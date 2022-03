ABC zum Vincenz-Prozess Von A wie Arglist bis T wie Tinder, von E wie Egoist bis F wie Freispruch: Die grosse Übersicht zur Wiederaufnahme des Raiffeisen-Prozesses

Im Zürcher Volkshaus geht am Dienstag der wichtigste Schweizer Wirtschaftsprozess der letzten Jahrzehnte in die nächste Runde. Die Staatsanwälte fordern sechs Jahre Haft für die Hauptangeklagten. Die Verteidiger verlangen vollen Freispruch. Worum geht es in diesem Fall?