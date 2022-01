Ukraine-Krise: Johnson will mit Putin telefonieren

Ukraine-Krise Johnson will die Region besuchen und mit Putin sprechen – Biden kündet Verlegung von US-Truppen nach Osteuropa an Der US-Generalstabschef warnt mit drastischen Worten vor den Folgen einer russischen Invasion in die Ukraine. Um das zu verhindern, gehen die diplomatischen Bemühungen weiter: Nun schaltet sich der im eigenen Land unter erheblichem Druck stehende Boris Johnson ein. 29.01.2022, 07.38 Uhr

Der britische Premierminister Boris Johnson will angesichts der angespannten Lage zwischen Russland und der Ukraine Regierungskreisen zufolge in den kommenden Tagen in die Region reisen. Johnson soll dabei von Aussenministerin Liz Truss begleitet werden, hiess es am Freitagabend. Ein genaues Reiseziel wurde nicht genannt. Zudem wolle er mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefonieren.

Der britische Premierminister Boris Johnson will wegen der Ukraine-Krise mit Wladimir Putin telefonieren. Carl Recine / AP

Die US-Regierung warnte derweil mit drastischen Worten vor den Folgen einer möglichen russischen Invasion. Man glaube aber nicht, dass Präsident Putin den endgültigen Beschluss gefasst habe, die nahe der Grenze zur Ukraine zusammengezogenen Kräfte einzusetzen, sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Freitag im Pentagon.

8500 US-Soldaten in erhöhter Bereitschaft

Die USA werden nach Angaben von Präsident Joe Biden wegen der Ukraine-Krise bald zusätzliche US-Truppen in die osteuropäischen Nato-Staaten verlegen. Es gehe dabei um «nicht zu viele» Soldaten, schränkte Biden nach Berichten mitreisender Journalisten ein. Biden sprach am Donnerstagabend in Washington bei der Rückkehr von einem Besuch im Bundesstaat Pennsylvania.

Joe Biden, sagt es würden keine US-Soldaten in die Ukraine geschickt. Andrew Harnik / AP

Er machte keine genaueren Angaben dazu, um wie viele Soldaten es sich handeln könnte. Auf seine Anordnung hin waren am Montag 8500 Soldaten in den USA in erhöhte Bereitschaft versetzt worden, um bei Bedarf eine schnelle Verlegung zu ermöglichen. Biden hatte betont, es handle sich um eine Vorsichtsmassnahme, um Sorgen der osteuropäischen Nato-Mitgliedern zu begegnen. Es würden keine US-Soldaten in die Ukraine geschickt.

Russland dementiert geplanten Einmarsch in der Ukraine weiterhin

Der britische Premier Johnson sei entschlossen, die diplomatischen Bemühungen zu beschleunigen und auf Abschreckung zu setzen, «um ein Blutvergiessen in Europa zu vermeiden», sagte eine Downing-Street-Sprecherin am Freitag. Johnson werde Russland dazu drängen, sich zurückzuziehen und an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Ausserdem soll es nach Angaben aus Regierungskreisen von britischer Seite weitere Sanktionen gegen Russland geben. Der genaue Zeitpunkt von Reise und Telefonat war zunächst unklar.

Angesichts eines massiven russischen Truppenaufmarschs in der Nähe der Ukraine wird im Westen befürchtet, dass der Kreml einen Einmarsch in das Nachbarland planen könnte - Moskau dementiert das. Für möglich wird allerdings auch gehalten, dass nur Ängste geschürt werden sollen, um die Nato-Staaten zu Zugeständnissen bei neuen Sicherheitsgarantien zu bewegen. Die Bemühungen um eine Entschärfung des Konflikts dauern seit Wochen an.

Macron und Putin einig über nötige Deeskalation

Am Freitag sprachen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und sein russischer Kollege Putin über den Konflikt und verständigten sich dabei über die Notwendigkeit einer Deeskalation. Dies verlautete aus Élyséekreisen im Anschluss an das Telefonat. Um zu einem Abbau der Spannungen zu gelangen, sollten demnach sowohl bilaterale Gespräche zwischen den Staatschefs fortgeführt werden - wie auch die Verhandlungen zur Lösung der Ukraine-Krise im Normandie-Format, in dem Deutschland und Frankreich vermitteln.

Putin bekräftigte in diesem Gespräch russische Forderungen nach verbindlichen Garantien für die Sicherheit in Europa, wie der Kreml mitteilte. Dazu zählt etwa eine Ende der Ausdehnung der Nato und der Verzicht auf Angriffswaffen in der Nähe der russischen Grenzen.

Russischer Angriff könnte ohne Vorwarnung erfolgen.

US-Generalstabschef Mark Milley warnte für den Fall einer russischen Invasion vor zahlreichen zivilen Opfern in der Ukraine. «In der gesamten Ukraine gibt es viele Menschen und sehr dicht besiedelte Zentren», sagte Milley und nannte als ein Beispiel die Hauptstadt Kiew. «Und wenn ein Krieg in einem Ausmass, das möglich ist, ausbrechen sollte, wird die Zivilbevölkerung extrem darunter leiden.»

Mark Milley, der amerikanische Generalstaabsschef. Alex Brandon / AP

Sollten die gesammelten russischen Kräfte die Ukraine angreifen, würde das «zu einer beträchtlichen Anzahl von Opfern führen. Und Sie können sich vorstellen, wie das in dichten städtischen Gebieten, entlang von Strassen und so weiter und so fort, aussehen würde. Es wäre entsetzlich, es wäre schrecklich.»

Milley sagte, Russland habe mehr als 100'000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. Ein Angriff könne demnach «mit sehr, sehr wenig Vorwarnung» erfolgen. (dpa)