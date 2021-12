Harry Reid: Obamas rechte Hand ist tot

USA Obamas rechte Hand ist tot: Harry Reid (†82) hat die US-Politik jahrzehntelang geprägt – und Biden ein Trauma zugefügt Der Ex-Senator aus dem 300-Seelen-Dorf Searchlight hatte Obama einst zur Präsidentschaftskandidatur geraten. 29.12.2021, 09.44 Uhr

Das Power-Duo Obama/Reid bei einem gemeinsamen Auftritt in Reids Heimatstaat Nevada im Jahr 2015. Keystone

(sas/dpa) Der langjährige demokratische US-Senator Harry Reid ist am Dienstag im Alter von 82 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben, wie seine Ehefrau Landra mitteilte. Die beiden waren 62 lang verheiratet.

Als Fraktionschef der Demokraten war Reid jahrelang der mächtigste Mann im US-Senat und ein wichtiger Stratege, bis seine Partei bei den Kongresswahlen im November 2014 ihre Mehrheit verlor. Bis 2017 war Reid noch Minderheitsführer der Demokraten im Senat, dann verabschiedete er sich von der politischen Bühne in Washington.

Harry Reid, der in Washington als Vertreter des Wüstenstaats Nevada politisierte, galt als treue Stütze des damaligen US-Präsidenten Barack Obama und musste zahlreiche politische Vorhaben Obamas durch den Senat boxen.

Ohne Harry Reid wäre die Gesundheitsreform «Obamacare »gescheitert. Keystone

Insbesondere Obamas Gesundheitsreform wäre ohne den Dauereinsatz des stets seriösen, bissig argumentierenden Demokraten kaum durch die beiden Kammern des US-Parlaments gekommen.

Obama selbst veröffentlichte auf Twitter einen Brief, den er dem im Sterben liegenden Freund geschickt hatte.

«Du warst ein grossartiger Leader. … Ohne deine Unterstützung und deine ermunternden Worte wäre ich nie Präsident geworden. … Die Welt ist eine bessere wegen dem, was du geschaffen hast.»

Harry Reid war in ärmlichen Verhältnissen im 300-Seelen-Dorf Searchlight im Bundesstaat Nevada aufgewachsen. Noch vor seiner Politkarriere hat er als Amateur-Boxer einige Erfolge erzielt. Erst dieses Jahr wurde der internationale Flughafen der Glitzer-Metropole Las Vegas nach ihm benannt.

Die Sache mit dem Telefon

Auch US-Präsident Joe Biden meldete sich über Twitter zu Wort. Reid sei ein «Riese unserer Geschichte» gewesen, der seine einfachen Wurzeln nie vergessen habe. Erst kürzlich erzählte Biden über seinen langjährigen Freund:

«Wann immer ich in den kommenden Jahren ein Telefonklingeln hören werde, dann werde ich an Harry denken.»

Der Grund dafür: Reid, nicht eben bekannt für seinen schmeichelnden Umgangston, hatte es sich in seinen langen Jahren in Washington zur Gewohnheit gemacht, am Ende eines Telefongesprächs einfach aufzuhängen, ohne «Tschüss» oder «Good Bye».