UKRAINE Warum Macrons Scheitern dasjenige des ganzen Westens ist Der französische Präsident und EU-Ratsvorsitzende Emmanuel Macron versuchte bis zum letzten Moment, Moskau von einer Offensive in der Ukraine abzuhalten. Mit ihm steht der ganze Westen vor einem diplomatischen Scherbenhaufen. Stefan Brändle, Paris 22.02.2022, 20.23 Uhr

Böse Vorahnung: Macron im Januar im Kreml gegenüber Wladimir Putin. Keystone

Er weiss, dass Wladimir Putin zu allem bereit ist. Aber Emmanuel Macron liess sich nicht von seinem Vermittlungsversuch abbringen und telefonierte noch am Montag mit seinem russischen Amtskollegen. Hoffnungsvoll lancierte er die Idee eines Spitzentreffens mit US-Präsident Joe Biden.

Umso grösser waren Perplexität und Frustration nach Putins erschreckender Rede. Macron muss ausser sich gewesen sein, wenn man die Verlautbarung des Elysée-Palastes deutet. Darin heisst es,

der russische Präsident sei «ideologisch abgedriftet» und er entwickle «paranoide» Ansätze.

Der Zorn des französischen Präsidenten ist verständlich. Als EU-Ratsvorsitzender hatte er keinen Aufwand gescheut, die Stimme Europas auf diffizile Weise zwischen Moskau und Washington einzubringen. Auch als ihn Putin im Kreml an einem ellenlangen Tisch demütigte, bemühte sich Macron um ein Lächeln, obwohl ihn seine zuckenden Kinnmuskeln verrieten. Stets verströmte er Optimismus – eine Pose, mit der er sich in Frankreich im laufenden Präsidentschaftswahlkampf auch von seinen Rivalinnen und Rivalen abzuheben versucht: Während sie ihn für Pandemie, Inflation und Ukraine verantwortlich machen, will er seinen Wählern beweisen: Wir schaffen das alles.

Putin auch in Mali im Vormarsch

Welch Sinnbild für den Kater der westlichen Demokratien: Macrons Positivstrategie ist am Montag wie ein Kartenhaus zusammengebrochen. Der eifrige Franzose steht nicht mehr wie ein diplomatisch versierter Troubleshooter da. Seine Gegner erinnern daran, dass er bereits vergangene Woche eine Niederlage einstecken musste, als er in Mali die französische Barkhane-Mission mit 5000 Soldaten abblasen musste. Ausgerechnet Putins Privatarmee Wagner übernimmt die Stellung.

Macrons Scheitern zeugt auch vom taktischen Versagen der westlichen Diplomatie. Das deutsch-französische Tandem lief nicht geschmiert wie zu Merkels Zeiten: Macron und der deutsche Kanzler Olaf Scholz agierten in Moskau eher neben- statt miteinander. Versagt hat auch die implizite Arbeitsteilung zwischen den «Europäern» und den «Angelsachsen». Drohkulisse in Washington und London – Vermittlungsversuche aus Paris und Berlin: Dieses an sich geschickte Teamwork, das mithelfen sollte, Putin den Tarif zu erklären, ohne die Türen zuzuschlagen, erweist sich rückblickend als wirkungslos.

Da stimmte die Welt noch für den braungebrannten Macron: 2019 in der Sommerresidenz des französischen Präsidenten Keystone

Vielleicht auch, weil die Arbeitsteilung und Koordination gar keine war. Dem Kreml musste sie bald einmal als reichlich aufgesetzt erscheinen. Biden verfolgt eine innenpolitische Agenda, und der britische Premier Boris Johnson bleibt auf Distanz zur EU, obwohl er wörtlich gleich reagierte wie Brüssel: Putins Angriff stellt für sie eine «flagrante Verletzung» der ukrainischen Souveränität dar.

Noch weniger Einigkeit herrscht innerhalb der einzelnen westlichen Staaten. Das zeigt sich exemplarisch im französischen Wahlkampf. Die Kandidatin der konservativen «Républicains», Valérie Pécresse, ruft zu einer entschlossenen Reaktion des Westens auf. Ein schändliches Abnicken, wie es Paris und London 1938 nach Hitlers Annektierung des Sudetenlandes praktiziert hätten, dürfe es nicht mehr geben, meinte die Republikanerin am Dienstag im Brustton der Überzeugung.

Die Hälfte der Präsidentschaftskandidatinnen und -kandidaten macht aber lieber den Alliierten Vorhaltungen, allen voran den eigenmächtig agierenden Amerikanern. Linkenchef Jean-Luc Mélenchon und die beiden Rechtspopulisten Eric Zemmour und Marine Le Pen – die zusammen etwa 40 Prozent der Stimmen verkörpern – orten Putin zwar zwangsläufig als Völkerrechtsverletzer – aber nur, um die Nato für die Eskalation in die Mitverantwortung zu ziehen. Zemmour lehnt jede Form von Sanktionen gegen Moskau ausdrücklich ab. Vor zwei Tagen noch hatte er erklärt, er glaube nicht an einen russischen Vorstoss. Auch jetzt scheinen Putins nützliche Idioten den Glauben nicht verloren zu haben.