausschliessen. Er ist aber nach wie vor eher unwahrscheinlich, auch weil er aus Sicht der Russen militärisch nicht notwendig ist. Russland hat sein konventionelles Waffenarsenal, etwa seine Luftwaffe, noch längst nicht ausgeschöpft. Und welches Ziel sollte Russland mit einer Atomwaffe angreifen? Kiew? Das würde die Probleme der Russen nur vergrössern. Die nukleare Drohung Moskaus richtet sich nach wie vor primär gegen die Nato. Putin will verhindern, dass sich das westliche Verteidigungsbündnis direkt einmischt – wovon die Nato bislang auch klar absieht.

In der Ukraine kursiert die Angst vor einem russischen Angriff mit biologischen oder chemischen Waffen. Präsident Selenski persönlich hat davor gewarnt.

Ausschliessen darf man nichts. Aber auch eine Attacke mit B- oder C-Waffen wäre von zweifelhaftem politischem oder militärischem Nutzen. Einen Unterschied zur nuklearen Gefahr aber gibt es: Bei einem Angriff mit einer Nuklearwaffe wäre sofort klar, dass Russland dahintersteckt. Bei biologischen oder chemischen Waffen könnten die Russen behaupten, sie hätten nichts damit zu tun. Moskau streitet ja nach wie vor ab, überhaupt im Besitzt von biologischen oder chemischen Waffen zu sein.

Die Angst vor Giftgasanschlägen, wie wir sie in Syrien gesehen haben, ist also unbegründet?

Ich glaube, dass die Hürden auch für Russland extrem hoch sind, solche international geächteten Waffen einzusetzen. Wie gesagt: Die konventionellen Methoden sind noch längst nicht ausgeschöpft. Und jetzt schon rückt die russische Armee – wenn auch langsamer als geplant – immer weiter vor und die ukrainische Armee wird täglich geschwächt. Die russischen Truppen auch, aber ihnen könnte es einfacher fallen, Verluste zu verkraften.

Noch immer fliehen täglich zehntausende Menschen aus der Ukraine. Die wenigen Züge, die noch durch das Land fahren, sind rappelvoll. Keystone

Am Montag verhandelten Russland und die Ukraine zum vierten Mal – vorerst ergebnislos. Was bringen diese Verhandlungen jetzt überhaupt noch?

Grundsätzlich ist und bleibt das Gespräch zwischen den beiden Seiten wichtig, selbst wenn es nur beim gegenseitigen Abtasten bleibt. Ich werte es als gutes Zeichen, dass die russische Seite etwas weniger von «De-Nazifizierung» spricht. Das kann andeuten, dass Russland Selenski nicht zwingend absetzen oder beseitigen will. Auch die ukrainische Seite hat sich bereit erklärt, zu verhandeln – auch über den Status der Krim, des Donbass oder eine mögliche ukrainische Neutralität.

Wenn die Ukraine diese Gebiete an die Russen abtritt und ihren Kurs Richtung Westen stoppt, hat Putin auf voller Linie gewonnen.

Putin sucht etwas, das er zuhause als «Sieg» verkaufen kann. Eine bündnisfreie Ukraine käme einem Teilsieg gleich, ja. Die Frage stellt sich, was die Ukraine im Gegenzug dafür erhielte. Ihre Souveränität muss bewahrt werden. Letztlich müsste der Ukraine garantiert werden, dass sie als Land weiter existieren kann, dass ihre Grenzen respektiert werden und Russland nicht wieder angreift.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat am Sonntag verletzte Soldaten in einem Kiewer Spital besucht. Keystone

Das hat man der Ukraine im Budapester Memorandum 1994 als Gegenleistung für ihren Verzicht auf Atomwaffen bereits einmal zugesichert. Es wäre doch naiv, wenn die Ukraine jetzt dem russischen Wort wieder vertrauen würde.

Es stellt sich tatsächlich die Frage, welche handfesten Garantien man der Ukraine geben könnte. Es bräuchte ziemlich sicher einen internationalen Überwachungsmechanismus, etwa UNO-Truppen an der Grenze zwischen der Ukraine und Russland oder regelmässige internationale Inspektionsbesuche auf russischen und ukrainischen Militärstützpunkten.

Was bringt die «Kumpel-Diplomatie» von Gerhard Schröder, der am Wochenende in Moskau mit Putin gesprochen hat?

Was immer diesen Krieg stoppen kann, ist ein Versuch wert. Erhoffen kann man sich davon aber wenig.

Die Russen sollen die Chinesen laut den USA um Militärhilfe gebeten haben. China bestreitet das. Was glauben Sie: Wie wird China sich in diesem Krieg verhalten?

China hat ein Interesse an Zurückhaltung und will sich kaum unnötig exponieren. Peking ist auch nicht wirklich in der Position, um vermitteln zu können.

Wie wird der Krieg enden?

Was klar ist: Eine gesamthafte Besetzung der Ukraine ist nicht möglich, den schnellen Sieg gibt es nicht. Der Konflikt dürfte noch mehrere Wochen, vielleicht mehrere Monate weitergehen mit steten russischen Geländegewinnen. Ob Kiew wirklich fällt, ob Putin grosse Teile der Ukraine besetzen will, bleibt offen. Wenn beide Seiten nicht mehr glauben, weitere substantzielle militärische Fortschritte machen zu können oder das humanitäre Leid untragbar wird, ist ein Waffenstillstand denkbar. Wann dieser Moment kommt und wie viel der Ukraine dann noch ukrainisch ist, ist auch nach drei Wochen Krieg enorm schwierig zu sagen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen