Twitter: Welche Folgen hätte ein Comeback von Donald Trump?

USA Kommt jetzt Donald Trump zurück? Was die Twitter-Übernahme durch Elon Musk für die US-Politik bedeutet Der neue Twitter-Eigentümer Elon Musk könnte das Konto von Donald Trump reaktivieren — weil der reichste Mensch der Welt einen Kontrapunkt zu Facebook-Chef Mark Zuckerberg setzen will. Renzo Ruf, Washington 26.04.2022, 16.41 Uhr

Donald Trump, sein Telefon und Twitter: Eine symbiotische Beziehung, bis zum plötzlichen Ende nach dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021. Alex Brandon / AP

Eins muss man den Republikanern lassen: Sie sind schnell. Kaum hatte sich am Montag die Nachricht verbreitet, dass Elon Musk den Kurznachrichtendienst Twitter vollständig übernehmen will, nutzten hochrangige Funktionäre der konservativen Partei diese Ankündigung bereits zur Beschaffung von Spendengeldern.

Also hiess es in einem E-Mail von Steve Scalise, immerhin der Nummer zwei der Republikaner im Repräsentantenhaus: Musk könne Donald Trump «schon HEUTE wieder zurückbringen» und dem abgewählten Präsidenten wieder den Zugriff auf sein Twitter-Konto @realdonaldtrump ermöglichen. Damit würde der neue Besitzer des Kurznachrichtendienstes ein historisches Unrecht korrigieren und die angeblichen Zensurversuche der grossen Internet-Plattformen rückgängig machen, heisst es sinngemäss im Spendenaufruf. «Elon Musk könnte ALLES verändern.»

Kontrapunkt zu Facebook

Wahr an diesen Aussagen ist: Tausendsassa Musk will die Internet-Plattform Twitter tatsächlich als virtuellen Marktplatz der Ideen neu lancieren — und damit, gemäss eigenen Angaben, nichts weniger als die Zivilisation retten. Dem reichsten Menschen der Welt, bekannt für schlagfertige Aussagen und bissige Kommentare, schwebt wohl eine Art Anti-Facebook vor: Eine Plattform, auf der man sagen darf, was man denkt, direkt und mit einer Prise Humor gewürzt.

Auf Schnickschnack, private Schnappschüsse, Kochrezepte oder launige Bemerkungen über Haustiere, will Musk hingegen verzichten. (Privat ist der Multi-Milliardär berüchtigt für seinen frugalen Lebensstil. So besitzt er angeblich keine Villa, wie er oft und gerne sagt.) Die Übernahme von Twitter ist damit auch eine Kampfansage an Mark Zuckerberg, den 37-jährigen Internet-Pionier, der in den vergangenen Jahren (recht erfolglos) versuchte, unliebsames Gedankengut von den Plattformen des Meta-Konzerns fernzuhalten.

Unwahr aber ist, dass Musk bereits Besitzer von Twitter ist. Die angekündigte Übernahme wird wohl erst Ende Jahr formal über die Bühne gehen. Bis dann hat beim Kurznachrichtendienst noch die alte Garde das Sagen. Deshalb stimmt es auch nicht, wenn die Republikaner in ihrem Spendenaufruf behaupten, dass Trump bereits «HEUTE» sein im Januar 2021 gelöschtes Konto wieder aktivieren könnte.

Trump will Truth Social treu bleiben

Hinzu kommt: Der Ex-Präsident, der seit dem Sturm auf das Kapitol in Washington von den grossen Internet-Plattformen geächtet wird, scheint kein Interesse an einer Rückkehr auf Twitter zu haben. In einer ersten Reaktion sagte Trump, er werde sich schon bald auf Truth Social zu Wort melden — einem neuen, rechten Internet-Dienst, an dem der Ex-Präsident finanziell beteiligt ist, und der aktuell nur in den USA funktioniert.

Weil die Twitter-Kopie aber mit technischen Schwierigkeiten kämpft und deshalb einem ausgestorbenen Marktplatz in einem Dorf in den Bergen von West Virginia gleicht, will niemand so recht dem Ex-Präsidenten Glauben schenken. Es ist schwer vorstellbar, dass der Mann, der sich auch schon als den «Ernest Hemingway in 140 Zeichen» bezeichnete, der Versuchung widerstehen kann — sollte Musk das Twitter-Konto von Trump reaktivieren.

Für den politischen Gegner wäre das ein gefundenes Fressen, so absurd dies auch klingen mag. Denn die Demokraten von Präsident Joe Biden sind nach wie vor überzeugt davon, dass Trump sich sein eigenes politisches Grab schaufelte, weil er auf Twitter ständig das Weltgeschehen kommentierte und kleinliche Streitereien mit Parteifreunden und ausländischen Würdenträger vom Zaun brach. Dieser Meinung waren zuletzt auch republikanische Politikerinnen und Politiker, die es satthatten, von Medienschaffenden immer wieder auf die neuste Twitter-Kontroverse des Präsidenten angesprochen zu werden.

Vergessen geht dabei ein wenig, dass der Republikaner von diesen Kontroversen auch profitierte. Denn erstens konnte Trump dank Twitter (und Facebook) direkt zu Millionen seiner fanatischen Anhängerinnen und Anhängern sprechen — was für eine Bevölkerungsschicht, die schon lange das Gefühl hat, von den Massenmedien nicht ernst genommen zu werden, einer Offenbarung gleichkam. «Es gibt für Trump keinen einfacheren Weg, wieder im Zentrum der politischen Konversation zu stehen, als eine Rückkehr auf Twitter, und er weiss das», sagte der republikanische Stratege Doug Heye der Washingtoner Insider-Publikation «Politico».

Und zweitens gelang es Trump, die amerikanische Bevölkerung mit Hilfe des Kurznachrichtendienstes abzustumpfen. Twitter-Lügen, die 2016, zu Beginn seines Wahlkampfes, noch tagelang Schlagzeilen generierten, sorgten vier Jahre später nur noch für einen Gähner in den Redaktionsstuben. Der Kurznachrichtendienst normalisierte die brachiale politische Kommunikation, die Trump derart einmalig macht.

Klar ist: Trump auf Twitter, das würde den politischen Betrieb in Washington, zu Beginn des nächsten Präsidentschaftswahlkampfes, mächtig durcheinanderwirbeln. Ob die Präsenz des Ex-Präsidenten auf dem Kurznachrichtendienst aber förderlich sein wird, das weiss wohl nicht einmal Elon Musk — der Mann, der auf Twitter zu fast jeder Frage eine Antwort hat.