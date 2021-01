Einschätzung US-Experte Gysling in der Sondersendung von CH Media: «Die Trump-Bewegung wird auch unter Biden weitergehen» Die Regionalsender von CH Media zeichneten in einer Sondersendung die Chronologie der Proteste in Washington nach, zeigten Reaktionen von Schweizer Politikern und liessen Studiogast und US-Experte Erich Gysling die Ereignisse einschätzen. Aktualisiert 07.01.2021, 13.50 Uhr

Am US-Parlamentssitz in Washington spielten sich am Mittwoch (Ortszeit) nie da gewesene Szenen ab: Proteste von Anhängern des abgewählten Präsidenten Donald Trump arteten in Gewalt aus, die Demonstranten drangen unter anderem in das Kapitol ein, wo die Kongressmitglieder die Zertifizierung der Präsidentschaftswahlergebnisse unterbrechen mussten.