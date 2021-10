Nach Waldbränden: Insel Euböa wird überschwemmt

Unglück Nach verheerenden Waldbränden: Schwere Überschwemmungen auf griechischer Insel Nachdem im Sommer mehrere tausend Hektare Wald abbrannten, wird die griechische Insel Euböa nun vom nächsten Unglück erschüttert. 10.10.2021, 10.11 Uhr

Auf der zweitgrössten griechischen Insel Euböa haben starke Regenfälle in der Nacht zum Sonntag grosse Schäden angerichtet. Vor allem der Norden der Insel war betroffen, dort wurden Häuser überschwemmt, Menschen mussten gerettet werden, Teile von Strassen brachen weg, Strände wurden verwüstet. «Das ist in unserer Gemeinde noch nie vorgekommen, kein Stein steht mehr auf dem anderen», sagte der Bürgermeister der Ortschaft Mantoudi, Giorgos Tsapourniotis, am Sonntag dem griechischen Fernsehsender Open im Interview.