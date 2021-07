Pegasus Projekt deckt Überwachungsskandal auf – Snowden bestürzt

Unheimliche Erkenntnis «Projekt Pegasus» deckt neuen weltweiten Überwachungsskandal auf – die sechs wichtigsten Fragen und Antworten Acht Jahre nach der NSA-Enthüllung durch Edward Snowden haben mehrere Zeitungen einen neuen, gross angelegten Spionage-Fall aufgedeckt. Die Software der «NSO Group» kann sogar auf die Kamera und das Mikrofon von Smartphones zugreifen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen. Samuel Schumacher 19.07.2021, 11.25 Uhr

Das «Pegasus Projekt» hat einen neuen weltweiten Überwachungsskandal aufgedeckt. Bild: Andrew Guan/unsplash

Am Sonntagabend haben mehrere internationale Zeitungsredaktionen – darunter die «Süddeutsche Zeitung», der britische «Guardian», die französische «Le Monde» und die «Washington Post» - das «Pegasus-Projekt» lanciert. Beobachter vergleichen die aktuelle Enthüllung mit dem Massenüberwachungsskandal des amerikanischen Geheimdienstes NSA, den der Whistleblower Edward Snowden 2013 publik gemacht hatte.

Die Pariser Organisation «Forbidden Stories» und die Menschenrechtsorganisation «Amnesty International» haben 17 Redaktionen eine Liste mit rund 50'000 Telefonnummern zur Verfügung gestellt, die laut ihren Angaben möglicherweise mit der Überwachungssoftware Pegasus des israelischen Unternehmens «NSO Group» belauscht worden sind. Die Software des Unternehmens soll eigentlich dazu dienen, Regierungen und Geheimdiensten im Kampf gegen Terroristen und Verbrecher zu unterstützen. Laut den neuen Recherchen, die diese Woche stückweise veröffentlicht werden, haben mehrere Staaten das Programm aber dazu missbraucht, unliebsame Journalisten, Menschenrechtsaktivistinnen oder politische Kontrahenten auszuspionieren.

Die Software Pegasus kann aus der Distanz auf Telefone zugreifen und im Hintergrund – ohne, dass der Betroffene etwas davon merkt – wichtige Funktionen wie etwa die Kamera oder das Mikrofon fernsteuern. Das Programm ermöglicht das Mitlesen von E-Mails und Textnachrichten und das Abhören von Telefongesprächen. Es kann Passwörter mitlesen und die Einträge in die Kalender-Apps einsehen. Die Software wird durch komplexe Vorgänge aktiviert, ohne dass betroffene Personen überhaupt einen Link anklicken oder sonst irgendetwas tun müssen.

Laut den aktuellen Recherchen sind 13 amtierende oder ehemalige Präsidenten, Regierungschefs und Premierminister betroffen. Dazu kommen rund 180 Journalisten, etwa die Chefredakteurin der «Financial Times» in London, Reporter der «New York Times», des «Economist», von «CNN» oder der unabhängigen ungarischen Rechercheplattform «Direkt 36».

Welche der rund 50'000 Telefonnummern auf der aufgetauchten Liste genau gehackt worden sind, ist noch unklar. Bei einer Stichprobe von 67 Nummern haben die beteiligten Journalisten und Forscher in 23 Fällen einen Angriff bestätigen können. In 14 Fällen gilt er als wahrscheinlich. Es ist davon auszugehen, dass also mindestens die Hälfte der 50'000 Nummern in irgendeiner Weise überwacht worden sind.

Zu den Überwachten gehörten neben den Politikern und Journalisten auch die Frau des ermordeten Journalisten Jamal Khashoggi oder die saudische Frauenrechtlerin Loujain al-Hathoul, die sich in ihrer Heimat unter anderem dafür einsetzte, dass Frauen Auto fahren dürfen. Al-Hathoul wurde kurz nach dem Angriff auf ihr Telefon in Dubai entführt und nach Saudi-Arabien verschleppt, zu einer Gefängnisstrafe verurteilt und laut ihrer Schwester gefoltert.

Die Frau des in Istanbul ermordeten Journalisten Jamal Khashoggi soll zu den Betroffenen gehören. AP

Ähnliches passierte dem marokkanischen Journalisten Omar Radi, der immer wieder über korrupte Machenschaften in Marokko berichtet. Er wurde überwacht und danach in einem Verfahren wegen Spionage und einem mutmasslichen sexuellen Übergriff eingesperrt.

Noch schlimmer traf es den mexikanischen Reporter Cecilio Pineda, der kurz nach der lancierten Pegasus-Überwachung seines Telefons ermordet worden ist.

Im Frühling 2019 wurde auch die in die Schweiz geflohene Ex-Abgeordnete der separatistischen Partei CUP im katalanischen Parlament, Anna Gabriel, mit der Software überwacht. Damals, im April und Mai 2019, wurden fast 1400 Whatsapp-Konten weltweit angegriffen. Whatsapp schloss danach die von Pegasus genutzte Sicherheitslücke und verklagte die israelische Herstellerfirma «NSO Group» im Oktober 2019 in den USA.

«NSO Group» ist eine israelische Tech-Firma, die als weltweit führender Anbieter von Überwachungssoftware gilt und laut ihrer Homepage mit ihren Produkten für «globale Sicherheit und Stabilität» sorgen will. «NSO Group» betont, dass sie ausschliesslich mit Regierungen, Geheimdiensten und dem Militär zusammenarbeitet und ihre Kunden genau überprüfe. Die Firma unterstreicht, dass sie selber keine Lauschangriffe durchführe, sondern nur die technischen Mittel dazu zur Verfügung stelle. Darüber hinaus dienen die Produkte der Firma etwa auch dazu, Drohnenangriffe abzuwehren: Ihre Software ist in der Lage, das Steuerungssystem von Drohnen zu kapern.

So wirbt die israelische Firma «NSO Group» auf ihrer Homepage um Kunden. Screenprint

«NSO Group» bestreitet die jetzt erhobenen Vorwürfe an ihre Adresse vehement, betont aber, dass dank der Überwachungssoftware Pegasus in den vergangenen fünf Jahren mehr als 100 Terroranschläge vereitelt und tausende Menschenleben gerettet werden konnten.

Laut den neuen Recherchen sind mindestens zehn Staaten darunter: Ungarn, Indien, Bahrain, Kasachstan, Aserbaidschan, Mexiko, Marokko, Ruanda, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Die NSO betont, dass man bereits fünf Kunden abgelehnt habe, um potenziellen Missbrauch der Überwachungssoftware zu verhindern. Ein sechster, Saudi-Arabien, soll jetzt ebenfalls von der Kundenliste gestrichen werden. Darüber hinaus unterhält «NSO Group» eine Liste mit 55 Ländern, mit denen die Firma grundsätzlich nicht zusammenarbeiten würde. Dazu gehören China,Russland, Nordkorea, Kuba und der Iran.

Die beteiligten Recherchejournalisten wollen ihre Erkenntnisse gestückelt im Verlaufe dieser Woche veröffentlichen und auch die Namen der betroffenen Spitzenpolitiker nennen. Die «Süddeutsche Zeitung» schreibt:

«In der Hand eines autokratischen Regimes wird Pegasus zu einer Waffe, mit der sich Widerstand im Keim ersticken lässt – nämlich bereits dort, wo er organisiert wird.»

Wie die betroffenen Personen und Institutionen reagieren werden, ist unklar. Die «NSO Group» hält in einem aktuellen Statement fest, dass es nun mal «inhärente Menschenrechtskonflikte im Zusammenhang mit unseren Produkten» gäbe.