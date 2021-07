Indien Tödliches Selfie: Dutzende sterben bei Blitzeinschlag Bei einem Blitzeinschlag im Norden Indiens haben mindestens elf Personen ihr Leben verloren. Sie hielten sich trotz eines Sturms auf der historischen Burg «Amber Fort» auf, um Fotos zu machen. 12.07.2021, 16.14 Uhr

Beim Selfiemachen sind mindestens elf Menschen in Indien vom Blitz getroffen worden und gestorben. Bei dem Sturm während der Monsunsaison vorwiegend in Nordindien sind noch 58 weitere Menschen ebenfalls vom Blitz getroffen worden und gestorben, wie ein Polizeisprecher am Montag der Deutschen Presse-Agentur sagte.