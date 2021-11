57 Prozent wollen Impfpflicht: Covid-Pandemie muss enden

Umfrage Wir haben gefragt, Sie haben abgestimmt: So viele Prozent der Leserinnen und Leser wollen die Impfpflicht Österreich hat sie, mehrere deutsche Bundesländer wollen sie, in der Schweiz aber ist sie offiziell noch kein Thema: die Impfpflicht. Eine CH-Media-Umfrage aber zeigt: Mehr als die Hälfte der Befragten ist für die radikale Massnahme. Samuel Schumacher Jetzt kommentieren 23.11.2021, 17.00 Uhr

Modernes medizinisches Wundermittel: Eine Mehrheit der Leserschaft befürwortet eine generelle Impfpflicht in der Schweiz. unsplash

Die Ansteckungszahlen steigen und die Experten des Bundes warnen davor, dass die Schweiz in einem Monat am selben Punkt stehen könnte wie Österreich: Es drohen volle Intensivstationen. Ein Blick auf die jüngsten Statistiken des Bundesamtes für Gesundheit zeigt: Eine deutliche Mehrheit der hospitalisierten Covid-Kranken in der Schweiz sind Ungeimpfte.