US-Wahlen Demokraten beginnen mit zweitem Amtsenthebungsverfahren gegen Trump ++ Mehrheit im Repräsentantenhaus dafür Der neue Präsident der USA heisst Joe Biden. In unserem US-Wahl-Ticker halten wir Sie mit News, Reaktionen und Hintergründen auf dem Laufenden. Redaktion CH Media 11.01.2021, 19.21 Uhr

Als die Meute eindrang, wurden die Kongressabgeordneten in Sicherheit gebracht. Die Proteste aufgebrachter Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump in der Hauptstadt Washington sind am Mittwoch ausgeartet ... ... und haben für Chaos und Gewalt im politischen Zentrum der USA gesorgt. Nach einer einheizenden Rede des Republikaners marschierten Trump-Unterstützer vor dem Kapitol auf, ... ... um gegen die Zertifizierung der Präsidentschaftswahlergebnisse zu protestieren. Bei dem Ansturm auf das Kongressgebäude drangen Demonstranten ins Innere des Kapitols ein. Die Meute wütete im Innern des Kapitols. Die beiden Kongresskammern mussten ihre Sitzungen abrupt unterbrechen, die Parlamentssäle wurden geräumt. Ein Trump-Anhänger liess sich im Büro von Nancy Pelosi fotografieren. Joe Biden trat am Abend live vor die Kameras: «Ich rufe Donald Trump dazu auf, jetzt im Fernsehen aufzutreten und die Verfassung zu verteidigen und das Ende dieses Ansturms auf das Kapitol zu verlangen.» Weitere Bilder von den Protesten und dem gewaltsamen Eindringen von Trump-Anhängern ins US-Kapitol. Weitere Bilder von den Protesten und dem gewaltsamen Eindringen von Trump-Anhängern ins US-Kapitol. Weitere Bilder von den Protesten und dem gewaltsamen Eindringen von Trump-Anhängern ins US-Kapitol. Weitere Bilder von den Protesten und dem gewaltsamen Eindringen von Trump-Anhängern ins US-Kapitol. Weitere Bilder von den Protesten und dem gewaltsamen Eindringen von Trump-Anhängern ins US-Kapitol. Weitere Bilder von den Protesten und dem gewaltsamen Eindringen von Trump-Anhängern ins US-Kapitol. Weitere Bilder von den Protesten und dem gewaltsamen Eindringen von Trump-Anhängern ins US-Kapitol. Weitere Bilder von den Protesten und dem gewaltsamen Eindringen von Trump-Anhängern ins US-Kapitol. Weitere Bilder von den Protesten und dem gewaltsamen Eindringen von Trump-Anhängern ins US-Kapitol. Weitere Bilder von den Protesten und dem gewaltsamen Eindringen von Trump-Anhängern ins US-Kapitol. Weitere Bilder von den Protesten und dem gewaltsamen Eindringen von Trump-Anhängern ins US-Kapitol. Weitere Bilder von den Protesten und dem gewaltsamen Eindringen von Trump-Anhängern ins US-Kapitol. Weitere Bilder von den Protesten und dem gewaltsamen Eindringen von Trump-Anhängern ins US-Kapitol. Weitere Bilder von den Protesten und dem gewaltsamen Eindringen von Trump-Anhängern ins US-Kapitol. Weitere Bilder von den Protesten und dem gewaltsamen Eindringen von Trump-Anhängern ins US-Kapitol. Aufräumarbeiten nach dem Sturm. Zerschlagene Scheiben: Die Demonstranten hatten sich gewaltsam Zutritt zum Kapitol verschafft.