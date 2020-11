Video-Kommentar «Ausgerechnet die Latinos haben Trump geholfen: Aber noch ist nichts sicher» Donald Trump schneidet deutlich besser ab, als viele vorausgesagt haben. Geschafft hat er die Sensation aber (noch) nicht. Der Video-Kommentar von Auslandchef Samuel Schumacher. Samuel Schumacher 04.11.2020, 06.49 Uhr

Drei Erkenntnisse lassen sich nach einer langen Wahlnacht bereits jetzt festhalten. Erstens: Wir werden wohl erst in ein paar Tagen definitiv wissen, wer das Rennen gewonnen hat. Millionen Wahlzettel, die per Brief abgegeben wurden, sind noch nicht ausgezählt.