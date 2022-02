Unwetter Orkantief: mindestens drei Tote in England Deutschland, Frankreich und die Niederlande bereiten sich auf das herannahende Sturmtief vor. In England sorgt «Eunice» mit umherfliegenden Trümmerteile bereits für Lebensgefahr. 18.02.2022, 21.40 Uhr

Lebensgefahr: Durch den Sturm umstürzende Bäume haben in England mehrere Menschenleben gefordert. Keystone

Durch das über Europa ziehende Orkantief sind in England am Freitag mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Im Norden Londons starb nach Angaben der Polizei eine junge Frau in einem Auto, nachdem ein Baum auf das Fahrzeug gestürzt war. Im Nordwesten Englands kam der örtlichen Polizei zufolge ein Mann ums Leben, nachdem Trümmerteile auf die Windschutzscheibe seines Fahrzeugs gefallen waren. Auch im Südosten des Landes starb ein junger Mann, genauso wie ein älterer Mann in Irland, der durch einen Baum erschlagen wurde.

In beiden Ländern waren Zehntausende Haushalte von der Stromversorgung abgeschnitten. Etliche Gebäude erlitten Schäden an ihren Dächern, der Bahnverkehr war in vielen Regionen unterbrochen.

Wegen umherfliegender Trümmerteile bestehe Lebensgefahr, warnte der Wetterdienst Met Office. Die Londoner Feuerwehr verzeichnete innerhalb von zweieinhalb Stunden 550 Anrufe - mehr als sonst in einem durchschnittlichen 24-Stunden-Zeitraum. (dpa)