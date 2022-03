Ukraine Zwei Wochen Krieg in Grafiken: Wonach die Leute jetzt googeln und welche Firmen vom Krieg profitieren Der russische Angriff auf die Ukraine vor zwei Wochen hat die Welt dramatisch verändert. Grafiken zu einigen der Auswirkungen. Mark Walther und Stefan Trachsel Jetzt kommentieren 09.03.2022, 16.00 Uhr

Zwei Wochen ist es her, seit Russland mit Panzern in die Ukraine einmarschiert ist. Der Westen bestrafte Russland mit dem wohl grössten Sanktionspaket, das es je gegeben hat. Die folgenden Grafiken zeigen, wie sich der Krieg und die Reaktion darauf bereits ausgewirkt haben.

Mit nichts zu vergleichen ist das menschliche Leid, das der Krieg in der Ukraine ausgelöst hat. Das UNO-Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) zählt seit dem Kriegsausbruch mehr als zwei Millionen ukrainische Flüchtlinge, die in einem anderen Land Schutz suchen. Die meisten kommen in einem der Nachbarländer unter. Mehr als die Hälfte aller Flüchtenden gelangte nach Polen, danach folgen Ungarn und die Slowakei. Knapp 100’000 Personen flüchteten nach Russland.

Die Zahl der tatsächlich Geflüchteten übersteigt die zwei Millionen. Jene, die innerhalb der Ukraine auf der Flucht sind, weist das UNHCR in seiner Statistik aus. Ausserdem werden nicht alle, die das Land verlassen, registriert, denn Ukrainer können visumfrei in die EU reisen und dort 90 Tage bleiben. Das UNHCR rechnet mit rund vier Millionen Flüchtlingen aus der Ukraine – bei rund 40 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern.

Ukrainische Soldaten an einer Panzersperre in Kiew. EPA/ZURAB KURTSIKIDZE (8.3.2022)

Keine Klarheit herrscht über die Anzahl Toter und Verletzter im Kriegsgebiet. Angaben von ukrainischer und russischer Seite sind mit äusserster Vorsicht zu geniessen, weil sie Teil der Propaganda sind. Verlässlicher sind die Daten der Vereinten Nationen: Das UNO-Menschenrechtsbüro zählte bis Montag 474 getötete Zivilisten (davon 17 Kinder) und 861 Verletzte (davon 30 Kinder). Dabei handelt es sich um einen Mindestwert. Die tatsächlichen Zahlen dürften deutlich höher sein, denn für viele Fälle steht die Bestätigung noch aus.

Die Invasion, die Bilder von Kriegsgräuel und Flüchtenden bewegen die Menschen. Das bestätigt ein Blick auf Google Trends – ein Tool, das zeigt, wonach auf Google gesucht wird. In der Woche des Kriegsausbruchs vom 24. Februar stiegen die Google-Abfragen nach «Ukraine» in der Schweiz sprunghaft an und überholten den Suchbegriff «Corona»:

Allerdings wird nur rund halb so oft nach «Ukraine» gegoogelt wie zu Spitzenzeiten nach «Corona». Der Coronahöhepunkt bei den Google-Suchen lag in der Woche vom 16. März 2020. An diesem Montag rief der Bundesrat die Notlage aus und schloss Restaurants sowie Freizeitbetriebe.

Doch auch die Suchterme in Russland verraten, wie die Stimmung in gewissen Teilen der Bevölkerung ist. So häuften sich die Anfragen nach Flügen und «wie man Russland verlässt»:

Google registrierte beide Suchterme so häufig wie nie in den letzten 18 Jahren.

Im Suchverhalten der Russinnen und Russen zeigt sich ausserdem deutlich, dass der Krieg auch im Internet tobt. Die russische Zensurbehörde hat es Medien verboten, Begriffe wie «Krieg», «Invasion» oder «Aggression» zu verwenden, wenn es um den Krieg in der Ukraine geht. Diese Massnahme scheint auf das Suchverhalten bei Google abzufärben: Nach «Krieg Ukraine» wurde in Russland in der zweiten Kriegswoche bereits deutlich weniger oft gesucht als in der ersten.

Die Suchanfragen nach VPN-Verbindungen nehmen hingegen stark zu. Eine solche Verbindung braucht es, um im Internet das Geo-Blocking der russischen Behörden zu umgehen. So kann man in Russland zum Beispiel weiterhin auf Facebook, Youtube und Twitter zugreifen, obwohl die Zensurbehörde die Dienste gesperrt hat.

Die Google-Daten und Konkurrenz in Russland Bei Google Trends geben die Werte das Suchinteresse relativ zum höchsten Punkt im Diagramm an. Der Wert 100 steht für die höchste Beliebtheit dieses Suchbegriffs. Der Wert 50 bedeutet, dass der Begriff halb so beliebt ist. Man kann also herauslesen, wie beliebt ein Suchbegriff heute im Vergleich zu früher oder im Vergleich zu einem anderen Suchbegriff ist. Was aus den Daten nicht hervorgeht: Wie häufig effektiv nach einem Begriff gesucht wurde. In Russland ist Google ausserdem nicht der alleinige Dominator unter den Suchmaschinen. Viele Russinnen und Russen benutzen den Dienst des Unternehmens Yandex. Je nach Quelle hat mal Google, mal Yandex den grösseren Anteil am russischen Suchmaschinenmarkt.

Eindrückliche Hockeyschläger-Kurven sind bei den Preisen von Öl und Gas zu beobachten. Die Preise für die wichtigsten Exportgüter Russlands stiegen aus mehreren Gründen: Nebst den Verwerfungen durch den Krieg geht die Angst um, dass der Westen den Bezug ebenfalls sanktioniert oder aber dass Russland die Lieferungen selbst stoppt.

Öl-Preise in der Übersicht des Portals Heizoel24.ch

Zu spüren sind diese Preiserhöhungen bereits an der Zapfsäule: Preise von über 2 Franken für Benzin und noch mehr für Diesel sind an den Schweizer Tankstellen mittlerweile gang und gäbe.

Noch nicht unmittelbar spürbar sind die Preissteigerungen für andere Rohstoffe, bei denen Russland eine grosse Rolle spielt. Doch deren Preise steigen auch. Dazu gehören nicht nur Metalle wie Nickel oder Kupfer, auf welche die Industrie angewiesen ist. Russland und die Ukraine bauen auch enorme Mengen an Weizen an und gehören zu den wichtigsten Exporteuren. Bereits ist der Weizenpreis höher als zuletzt 2008.

Das UNO-Ernährungsprogramm befürchtet deshalb, dass der Krieg weltweit Hungerkrise verschärfen wird. Wer darunter besonders leiden würde: die Ärmsten in Afrika. Laut der deutschen Entwicklungsministerin könnten 8 bis 13 Millionen Menschen zusätzlich in den Hunger getrieben werden.

Die Reaktion des Westens auf den Krieg hat in der russischen Wirtschaft – wie bezweckt – tiefe Spuren hinterlassen. Ein Instrument im westlichen Sanktionsarsenal hat vermutlich sogar den Kreml überrascht: die Sperrung der russischen Zentralbankguthaben im Ausland. Dadurch verlor die Notenbank den Zugriff auf Hunderte Milliarden Dollar, die sie extra für den Fall einer Isolation durch den Westen angehäuft hatte.

Die Folge: Der russische Rubel verlor über 40 Prozent gegenüber dem US-Dollar.

Das war aber bei weitem nicht das erste Mal in jüngster Zeit, dass die russische Währung in einer Krise praktisch ins Bodenlose fällt. Prozentual gesehen ist der laufende Absturz nicht mal der Schlimmste, wie der «Economist» in einer anschaulichen Grafik zeigt:

Screenshot Economist

Als Russland 1998–99 seinen Schuldzinszahlungen nicht mehr nachkommen konnte, verlor der Rubel noch stärker an Wert. Die derzeitige Krise, die in der Grafik bereits mit dem Truppenaufmarsch im Herbst begann, ähnelt derweil eher dem Muster nach der russischen Invasion Georgiens (2008–09) und der Krim-Annexion (2014–15).

Die Reaktion der westlichen Aktienmärkte sieht nicht ganz so dramatisch aus wie in Russland. Ein Abwärtstrend ist seit Anfang Jahr und teilweise schon früher sichtbar. Das heisst, dass die Märkte die Möglichkeit einer russischen Invasion schon da einzupreisen begannen. Auch drückten steigende Energiepreise und die anhaltende Inflation auf die Aktien.

Die Nasdaq-Börse, wo Tech-Schwergewichte wie Meta (Facebook), Alphabet (Google) oder Amazon kotiert sind, hat stärker eingebüsst als beispielsweise der umfassende US-Index Dow Jones International oder der Schweizer SMI.

Nicht alle Aktien haben aber unter dem Krieg gelitten. Augenfällig ist, wie sich die Papiere einiger Rüstungsfirmen schlugen. Sie werden von der angekündigten Aufrüstung insbesondere in Europa profitieren und legten entsprechend zu.

Grosse Gewinne weisen die fünf grossen Rüstungsunternehmen in Europa: Rheinmetall (D), Thales (F), BAE Systems (UK), Hensoldt (D) und Leonardo (IT).

Aber auch amerikanische Rüstungsaktien wie Lockheed Martin oder Raytheon legten zu, wenn auch nicht ganz so stark. Der Rüstungskonzern General Dynamics, Besitzer der Ostschweizer Mowag-Gruppe, verzeichnete seit Anfang Jahr ebenfalls einen Anstieg von über 16 Prozent.

In der Krise ist der Schweizer Franken erneut seinem Ruf als sicherer Hafen gerecht geworden. Die Schweizer Währung wertete sich insbesondere gegenüber dem Euro auf.

Am 4. März erreichte der Franken gar Parität mit dem Euro, ein Euro und ein Schweizer Franken sind seither gleich viel wert. Zuletzt gab es das – nur für sehr kurze Zeit – als die Schweizerische Nationalbank am 15. Januar 2015 überraschend den Mindestkurs zum Euro aufgab.

Wer jetzt nach Asien fliegen will, muss dafür mehr Zeit einplanen. Russland hat für die meisten europäischen Länder seinen Luftraum gesperrt, als Reaktion auf die gleiche Massnahme der europäischen Länder. Das betrifft auch die Swiss. Der Flug von Zürich nach Tokio dauert neu fast 15 Stunden. Der Umweg um Russland kostet drei Stunden zusätzliche Flugzeit.

Die NZZ hat den Umweg in einer schönen Grafik illustriert:

