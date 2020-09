US-Wahltalk: «Nach der Trump’schen Narrenshow jetzt ein Stiller, ein Stotterer – vielleicht gerade des Richtige für die USA» Patrik Müller und Samuel Schumacher 04.09.2020, 14.58 Uhr

In zwei Monaten ist klar, wer Amerika für die kommenden vier Jahre regieren wird. Beide Kandidaten – der Republikaner Donald Trump und der Demokrat Joe Biden – haben diese Woche mit einem Besuch in der aktuellen Protesthauptstadt Kenosha im Swingstate Wisconsin versucht, sich als Retter in der Not zu präsentieren: Trump mit harschen Worten an die randalierenden Demonstranten («inländische Terroristen»), Biden mit offenem Ohr für die Opfer von Polizeigewalt.