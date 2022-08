Horrender Verlust für Energiekonzern Uniper

Uniper Energieriese Uniper mit Milliardenverlust: Nun soll Deutschland den Konzern vor der Pleite retten Das Gas aus Russland bleibt zu grossen Teilen aus, Uniper muss teuren Ersatz in Holland oder Norwegen beschaffen. Das beschert dem Konzern im ersten Halbjahr einen horrenden Verlust von mehr als 12 Milliarden Euro. Christoph Reichmuth, Berlin Jetzt kommentieren 18.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Uniper-Gaskraftwerk im bayerischen Gebersdorf. Der Handel mit Gas ist für den Düsseldorfer Konzern zu einem gigantischen Verlustgeschäft geworden. Keystone

12,4 Milliarden Euro Verlust im ersten halben Jahr 2022 – der Düsseldorfer Energiekonzern Uniper weist wegen der Gaskrise im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine katastrophale Zahlen aus. Ohne das mit der Bundesregierung vereinbarte – aber noch nicht genehmigte – Rettungspaket im Umfang von 7,7 Milliarden Euro und bereits genehmigter Kredite von neun Milliarden Euro würde der Konzern wohl pleitegehen.

Laut Angaben der Bundesregierung ist der wichtigste deutsche Gasversorger Uniper für die Energieversorgung im Land systemrelevant. Der Staat möchte bei Uniper – eine deutsche Tochter des finnischen Energiekonzerns Fortum – mit 30 Prozent Anteilen einsteigen.

Auch die Bevölkerung greift Uniper unter die Arme

Auch die, Anfang Woche von der deutschen Regierung auf den Weg gebrachte, Gasumlage kommt für Uniper einer Rettung in letzter Sekunde gleich. Ab 1. Oktober wird in Deutschland der Gaspreis pro Kilowattstunde um fast 2,5 Cent erhöht, damit die Energiekonzerne durch das teuer zugekaufte Gas nicht in Insolvenz geraten.

Insgesamt sollen durch die Gaspreiserhöhung 34 Milliarden Euro an die zwölf Energiekonzerne gehen, welche heute Gas ausserhalb Russlands zu erhöhten Preisen zukaufen müssen. Für eine vierköpfige Durchschnittsfamilie erhöhen sich die ohnehin schon hohen Energiekosten im Durchschnitt um etwa 450 Euro pro Jahr. Unternehmen wie Uniper werden dank der Gasumlage bis zu 90 Prozent der Verluste, die aufgrund ausbleibender Gaslieferungen aus Russland entstehen, wieder erstattet. Uniper-Chef Klaus Maubach erklärte:

«In Deutschland gibt es kein einziges Energieunternehmen, das eine solche Entwicklung nicht in die Knie zwingen würde.»

Das Problem von Uniper: Der grösste deutsche Gasimporteur sitzt auf alten Verträgen mit dem russischen Gasriesen Gazprom. Uniper wiederum hat mit zahlreichen Kunden – darunter Stadtwerke und Industriefirmen – Gaslieferungen zu fixen und günstigen Preisen festgelegt.

Uniper-Chef Klaus Maubach. Keystone

Da aber Russland gegenwärtig nur etwa 20 Prozent der vereinbarten Menge Gas über die Ostseepipeline Nord Stream 1 nach Deutschland leitet, muss Uniper zu hohen Preisen Gas in den Niederlanden, Norwegen oder in Aserbaidschan zukaufen und das teure Gas zu den festgelegten Schleuderpreisen an die Kundschaft weitergeben. Der Konzern ist vor allem deshalb ins Straucheln geraten. Uniper leiste seit Monaten einen «essenziellen Beitrag zur Stabilisierung der Gasversorgung» in Deutschland, betonte Maubach und fügte hinzu:

«Zum Preis von Milliardenverlusten, die uns durch die weggebrochenen Liefermengen aus Russland entstehen.»

Dennoch gibt sich der Düsseldorfer Konzern mit Blick in die Zukunft verhalten optimistisch. Dank einer Umstrukturierung des eigenen Gas-Portfolios will sich Uniper aus der Umklammerung Russlands lösen. Unter anderem baut der Konzern gegenwärtig ein Flüssiggas-Terminal in der Nordsee bei Wilhelmshaven, just bei einem stillgelegten Gaskraftwerk.

Das Terminal soll bereits in diesem Winter in Betrieb genommen werden. Auch soll es angepasste Lieferverträge mit Norwegen, den Niederlanden und Aserbaidschan geben. In zwei Jahren bereits soll die Delle überwunden sein. In einem Statement teilt der Konzern mit: «Für 2023 erwarten wir eine Ergebnisverbesserung und streben an, ab 2024 die Verlustzone zu verlassen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen